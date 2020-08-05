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Новости Силовики
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На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, украл из дома крупную сумму денег, – Нацполиция. ФОТО

5 августа днем неизвестный, угрожая ножом женщине с ребенком, ограбил дом в пгт Малая Даниловка в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, украл из дома крупную сумму денег, – Нацполиция 01

"Под угрозой ножа злоумышленник завладел 5 млн гривен, 60 тыс. долларов и 35 тыс. евро из сейфа дома и кошельком женщины. На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком", - говорится в сообщении.

На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, украл из дома крупную сумму денег, – Нацполиция 02

Также смотрите: Вооруженный палкой мужчина ограбил отделение почты в Харькове. ФОТО

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о квалификации случившегося согласно  Уголовному кодексу Украины.

Автор: 

ограбление (1370) Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+8
Няня в доле.
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05.08.2020 19:02 Ответить
+5
стопудово сожитель няни...
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05.08.2020 19:00 Ответить
+4
Чем-то напоминает Шуру Балаганова, позаревшегося в трамвае на маленький женский кошелечек, с полуторами рублями и профсоюзной книжкой и черепашьей пудреницей, имея 50 тыс. грошей
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05.08.2020 19:32 Ответить
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стопудово сожитель няни...
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05.08.2020 19:00 Ответить
На ум и такое приходит(одно из первых мыслей), но может быть всякое. Слишком солидные деньги он держал не в банке, а дома. Наводит на мысль- нечестно нажитые. А про такие деньги могли знать "коллеги" по ремеслу. Няня видела только сами сейфы, а не содержимое в них.
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05.08.2020 19:07 Ответить
да ладно,там у рюкзакяна полки пинкертонов на вертолётах..
хай мозги сушат..
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05.08.2020 19:12 Ответить
То есть все украинцы которые хранят солидные деньги в нале нажили их нечестно и должны пойти покаяться и уплатить в фонд зебила и коломойского 20% ?
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05.08.2020 19:13 Ответить
Когда не хотят светить деньги к которым появятся вопросы, в связи с невозможностью накопления таких сумм относительно оф. доходов, то тоже хранят деньги в банка- но в такихНа Харківщині невідомий, погрожуючи ножем няні з двомісячною дитиною, вкрав із будинку велику суму грошей, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2977
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05.08.2020 19:25 Ответить
И вообще зачем такой сейф вскрывать на месте? Забрал под мышку и до дому.
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05.08.2020 19:14 Ответить
Няня в доле.
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05.08.2020 19:02 Ответить
Помоему у кого дома такие деньги.. Как бы там охранна на вьезде дом все такое. В дом постронний не проникнет.. и прочее. Или не?
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05.08.2020 19:06 Ответить
сожитель, ну минимум один точно такой же сейф, который ему няня показала, купил, шоб раскурочить и понять, как по быстренькому он взламывается )) затраты на покупку себя окупили ))
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05.08.2020 19:08 Ответить
Вот так сразу видно в каком доме есть сейф с наличкой,
и где ключи от мотоцикла, где запасная свеча...
наводка дело тонкое и дело грубое
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05.08.2020 19:17 Ответить
*няня*- наводчица ,требую при опросе (допросе)всех преступников внести пунктик *за кого голосовал(а)*
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05.08.2020 19:18 Ответить
Угу , походження , партійну приналежність і чи є родичи за кордоном .
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05.08.2020 19:34 Ответить
Меня терзают смутные сомнения...няню нужно давить
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05.08.2020 19:19 Ответить
сварщик,якый будував цю буду для шекелей, небось шестого разряда...
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05.08.2020 19:21 Ответить
Угу,с личным клеймом.
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05.08.2020 19:44 Ответить
На Малой Даниловке много таких хатынок... меня вот сейфбокс расстроил... бабах стамеской меж пластин и будь здоров. И дюбеля шклявые. Ну просто расстройство. На Малой Даниловке есть где клад во дворике зарыть. И было бы надежнее... и ведь знал же, говнюк, знал где и сколько... не думаю, шо няня инвестировала
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05.08.2020 19:27 Ответить
Нянины инвестиции пропали вместе с кошельком.Зато появилось железное алиби.
Малая Даниловка на харьковщине это как Рублевка в мацкве?
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05.08.2020 19:39 Ответить
Где то так
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05.08.2020 19:50 Ответить
ну нет. Скорее Родичи. Хотя нет. Ни то, ни это... Много "поселочков" образовалось. Вот, мишаняЙобкин, точнее, его мамаша живет в лесопарковой зоне. Можно сравнивать. Вроде и в городе, а с другой стороны - в душистом дубовом лесочке. На Даниловке живет upper middle class я бы сказал. Вперемежку с клошарами и люмпеном...
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05.08.2020 20:38 Ответить
Ну да,реально какая-то консервная банка
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05.08.2020 20:47 Ответить
Чем-то напоминает Шуру Балаганова, позаревшегося в трамвае на маленький женский кошелечек, с полуторами рублями и профсоюзной книжкой и черепашьей пудреницей, имея 50 тыс. грошей
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05.08.2020 19:32 Ответить
Бачу , що сильно пошкодували грошей на нормальний сейф . Напевно , і "няні" платили недостатньо 😉.
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05.08.2020 19:33 Ответить
Тому що економний.
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05.08.2020 19:41 Ответить
Двух-месячного ребенка на няню оставили. "Хорошие" родители
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05.08.2020 21:45 Ответить
Сейф - лайно, а взагалі, нянька ідеальниа навідниця...
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05.08.2020 22:08 Ответить
а мені пофік, якщо буржуї своєю корупцією розвели злочинність в державі - то тепер хай її хавають і хоч подавляться....
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05.08.2020 22:22 Ответить
Тю... Ще накрадуть і сейф більш надійний придбають...
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06.08.2020 04:30 Ответить
 
 