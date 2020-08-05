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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел из подствольного гранатомета, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел из подствольного гранатомета, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 обстрел со стороны противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумов. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский наградил погибших на Донбассе воинов Вивчаренко, Журавля, Илина, Золина и Красногрудя, - указ

Итоги за прошлые сутки

4 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские гранатометные провокации зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Майорск и Луганск. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 98 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 375 транспортных средств и 5 079 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 154 человек. В обратном направлении - 849 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовали по одному человеку. По вине оккупантов КПВВ "Новотроицкое" не функционировало.

Читайте: Сегодня на Донбассе без обстрелов, за неделю их зафиксировали 14, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (27972) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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грубое нарушение конспирации! хто давал разрешение на "потерь нет"? только "в последние сутки никто смертельно не заболел". иначе "та сторона" может быть сильно озабочена.
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05.08.2020 18:17 Ответить
Із початку доби зафіксовано 1 ворожий обстріл із підствольного гранатомета, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9682

...
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05.08.2020 18:40 Ответить
"Постреливание" пліснявими не рахується.
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05.08.2020 18:45 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Роман Ковальов 9 год · ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, не напише патріотичну статтю в "Цензор.нет" Юрій Бутусов, а "1+1" не покаже про це сюжет. А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України. Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака. Серед присутніх, також, був і "придворний борзопісець" Юрій Бутусов. За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті .

Далі - тикаємо у текст і читаємо за посиланням...
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05.08.2020 18:50 Ответить
Как -то не складывается у"уставших" с перемирием
05.08.2020 г.

Состоянием на 12-00 05.08.2020 г.

Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет

Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). На патрулирование воздушного пространства вдоль границы с РФ заступили экипажи ВВС 61-й истребительной авиационной базы ВС республики Беларусь. (Повідомлення ВК-Північ)

04.08.2020 г.

Состоянием на 16-00 04.08.2020 г.
Обстрелов 9 ( 5- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС, 1- миномет). Ранен -1

Ответный огонь 6 (6 стрелковое оружие ).
Места постоянной дислокации покидают части подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной воздушно-десантной бригады, 5-й отдельной бригады специального назначения, 6-й отдельной механизированной бригады ВС республики Беларусь.
Линия перемещения по оперативному периметру границы с РФ. (Повідомлення ВК-Північ)
02.08.2020 г.

В точке с координатами 47 градусов 23' 38" N 37 градусов 56' 16" E зафиксирована радиотехническая активность подразделений в/ч 05525 (25-й отдельный полк специального назначения ВС РФ, мпд Ставрополь,РФ)
01.08.2020 г.
За период с 16 по 30 июля 2020 г. с территории Украины в учреждения госпитальной базы Южного военного округа ВС РФ перемещено 44 в\с ВС РФ. "200" - 10 "300" - 34 .
Достоверно установлено принадлежность
2 - "200" в/ч 48271 (200-й артиллерийской бригады, Забайкальский край)
1- "200"137-о отряда специального назначения противодиверсионных сил и средств (СнПДСС) Каспийской флотилии ВМС РФ (мпд Дагестан, РФ)
2 - "200" подразделений 45-й обрсн ( место постоянной дислокации - Кубинка, Московская область, РФ)

31.07.2020 г.
Члены НВФ ОРДЛО НИКУДА НЕ ПРОПУСКАЮТ миссию ОБСЕ кроме зон разведения Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Непосредственно в зоне разведения в районе н\п Станица Луганская находится 1 боевая группа, в зоне разведения в районе н\п Золотое - 3, в зоне разведения в районе н\п Петровское - 1. Принадлежность групп устанавливается.

30.07.2020 г.

28.07.2020 г. умер один из двоих раненых 27.07.2020 г. в\с ВСУ. При ранении он получил тяжелую контузию и умер на следующий день от отека мозга.

В карточке написали "Отек мозга неизвестной этиологии"На базу временной концентрации в районе н\п Переможное (вот Луганской области ) прибыло 8 грузовых машин. Характер и номенклатура груза выясняется.

28.07.2020 г.
В зоне разведения в районе н\п Золотое-4 находится не идентифицированная снайперская группа противника.
27.07.2020 г.

Минометный огонь по позициям украинских войск под Водяным велся с позиций 382-о отбат морской пехоты ВС РФ в районо н\м Заиченко (вот, Донецкая область, а не Уживка (Ленинское) как сообщала прес-служба ООС. Ранено -2

Шестой и седьмой обстрел Золотое - Станица Луганская - снайперский огонь .
Пятый обстрел Водяное из минометов со стороны Заиченко-Пикуз (точнее выясняется)
Состоянием на 12-00 4 обстрела (Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Станица Луганская (пулеметы, гранатомет, снайпер)
Р-н н\п Павлополь
Фиксируется запуск разведывательного дрона со стороны противника.
Штабная группа "Рысь-3" (45-я отдельная бригада специального назначения ВС РФ , место постоянной дислокации Кубинка, Московской области) находится на позициях 120-й гв. артиллерийской бригады ВС РФ с координатами 48°34'46.55"С 38°34'57.12"В. Отличительные признаки 1 единица КШМ Р-142 и 1 единица Р-142НМР
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05.08.2020 18:52 Ответить
один лиша постріл? І це з боку хворих? Та ну казки якісь
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05.08.2020 18:57 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform @tZEinform

https://twitter.com/tZEinform/status/1290988458933211139 4 год


Состоянием на 12-00 05.08.2020 г. Обстрелов 7 ( 4- стрелковое оружие 1 - снайпер 2- АГС). Потерь нет Ответный огонь 4 (3 стрелковое оружие. 1- снайпер ). Повідомлення військової комісії tZe
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05.08.2020 20:27 Ответить
 
 