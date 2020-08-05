Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 5 августа Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также г. Киев.
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