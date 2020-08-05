На избирательных участках в Беларуси во время досрочного голосования задерживают независимых наблюдателей

В Беларуси 5 августа завершается второй день досрочного голосования на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "Настоящее время", на избирательных участках массово задерживают независимых наблюдателей.

Члены участковых комиссий вызывают милицию якобы потому, что наблюдатели мешают работе, сообщают "Правозащитники за честные выборы".

В частности, в Минске задерживали двух наблюдателей, в Витебске - четырех, в Смолевичи - друга.

Независимые наблюдатели не только не допускаются на избирательные участки, им часто даже не дают войти в здания, где расположены эти избирательные участки, говорится в отчете кампании "Право выбора-2020". В частности, 42 наблюдателей от "Право выбора", которым удалось попасть на участке 4 августа, препятствовали и огшолошувалы предупреждения без каких-либо оснований.

В первый день досрочного голосования, 4 августа, были задержаны по меньшей мере три независимых наблюдателей.

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