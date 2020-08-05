С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел из подствольного гранатомета, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован 1 обстрел со стороны противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, среди ночи одиночные выстрелы из подствольного гранатомета враг совершил у Шумов. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Итоги за прошлые сутки

4 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские гранатометные провокации зафиксированы в районе населенных пунктов Пески, Майорск и Луганск. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 98 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 375 транспортных средств и 5 079 человек. Также были задержаны 6 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 154 человек. В обратном направлении - 849 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовали по одному человеку. По вине оккупантов КПВВ "Новотроицкое" не функционировало.

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