На Харьковщине неизвестный, угрожая ножом няне с двухмесячным ребенком, украл из дома крупную сумму денег, – Нацполиция. ФОТО

5 августа днем неизвестный, угрожая ножом женщине с ребенком, ограбил дом в пгт Малая Даниловка в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Под угрозой ножа злоумышленник завладел 5 млн гривен, 60 тыс. долларов и 35 тыс. евро из сейфа дома и кошельком женщины. На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о квалификации случившегося согласно Уголовному кодексу Украины.