Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ
Обсуждение народным депутатом Дубинским и Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции.
Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Кошель, КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.
"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с Президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дел - это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - это и история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции ", - отметил Кошель.
В КИУ отметили, что существуют достаточно неприятные риски, если указанная технология будет использоваться во время выборов "по полной" и на нее обратят внимание международные организации. В общем, есть факты, свидетельствующие о системности ее применения.
Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных "праймериз", где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", вспомнил об обсуждении с Президентом Владимиром Зеленским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.
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І Зеленський і Дубинський, і Портнов і вся зелена команда будуть відповідати перед судом.
був би злочин - то зюзя одразу б у відставку подав!
чєсслово!
Беня і його шантрапа- на коні.