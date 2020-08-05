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Новости Местные выборы-2020
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Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ

Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ

Обсуждение народным депутатом Дубинским и Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" генеральный директор КИУ Алексей Кошель, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Кошель, КИУ призывает власти и правоохранительные органы отказаться от практики возбуждения уголовных производств накануне избирательной кампании.

"Когда появляется видео, где народный депутат обсуждает с Президентом возможности обнуления рейтинга из-за уголовных дел - это напоминает мне скорее позднего Виктора Януковича. Поэтому мы привлекаем внимание к этому факту. Мы предостерегаем, что обсуждение народного депутата Украины с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - это и история, которая имеет все признаки использования административного ресурса или политической коррупции ", - отметил Кошель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нардеп Дубинский в присутствии Зеленского на праймериз СН рассказал, как перед выборами "мочил" рейтинг Кличко на "1+1". ВИДЕО

В КИУ отметили, что существуют достаточно неприятные риски, если указанная технология будет использоваться во время выборов "по полной" и на нее обратят внимание международные организации. В общем, есть факты, свидетельствующие о системности ее применения.

Как сообщалось ранее, народный депутат Александр Дубинский, выступая 16 июля на внутрипартийных "праймериз", где избирался кандидат в мэры Киева от "Слуги народа", вспомнил об обсуждении с Президентом Владимиром Зеленским использования уголовных дел против окружения действующего столичного мэра Виталия Кличко в борьбе за эту должность.

Читайте: Дубинский создает группу влияния в Киевоблсовете в интересах Коломойского, – эксперт

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) КИУ (383) коррупция (8579) местные выборы (2752) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+25
Зелені слуги народу програють усі вибори і.... настане відповідальність

І Зеленський і Дубинський, і Портнов і вся зелена команда будуть відповідати перед судом.
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05.08.2020 18:19 Ответить
+25
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1929
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05.08.2020 18:22 Ответить
+17
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9825
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05.08.2020 18:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Две пара евресапоги.
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05.08.2020 18:18 Ответить
Дупа.
Обговорення нардепом Дубінським із президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ має всі ознаки політичної корупції, - КВУ - Цензор.НЕТ 5825
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05.08.2020 22:16 Ответить
Зелені слуги народу програють усі вибори і.... настане відповідальність

І Зеленський і Дубинський, і Портнов і вся зелена команда будуть відповідати перед судом.
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05.08.2020 18:19 Ответить
купляємо попкорн
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05.08.2020 18:23 Ответить
У Нюрнберг теж мало хто вірив.
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05.08.2020 18:24 Ответить
Тобто Холокост,масове знищення мирного населення,вбивства в концтаборах мільйонів ув'язнених і військовополонених - це все дотримання нацистами міжнародних конвенцій?Не дивно що ти голосував за Зеленського.
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05.08.2020 19:43 Ответить
а Портнов що зробив поганого, що підпадає під закон? в нього немає владних повноважень
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05.08.2020 18:44 Ответить
а кто будет спрашивать недоумков, если даже ваши кумиры считают вас, зебилов, тупыми ничтожествами и совсем этого не скрывают
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05.08.2020 18:53 Ответить
Тільки за саме прізвище Портнов він повинен висіти на гіляці.
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05.08.2020 19:01 Ответить
який ти сміливий, ще й фіговим листком прикрилось.
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05.08.2020 21:25 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9825
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05.08.2020 18:19 Ответить
румыну пора на экскурсию в аушвиц съездить...
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05.08.2020 18:19 Ответить
После "душевных тирад" этого ДолбоДубинского в отношении господина Смолия, как-то становится боязно за психическое здоровье что-либо "обсуждащих" с ним
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05.08.2020 18:20 Ответить
Это бородатое чмо уже давно пора ******* в его собачую морду
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05.08.2020 18:20 Ответить
Гниды ж… 🐽🤢💩Каломойши -🖕🏼,а не Киев
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05.08.2020 18:21 Ответить
так це ж не злочин!
був би злочин - то зюзя одразу б у відставку подав!
чєсслово!
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05.08.2020 18:22 Ответить
дійсно.. і зуби всі цілі...а так віддв би жеж ? ))))
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05.08.2020 18:35 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1929
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05.08.2020 18:22 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 3905
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05.08.2020 18:26 Ответить
Якщо їх обрали,то ті хто це зробив....нехай і відповідають. Але не можу знайти поряд жодного,хто за цих голосував !?
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05.08.2020 22:41 Ответить
як скоро народ їх возненавидів. Навіть Віті такими темпами не піз....ав до Ростова
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05.08.2020 18:25 Ответить
Завдяки цій схемі Зеля - президент, а держава - в дупі.
Беня і його шантрапа- на коні.
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05.08.2020 18:28 Ответить
На Майдане в Хабаровске кажуть Путлер Вор,но мы то с вами знаем,что это поклеп из Госдепа,не может КГБист и убийца быть Вором в Законе Обнулленным....
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05.08.2020 18:28 Ответить
Почему не стал Обнуляйтером и Вором Белоруси Бацька Лукашенко?Потому что Диктаторы не ВОРЫ....
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05.08.2020 18:31 Ответить
чесно? - мені чхати на ці вибори.....вибирати із колоди карти буржуїв - народу від цього не полегшає....пора вже це даже буратінам зрозуміти за 30 років ходіння на гру шулерів....
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05.08.2020 18:32 Ответить
щось за це гівно (владу) олігархи тримаються обома руками.......мабуть медом змазано....
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05.08.2020 18:36 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 1609
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05.08.2020 18:37 Ответить
....он еще виступает...тогда заберите у него хотя би балалайку?!
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05.08.2020 22:43 Ответить
"нові обличчя" хорошо влились в старую систему "друзьям - все, врагам - закон"
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05.08.2020 18:40 Ответить
Вони модифікували цю схему. Друзям - все, ворогам - беззаконня.
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05.08.2020 19:13 Ответить
Буржуин Илан Маск сделал за год РАБссию КГБэшного Окурка ПОСМЕЩИЩЕМ Мирового масштаба...
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05.08.2020 18:41 Ответить
Клован сделал то же с Украиной, и тоже за год.
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05.08.2020 18:51 Ответить
Кроме парахнявых придурков этого так никто и не заметил..... Ну кроме купленных Свыном эксов!
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05.08.2020 19:05 Ответить
З вас зебільних придурків весь цивілізований світ рже.
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05.08.2020 19:48 Ответить
прелестно)зесраки отказывают зебилам в умении соображать даже на уровне четырехлетки
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05.08.2020 18:49 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 9146
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05.08.2020 18:52 Ответить
Це не фото,це жахіття на фото!
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05.08.2020 22:44 Ответить
Ж@па коломойского поучает лицо,временно исполняющее обязанности президента. Всё бы ничего..но обнуляется авторитет самой должности "президент". Дно и трэш.
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05.08.2020 18:53 Ответить
жри те ,зебилы, и не забывай те на хлеб намазывать
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 3756
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05.08.2020 18:57 Ответить
Подруга Шарія....теж до Іспанії готується!
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05.08.2020 22:45 Ответить
Дружина політика Оксана Марченко за 2019 рік задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD.
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06.08.2020 12:48 Ответить
Шо за трэш КИУ? Шо такое "генеральный директор КИУ Алексей Кошель" где ОНО взялось?
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05.08.2020 19:02 Ответить
а где зеленая падла взялась ?
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05.08.2020 19:08 Ответить
Обсуждение нардепа Дубинского с Президентом Украины возможных предвыборных уголовных дел - имеет все признаки политической коррупции, - КИУ - Цензор.НЕТ 4443
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05.08.2020 19:09 Ответить
В твоїй козломордії такого немає?
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05.08.2020 19:50 Ответить
А кому какая разница,убьётся Дубинский под 60 или 200?Главное,щоб маме нравилось
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05.08.2020 21:04 Ответить
 
 