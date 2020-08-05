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Новости
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Суд арестовал террориста Каримова на два месяца без права внесения залога

Суд арестовал террориста Каримова на два месяца без права внесения залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать банковское отделение в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Суд решил, что Каримов не сможет выйти под залог.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании Каримов вел себя очень спокойно.

Вчера террориста Каримова не смогли отправить под арест.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

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арест (10465) суд (25147) Сухроб Каримов (8)


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так психа или террориста? Он случайно не с 95 квартала, а то идет копия ботоксного и батька перед выборами.
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05.08.2020 17:25 Ответить
Що вже почав розуміти українську мову ??))
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05.08.2020 17:27 Ответить
Та нє, квартальні вже скинулися на свого юродівого з кварталу95. Он просто случайно узбєком оказался...( А то шо, чєлюсть узбэкоязычна, так то Авакян с зебенемойским рыхтувалы, как могли!)
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05.08.2020 17:37 Ответить
Как заявляют психиатры, олигофрения поддаётся коррекции музыкальной терапией и массажем.
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05.08.2020 17:38 Ответить
У него лицо прирожденного юмориста, как у одного небесталанного комика из 95 квартала... Жаль, он почему-то пропал с шоу...(
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05.08.2020 18:33 Ответить
В українській тюрмі напевне краще житеметься як в "солнєчном Узбекистане". І чого він сюди поперся ? Лєнь матушка, не хотів у масквабаді вулиці підмітати
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05.08.2020 23:21 Ответить
 
 