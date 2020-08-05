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Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 14 июля закон, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства.

Так, законом "О внесении изменений в статью 8 закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по усилению социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" № 785-ІХ предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада повысила размер стипендии и ежегодной помощи детям-сиротам

Автор: 

закон (3178) Зеленский Владимир (20922) сироты (124)


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Топ комментарии
+5
Да подпиши уже заявление о собственной отставке,идиот. Ведь скоро поздно будет.
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05.08.2020 19:04 Ответить
+1
Можно б было посоветовать пистолет с одним патроном. Но он, ****, промахнётся ж...
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05.08.2020 19:07 Ответить
+1
Чомусь кожний президент підвищує утримання всім окрім тих хто його дійсно заробляв.
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05.08.2020 19:11 Ответить
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Да подпиши уже заявление о собственной отставке,идиот. Ведь скоро поздно будет.
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05.08.2020 19:04 Ответить
Можно б было посоветовать пистолет с одним патроном. Но он, ****, промахнётся ж...
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05.08.2020 19:07 Ответить
И шо - без дискриминации Украинцев в пользу жителей оккупированных территорий? Он шо - пьяный был?
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05.08.2020 19:07 Ответить
румыну удостоверение сиротки не забудьте выдать...
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05.08.2020 19:09 Ответить
У него два. Украинское и румынское. А! Еще парашное! Три!
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05.08.2020 19:11 Ответить
Молодец )
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05.08.2020 19:10 Ответить
Чомусь кожний президент підвищує утримання всім окрім тих хто його дійсно заробляв.
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05.08.2020 19:11 Ответить
Почти месяц думал, а потом решительно взял так, и подписал....
А теперь можно и баиньки
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05.08.2020 19:14 Ответить
с татью прочитай, не только заголовок
особенно пункт о времени вступления Закона в силу
тогда может о чем-то догадаешься
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05.08.2020 19:24 Ответить
Вы намекаете, что их к тому времени не будет?
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05.08.2020 19:27 Ответить
правильно зробив і все правильно робить
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05.08.2020 19:22 Ответить
маленький дьопйош радуется отцовской заботе )
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05.08.2020 19:33 Ответить
молодец! за это леденец!
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05.08.2020 19:34 Ответить
Не жалко, - он гривен еще напечатает
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05.08.2020 19:51 Ответить
Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - Цензор.НЕТ 7818
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05.08.2020 20:20 Ответить
Феерично. Для людей по сорок лет плативших налоги и строивших страну- один прожиточный минимум, а то и меньше, а им 1,5.))) Я не против того чтобы дети хорошо жили, но как же старики? Им кроме еды, коммуналки, одежды, мыла, стирального порошка, наконец, нужны ещё и лекарства, они не молодые, не здоровые! Власть- сволочи!
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06.08.2020 00:55 Ответить
сиротам помогает. уууу, зраднык.
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06.08.2020 06:11 Ответить
 
 