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Новости Силовики
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На Сумщине задержана группа, занимавшаяся кражами у пассажиров в железнодорожном транспорте, - прокуратура

На Сумщине задержана группа, занимавшаяся кражами у пассажиров в железнодорожном транспорте, - прокуратура

Правоохранители задержали группу из четырех человек, которые систематически обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, преступная группа из четырех жителей г. Конотоп действовала по всей территории Украины. Участники заранее планировали и продумывали свои действия. В частности организатор на собственном транспорте развозил своих сообщников на железнодорожные вокзалы небольших населенных пунктов, где они садились на междугородные или межобластные поезда. Билеты на железнодорожный транспорт мужчины покупали в сети интернет, используя ранее похищенные документы. Находясь в поездах, злоумышленники с помощью ключа проникали в купе преимущественно в темное время суток и обворовывали пассажиров. Похищенное имущество они свозили в Конотоп в определенное место, а затем сбывали.

В среду, 5 августа 2020 года, правоохранители по силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали всех четырех человек. В настоящее время проводятся следственные действия, проверяется причастность задержанных к более 25 эпизодам хищения чужого имущества в поездах.С целью выявления и изъятия предметов и вещей, полученных преступным путем, проведено 13 обысков.

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Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания.

Автор: 

воровство (662) железная дорога (1416) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Сумская область (3347)


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Циркова вистава"Зелені кардинальні рехворми" триває !! Ну нема ,поки що ,терористів , але є злодіі !!)))
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05.08.2020 17:52 Ответить
колысь поездное жульё называли майданниками...
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05.08.2020 17:54 Ответить
"Покуришь план ,идешь на бан и щиплешь пассажиров" !!))
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05.08.2020 17:57 Ответить
та да,высоцкий в курсах был..
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05.08.2020 18:14 Ответить
Шлэппэры овоща?🙄🙄🙄
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05.08.2020 17:56 Ответить
Зараз упороті зе-дебіли будуть кричати- апять фсьо падстроілі,мивамнівєрім,анінівінавати!!!
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05.08.2020 20:20 Ответить
Знову потрохобєцили будуть волати, що при потроху Мальдівському, всі злодії навіть Мертвечук, Ахметов та особистий кореш Потроха Алік Нарік сиділи у тюрмі.
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05.08.2020 21:49 Ответить
Что делается на зеленой Укрзалізниці
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05.08.2020 23:33 Ответить
 
 