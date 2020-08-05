Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция

Мужчины создали веб-сайт, на котором под видом "интернет-ломбарда" якобы продавали по низким ценам б/у технику и автотовары. Они обманули 70 человек на общую сумму в полмиллиона грн.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Новой Каховки, 31 и 32-х годов, создали Интернет-магазин, где по заниженным ценам продавали подержанную бытовую технику и автомобильные товары. От покупателей злоумышленники требовали полную предоплату, однако никакого товара им не поставляли", - сказано в сообщении.

В квартирах "дельцов" провели обыски и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи.

Полиция расследует это производство по ст. 190 (мошенничество). Создатели фальшивого интернет-магазина могут сесть на срок от 3 до 8 лет.

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