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На избирательных участках в Беларуси во время досрочного голосования задерживают независимых наблюдателей

На избирательных участках в Беларуси во время досрочного голосования задерживают независимых наблюдателей

В Беларуси 5 августа завершается второй день досрочного голосования на президентских выборах.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "Настоящее время", на избирательных участках массово задерживают независимых наблюдателей.

Члены участковых комиссий вызывают милицию якобы потому, что наблюдатели мешают работе, сообщают "Правозащитники за честные выборы".

В частности, в Минске задерживали двух наблюдателей, в Витебске - четырех, в Смолевичи - друга.

Независимые наблюдатели не только не допускаются на избирательные участки, им часто даже не дают войти в здания, где расположены эти избирательные участки, говорится в отчете кампании "Право выбора-2020". В частности, 42 наблюдателей от "Право выбора", которым удалось попасть на участке 4 августа, препятствовали и огшолошувалы предупреждения без каких-либо оснований.

В первый день досрочного голосования, 4 августа, были задержаны по меньшей мере три независимых наблюдателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день досрочного голосования в Беларуси явка избирателей составила 4,98%

Автор: 

Беларусь (7923) наблюдатель (844)


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Топ комментарии
+6
Які там вибори можуть бути - усач вже обрав себе сам.
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05.08.2020 18:45 Ответить
+6
Наблюдатели мешают работе, очень сложно в их присутствии вкидывать пачки бумажек.))
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05.08.2020 18:56 Ответить
+5
Вот это я понимаю честные выборы, наблюдателей от оппозиции нет вообще, и этот цирк будет длится еще несколько дней.
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05.08.2020 18:54 Ответить
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Які там вибори можуть бути - усач вже обрав себе сам.
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05.08.2020 18:45 Ответить
На цей раз кацапи намагатимуться його обламати на радість "ждущих перемен"
Вже відкрито погрожують https://news.tut.by/economics/695514.html
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05.08.2020 22:45 Ответить
Вавочка поїхав переймати досвід.
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05.08.2020 18:47 Ответить
Навіщо їх затримувати якщо у совку існує закон відстрілу при спробі втечі.
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05.08.2020 18:47 Ответить
А белорус который погиб на вашем майдане - его тоже следует поставить к стенке У Вас таких патриотов даже наполовину нет той смелости что у тех наблюдателей - и Вы якобы совсем не вата правда все Ваше мировоззрение - это Северная Корея и фашизм Муссолини всегда за вас болела и орала больше всех -Крым украински - а Вы просто любители жесткой диктатуры без права стоять дышать хлопать в ладоши амбиции ведь растут есть некоторые граждане из БРСМ - их девиз мы потомки победителей всегда можем повторить у кого есть мозги а не прямые агитацией и действительные патриоты то думай - в плечи фашиская Германия границы могут быть и две как разминка режимы они такие нежные
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06.08.2020 03:13 Ответить
а ещё рашкатудэй обижают и чмошников пригожина любят без смазки...
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05.08.2020 18:50 Ответить
не ну если там такие "независимые наблюдатели", как при анексии Крыма, то правильно все делает.
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05.08.2020 18:54 Ответить
Вот это я понимаю честные выборы, наблюдателей от оппозиции нет вообще, и этот цирк будет длится еще несколько дней.
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05.08.2020 18:54 Ответить
Наблюдатели мешают работе, очень сложно в их присутствии вкидывать пачки бумажек.))
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05.08.2020 18:56 Ответить
А члени комісії від інших кандидатів сліпі?
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05.08.2020 19:22 Ответить
А их нет и никогда не было, не пускают
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07.08.2020 00:54 Ответить
В фашистских государствах только так...
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05.08.2020 19:01 Ответить
и не кажи, усе вокруг хфашисты кроме нас
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05.08.2020 19:11 Ответить
Чего ж все. х-йло с усатым. Ну еще пыня с ассадом. И всё.
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05.08.2020 19:13 Ответить
Положено не более трех наблюдателей на участок, эпидемия все таки, а они гурьбой ломятся. Ходил сегодня голосовать, а они сидят и в телефоны втыкают, кто спит, кто в окно смотрит. На меня ноль внимания. Эх, мне бы такую работу.
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05.08.2020 19:04 Ответить
А в чому проблема, не беруть?
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05.08.2020 19:21 Ответить
А ещё лучше Санта-Клаусом, раз в году поездил и весь год гуляешь.
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05.08.2020 19:31 Ответить
О, гнида кремлеботская и тут нашлась. Фертменально
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07.08.2020 00:55 Ответить
А они независимые от кого, от раши или сша?
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05.08.2020 19:11 Ответить
Від кандидатів, є спостерігачі від кандидатів, є незалежні, в таких зазвичай задача, зробити срач.
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05.08.2020 19:20 Ответить
Погодите, это только цветочки. Ягодки впереди.
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05.08.2020 19:30 Ответить
Бульбаши играют в детскую игру, типа выборы, с заведомо прогнозируемым результатом.
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05.08.2020 19:47 Ответить
препятствовали и огшолошувалы

по меньшей мере три независимых наблюдателей.(С)

Стесняюсь спросить...но это на какой язЫке написано?
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05.08.2020 19:50 Ответить
Трасянка - одно слово русское а второе из колхоза и переводиться как оглушали Вот такие там в вате грамотные члены комиссии и председатели и все практически поголовно такие вот учителя. За 20 долларов и якобы угрозу всех уволить И эти же «учителя» ходят по домам к родителям и проверяют холодильники - а если родители активные по их мнению не меру - сразу поставят в СОП а могут и детей забрать у родителей
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06.08.2020 05:06 Ответить
 
 