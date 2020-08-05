Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ

Обсуждение народным депутатом Дубинским и Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Кошель, КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с Президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дел - это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - это и история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции ", - отметил Кошель.

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В КИУ отметили, что существуют достаточно неприятные риски, если указанная технология будет использоваться во время выборов "по полной" и на нее обратят внимание международные организации. В общем, есть факты, свидетельствующие о системности ее применения.

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных "праймериз", где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", вспомнил об обсуждении с Президентом Владимиром Зеленским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.

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