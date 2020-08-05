"Филип Моррис Украина" подает апелляционную жалобу на решение о взыскании штрафа АМКУ

5 августа 2020 Хозяйственный суд города Киева, без участия представителей ЗАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" (далее - ФМУ), что является нарушением права ФМУ на доступ к правосудию, отказал в удовлетворении иска ФМУ о неправомерности наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа за якобы совершение антиконкурентных согласованных действий.

В пресс-релизе компании говорится:

"Мы не согласны с решением суда первой инстанции и подаем апелляционную жалобу на него. Считаем обвинения Антимонопольного комитета Украины безосновательными, а решение Хозяйственного суда. Киева - необоснованным. Мы разочарованы тем, что Хозяйственный суд города Киева не дал надлежащей оценки действиям АМКУ, а также проигнорировал грубые нарушения АМКУ процессуальных норм. Такое решение суда негативно влияет на инвестиционный имидж Украины и подрывает веру иностранных инвесторов в справедливость системы.

Консолидация бизнеса дистрибуции сигарет в руках одного дистрибьютора является непосредственным результатом действий АМКУ. В 2010-2011 годах АМКУ согласовал серию соглашений о слияниях и поглощениях. Более того, комитет утвердил соглашения о неконкуренции, которые сделали невозможной конкуренцию на рынке дистрибуции сигарет. По словам самого АМКУ, соглашения о неконкуренции "установили постоянные и длительные (до 23 ноября 2021) барьеры выхода на монополизированный рынок для потенциальных конкурентов - и они продолжают существовать".



Считаем несправедливым и необоснованным применение АМКУ штрафа в ФМУ за то, что мы приняли структуру рынка дистрибуции сигарет, которая сформировалась в результате, собственно, действий самого АМКУ. Комитет предоставил все соответствующие разрешения без консультаций с ФМУ и, вероятно, без консультаций с любыми другими производителями сигарет. AMКУ не оставил производителям ничего другого, как работать с одним дистрибьютором и принять новую структуру рынка".

В компании отмечают, что при принятии решений АМКУ не придерживался стандартов справедливого процесса, важность которого признана ЕС и Украиной в Соглашении об ассоциации: "в частности, комитет не предоставил ФМУ возможности ознакомиться и предоставить комментарии и возражения относительно доказательств, на которых основаны обвинения АМКУ.

Исключительно с целью избежания начисления ФМУ ежедневной пени с просрочкой оплаты штрафа, которая в соответствии со статьей 56 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" равна 1,5% (полтора процента) от суммы штрафа, ФМУ оплатит штраф в размере 1,18 млрд грн и продолжит дальнейшее обжалование решения АМКУ".



В компании убеждены, что, если решение АМКУ не будет отменено, это негативно повлияет на инвестиционный климат Украины. Это покажет международным инвесторам, что ведение бизнеса в Украине не является безопасным. Более того, это покажет, что четкое соблюдение инвесторами правил, принятых государственными органами, может ставить под угрозу их инвестиции. Это создает непредсказуемый, непрозрачный и нестабильный инвестиционный климат.



"Мы уверены в своей позиции и будем использовать все юридические средства для защиты нашей репутации и отмены решения АМКУ", =- говорится в сообщении.



О компании:

ЧАО "Филип Моррис Украина" совместно с ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" являются аффилированными компаниями Philip Morris International (PMI). С 1994 года PMI инвестировала более 370 млн долларов США в производство и дистрибуцию сигарет и коммерциализацию в Украине продукции с пониженным риском. В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором Филипп Моррис запустил IQOS, революционный продукт, который действует на базе инновационной технологии нагрева табака. Сумма налогов и сборов, уплаченных аффилированными компаниями PMI в бюджет Украины на всех уровнях в 2019 году, равна 20,6 млрд грн. ЧАО "Филип Моррис Украина" был третьим крупнейшим налогоплательщиком в 2019 году. Обе аффилированные компании обеспечивают работой более 1300 человек.



