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Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция

Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция

Мужчины создали веб-сайт, на котором под видом "интернет-ломбарда" якобы продавали по низким ценам б/у технику и автотовары. Они обманули 70 человек на общую сумму в полмиллиона грн.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Новой Каховки, 31 и 32-х годов, создали Интернет-магазин, где по заниженным ценам продавали подержанную бытовую технику и автомобильные товары. От покупателей злоумышленники требовали полную предоплату, однако никакого товара им не поставляли", - сказано в сообщении.

В квартирах "дельцов" провели обыски и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи.

Полиция расследует это производство по ст. 190 (мошенничество). Создатели фальшивого интернет-магазина могут сесть на срок от 3 до 8 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Двое жителей Хмельницкого могут сесть на 6 лет за создание онлайн-обменника валют

Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция 01
Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция 02

Автор: 

киберпреступление (762) мошенничество (1241) киберполиция (327) Херсонская область (4908)


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Топ комментарии
+13
У нас в стране в прошлом году именно так президента выбрали
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05.08.2020 18:54 Ответить
+9
Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 43

...
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05.08.2020 18:57 Ответить
+5
Певно, талановиті люди.
Яка країна- такі і таланти, повністю їй відповідні.
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05.08.2020 18:51 Ответить
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Певно, талановиті люди.
Яка країна- такі і таланти, повністю їй відповідні.
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05.08.2020 18:51 Ответить
Диджитализация диджитализаторов.
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05.08.2020 19:04 Ответить
да уж. пропустили они свое счастье, а могли бы в шыкаладном цеху реформы реформировать, естественно мыролюбно.
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05.08.2020 20:12 Ответить
они просто пошутили...
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05.08.2020 18:51 Ответить
У нас в стране в прошлом году именно так президента выбрали
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05.08.2020 18:54 Ответить
Двоє жителів Нової Каховки продавали в інтернеті за повну передоплату неіснуючі речі, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 43

...
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05.08.2020 18:57 Ответить
Двое жителей Новой Каховки продавали в интернете за полную предоплату несуществующие вещи, - киберполиция - Цензор.НЕТ 8701
Цікавий Гугл сьогодні.
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05.08.2020 18:54 Ответить
Так их сразу в кабмин или подобные структуры нужно:
на большую стройку, на дороги, в конце концов на какой то гиперлуп, за Ахмадет, даже не вспоминаю. Свои же люди. Будущие прэзыденты
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05.08.2020 19:22 Ответить
то вообще не преступление...то школа онлайн...
видимо якыйсь рюкзакяновец купился...
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05.08.2020 18:58 Ответить
Зелохи не мамонты... Не вымрут.
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05.08.2020 19:02 Ответить
А кто по полной предоплате покупает товары в интернет магазине? Причем в том, в котором еще ни разу не покупал. Только наложка. Максимум (ну если уж очень хочется товар заполучить) оплата в пределах обратной доставки. А тут еще товар б/у. Возможно вообще некондиция.
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05.08.2020 19:02 Ответить
Це хто ж настільки тупий, що продовжує купляти у незнайомців у неті?
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05.08.2020 19:06 Ответить
Например - лунный грунт. И покупают же дебилы.
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05.08.2020 19:07 Ответить
эти "таланты" должны знать ,что сейчас киберполиция не та что в 2014-м она "вычисляет" ещё и не таких, на "раз- два"... теперь мамам этих "талантов" должно хватить денег даже на элитную камеру для сыночка...
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05.08.2020 19:08 Ответить
Не судите их они продавали мечту 😁
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05.08.2020 19:11 Ответить
Якщо є лохи, що кидають предоплату, то хто їм дохтур.
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05.08.2020 19:24 Ответить
комаровский
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05.08.2020 21:46 Ответить
молодчики завидую так и надо
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05.08.2020 20:57 Ответить
то же мне новость - всю страну ипут платежками за несуществующую транспортировку газа, а тут каких 70 лохов кинули
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05.08.2020 21:34 Ответить
в твоей любимой пильше три платёжки за свет. доставка, расход и за обслуживание смарт-счётчика.
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05.08.2020 21:48 Ответить
и счетчик выставляет показания по кол-ву электронов, прошедших по проводу
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06.08.2020 09:41 Ответить
Счотчик измеряет не количество єлектронов а силу их заряда.
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06.08.2020 15:46 Ответить
 
 