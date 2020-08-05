ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление

Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обращается к Украинскому государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения аннексировавшей Крым России.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ) неоднократно обращала внимание на систематическое нарушение оккупационными российскими властями в Крыму норм и обязательств по соблюдению права на свободу совести и вероисповедания. В связи с очередным актом гонений на украинскую православную общину в Крыму обращаемся к Украинскому государству, к международным организациям и к демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения", - отмечается в тексте заявления.

В частности, в ПЦУ призывают Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в аннексированном Крыму во время контактов с Российской Федерацией.

"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - говорится в заявлении.

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Ранее в среду стало известно, что Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.