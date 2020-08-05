ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление
Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обращается к Украинскому государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения аннексировавшей Крым России.
Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.
"Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ) неоднократно обращала внимание на систематическое нарушение оккупационными российскими властями в Крыму норм и обязательств по соблюдению права на свободу совести и вероисповедания. В связи с очередным актом гонений на украинскую православную общину в Крыму обращаемся к Украинскому государству, к международным организациям и к демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения", - отмечается в тексте заявления.
В частности, в ПЦУ призывают Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в аннексированном Крыму во время контактов с Российской Федерацией.
"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - говорится в заявлении.
Ранее в среду стало известно, что Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.
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і кацапи митєво все зрозуміють!
Во накруговертили...
А це шо?
Треба просто почати знищувати мацковцьку церкву в Україні.
Ніяких проблем... суто адекватність.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y