Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом 14 июля закон, который увеличивает размеры стипендий и ежегодную помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Главы государства.

Так, законом "О внесении изменений в статью 8 закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по усилению социальной защиты учащихся, студентов (курсантов) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и некоторых других лиц" № 785-ІХ предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Согласно закону, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер социальной стипендии, должностного оклада составляет не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

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