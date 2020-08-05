Суд арестовал террориста Каримова на два месяца без права внесения залога

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Сухробу Каримову, который 3 августа угрожал взорвать банковское отделение в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Суд решил, что Каримов не сможет выйти под залог.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании Каримов вел себя очень спокойно.

Вчера террориста Каримова не смогли отправить под арест.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

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