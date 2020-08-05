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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 августа Киев и 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Таким образом, к ослаблению карантинных мер не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также г. Киев.

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Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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От же ж пороблєма у Нашої Епідемії: у десяти областей немає підстав для послаблення, а в решти немає ні бажання, ні ресурсів для посилення... А їй же ще на пік видетися треба.
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05.08.2020 17:16 Ответить
кто эти критерии предложил?и разработал?
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05.08.2020 17:24 Ответить
это как при сезонной эпидемии грипа - мальчик у вас ОРВ, а не грип...идите отсюда и не портите нам статистику. вот только наоборот
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05.08.2020 17:34 Ответить
Така страшна пандемія, шо аж народ має за власний кошт тести робити, шоб на планове лікування потрапити, наприклад, а екстренно можна і без тестів. ><
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05.08.2020 17:53 Ответить
 
 