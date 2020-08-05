На Сумщине задержана группа, занимавшаяся кражами у пассажиров в железнодорожном транспорте, - прокуратура

Правоохранители задержали группу из четырех человек, которые систематически обворовывали пассажиров в железнодорожном транспорте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, преступная группа из четырех жителей г. Конотоп действовала по всей территории Украины. Участники заранее планировали и продумывали свои действия. В частности организатор на собственном транспорте развозил своих сообщников на железнодорожные вокзалы небольших населенных пунктов, где они садились на междугородные или межобластные поезда. Билеты на железнодорожный транспорт мужчины покупали в сети интернет, используя ранее похищенные документы. Находясь в поездах, злоумышленники с помощью ключа проникали в купе преимущественно в темное время суток и обворовывали пассажиров. Похищенное имущество они свозили в Конотоп в определенное место, а затем сбывали.

В среду, 5 августа 2020 года, правоохранители по силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали всех четырех человек. В настоящее время проводятся следственные действия, проверяется причастность задержанных к более 25 эпизодам хищения чужого имущества в поездах.С целью выявления и изъятия предметов и вещей, полученных преступным путем, проведено 13 обысков.

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Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания.