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ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление

ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление

Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обращается к Украинскому государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения аннексировавшей Крым России.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ) неоднократно обращала внимание на систематическое нарушение оккупационными российскими властями в Крыму норм и обязательств по соблюдению права на свободу совести и вероисповедания. В связи с очередным актом гонений на украинскую православную общину в Крыму обращаемся к Украинскому государству, к международным организациям и к демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения", - отмечается в тексте заявления.

В частности, в ПЦУ призывают Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в аннексированном Крыму во время контактов с Российской Федерацией.

"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия полностью ликвидирует украинскую православную общину в оккупированном Крыму, - Представительство Президента в АРК

Ранее в среду стало известно, что Верховный суд России 4 августа не нашел оснований для рассмотрения кассации крымского управления Православной церкви Украины (ПЦУ) на решения трех нижестоящих судов, постановивших расторгнуть договор аренды на использовавшееся как собор здание в центральной части Симферополя.

Крым (26427) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+15
просто почніть знищувати мацковцьку церкву в Україні.
і кацапи митєво все зрозуміють!
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05.08.2020 17:34 Ответить
+13
Закрить москальсько- гундяївський, гбешний пархат в У країні і вигнати з Лаври.Чемодан вокзал обмін на в"язнів.
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05.08.2020 17:35 Ответить
+13
Відповідь має бути адекватною!! Всі ці МПешні філіі ФСБ в Україні мают бути знищинні !!!)))
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05.08.2020 17:37 Ответить
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просто почніть знищувати мацковцьку церкву в Україні.
і кацапи митєво все зрозуміють!
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05.08.2020 17:34 Ответить
православні шакали ви краще простих українців від кацапізму захищайте
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05.08.2020 17:35 Ответить
Як можливо захистити людину для якої все акакаяразница !!))
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05.08.2020 17:39 Ответить
Закрить москальсько- гундяївський, гбешний пархат в У країні і вигнати з Лаври.Чемодан вокзал обмін на в"язнів.
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05.08.2020 17:35 Ответить
Відповідь має бути адекватною!! Всі ці МПешні філіі ФСБ в Україні мают бути знищинні !!!)))
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05.08.2020 17:37 Ответить
Уже хрен поймёшь, где УПЦ, а где ПЦУ.
Во накруговертили...
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05.08.2020 17:43 Ответить
УПЦ=МП,а ПЦУ=КП !!))
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05.08.2020 17:44 Ответить
"Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)"
А це шо?
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05.08.2020 17:46 Ответить
А ля презеденте Зе что?
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05.08.2020 17:44 Ответить
Що треба, в бубочки маніакально-депресивний психоз !!))
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05.08.2020 17:46 Ответить
А чего призывать то? Ватопеды понимают только язык силы и действий, а не слов.Завтра дать рапоряжение о передаче Почаевской и Печерской лавр от РПЦ в ПЦУ и назначить срок исполнения 1 месяц. Увидите, завтра ватопеды в Крыму не только церковь ПЦУ оставят, но ещё и пару соседних в придачу отдадут. Потому что для них потерять два крупных центра ФСБ в Украине дороже будет.
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05.08.2020 17:57 Ответить
Только правящее в Украине "еврейское казачество" вряд ли на это решится, чтобы не разозлить Путина и ватопедов.
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05.08.2020 18:00 Ответить
Ця влада не вмішується в церковні справ. За виключенням захисту гундяєвської секти від українських законів.
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05.08.2020 18:12 Ответить
захистити елементарно просто!

Треба просто почати знищувати мацковцьку церкву в Україні.

Ніяких проблем... суто адекватність.
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05.08.2020 18:27 Ответить
Ну вот ще раз...Веру принёс в Киев князь Володимир,коли на Мордоре,ще жаби квакали та и продовжують квакати в лице Захаровой и подпевал....Крестился он в Крыму,бога душу мать.....Какого хера вы москали,не имеющие никакого отношения ни к князю ни к крещению,закрываете церковь которой дал начало Володимир?Ви не понимаете,що ви дол.обы?Или понимаете и гордитесь этим установив памятник нашему князю у себя в Мордоре?
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05.08.2020 21:01 Ответить
Я уже 4 года выслушиваю угрозы от следователей который помогают друзьям руководства горотдела полиции избежать наказание за преступление.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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10.01.2021 15:14 Ответить
 
 