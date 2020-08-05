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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Минкульт категорически осудил ликвидацию общины ПЦУ в оккупированном Симферополе

Минкульт категорически осудил ликвидацию общины ПЦУ в оккупированном Симферополе

Министерство культуры и информационной политики Украины категорически осуждает действия Российской Федерации в аннексированном ею Крыму, направленные на ликвидацию общины Православной церкви Украины на полуострове.

"4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Такое решение фактически означает полную ликвидацию местной украинской православной общины, что граничит с геноцидом", - говорится в заявлении Минкультуры, передает Цензор.НЕТ.

В связи с чем, Министерство культуры совместно с Министерством иностранных дел, представительством президента Украины в Крыму и прокуратурой Крыма будет принимать все возможные меры для защиты украинских граждан на территории оккупированного полуострова.

Отмечается, что помещение, в котором расположен Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги еще 16 мая 2001 года постановлением Верховного совета АР Крым был передан Крымскому епархиальному управлению УПЦ КП в безвозмездное пользование до 2050 года.

В июне 2020 года комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил проект постановления о передаче собора в госсобственность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление

Ранее в среду Киевская митрополия Украинской православной церкви (ПЦУ) обратилась к Украинскому государству, международным организациям и демократическим странам с призывом защитить кафедральный собор ПЦУ в Симферополе, епархию и религиозную общину от уничтожения аннексировавшей Крым России.

В частности, в ПЦУ призывают Украинское государство и международных партнеров постоянно ставить вопрос защиты прав украинской православной общины в аннексированном Крыму во время контактов с Российской Федерацией.

"Мы также поддерживаем внедрение, продление и расширение санкций против Российской Федерации как государства-оккупанта и персонально против соучастников религиозных гонений - чиновников оккупационной администрации, судей, сотрудников полиции, судебных исполнителей и других", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ).

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) Симферополь (658) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+8
Швидко Лаври в кацапів забирайте.
Ідійоти !
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05.08.2020 18:32 Ответить
+6
наш сєпароьниш Зе на це не здатний.
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05.08.2020 18:32 Ответить
+5
Осуждением делу не поможешь, только конкрентые ответные шаги. Иначе пациент не понимает
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05.08.2020 18:30 Ответить
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Осуждением делу не поможешь, только конкрентые ответные шаги. Иначе пациент не понимает
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05.08.2020 18:30 Ответить
Яка терапія, тількі радікальна хірургія !!))
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05.08.2020 18:32 Ответить
Треба не теревенити, а адекватно відповідати !!Нищити залишки МП, розплідник сепарсько-колорадської пошесті !!))
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05.08.2020 18:31 Ответить
наш сєпароьниш Зе на це не здатний.
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05.08.2020 18:32 Ответить
Захворав сердешний,маніакально-депресивний психоз !!))
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05.08.2020 18:34 Ответить
Швидко Лаври в кацапів забирайте.
Ідійоти !
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05.08.2020 18:32 Ответить
+
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05.08.2020 18:49 Ответить
Не виправдовуйте ЗеШмарклю , тепер вже зрозуміло , що він не дурень , а зрадник , як і всі попередники .
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05.08.2020 18:49 Ответить
особливо кремлівся зозуля, яка так вже хутуну кукувала.
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05.08.2020 18:52 Ответить
А козлина Усик ничего не хочет сказать по этому поводу?
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05.08.2020 18:49 Ответить
Засудилили в якому суді , в Шмарклякому ?
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05.08.2020 18:50 Ответить
Чесно кажучи, це саме і є "надІдеєю" християнства - страждання в ім"я віри. Саме в цьому перевіряється її істинність...
"В пещерах одержало победу слово божье. В позолоте куполов нуждаются идолы, а не истинный Бог...". (Приписують Фрациску Ассизьському, творцю ордену францісканців).
"Бог не брёвнах, а в рёбрах...". (Протопоп Аввакум).
Тепер будем дивиться, скільки у Криму "істинно віруючих"...
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05.08.2020 19:02 Ответить
Киевская, Почаевская, Святогорская срок аренды еще не истёк?
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05.08.2020 19:05 Ответить
я тоже проявил обеспокоенность, и наверное брошу пить. А где-то в африке нэгр идет по оазису и думает, наверное скушаю банан. Вывод - кому нужны такие новости
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05.08.2020 23:04 Ответить
 
 