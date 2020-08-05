На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, украл из дома крупную сумму денег, – Нацполиция. ФОТО
5 августа днем неизвестный, угрожая ножом женщине с ребенком, ограбил дом в пгт Малая Даниловка в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Под угрозой ножа злоумышленник завладел 5 млн гривен, 60 тыс. долларов и 35 тыс. евро из сейфа дома и кошельком женщины. На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о квалификации случившегося согласно Уголовному кодексу Украины.
Топ комментарии
+8 Vova Kot #361062
показать весь комментарий05.08.2020 19:02 Ответить Ссылка
+5 Don Bessam #359417
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+4 Алекс S. Pоман
показать весь комментарий05.08.2020 19:32 Ответить Ссылка
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хай мозги сушат..
и где ключи от мотоцикла, где запасная свеча...
наводка дело тонкое и дело грубое
Малая Даниловка на харьковщине это как Рублевка в мацкве?