Печерский суд обязал Офис ГПУ забрать у НАБУ "дело судей Окружного админсуда". В Бюро заявили, что суд вышел за пределы своих полномочий
Печерский райсуд Киева 4 августа принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению главы и судей Окружного админсуда Киева (ОАСК), а также главы Государственной судебной администрации (ГСА) и передать его другому правоохранительному органу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном пресс-релизе НАБУ.
В Бюро и заявляют, что прибегая к таким действиям, суд вышел за пределы своих полномочий.
"НАБУ готовит жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) обжалует его решение в ВАКС (Высшем антикоррупционном суде)", - говорится в сообщении, обнародованном в среду вечером на официальной странице НАБУ в Фейсбуке.
В НАБУ пояснили, почему считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.
"Во-первых, подсудность по делам, расследуемым НАБУ и САП, определенная за Высшим антикоррупционным судом. УПК Украины (ст. 33-1) четко оговаривает, что судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, осуществляют судьи ВАКС", - говорится в сообщении.
Во-вторых, добавляют в Бюро, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу. По делу о злоупотреблениях в ОАСК двум лицам сообщено о подозрении по ч.1 и ч.2 ст. 369-2 УК Украины, которые являются подследственными исключительно НАБУ.
"Настораживает тот факт, что Печерский райсуд столицы к подобной практике прибегает не впервые. Его предыдущую незаконную попытку таким образом вмешаться в уголовный процесс по расследованию так называемого дела "ВиЭйБи Банка" подтвердила Апелляционная палата ВАКС, отменив соответствующее постановление следственного судьи упомянутого суда", - говорится в сообщении.
"Совершая такие действия, служители Фемиды фактически становятся на защиту интересов лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. В то же время, эти лица имеют все возможности для доказательства своей невиновности законно. Однако, почему-то избегают такого пути", - добавили в НАБУ.
В Бюро также пояснили, почему нельзя передавать дело по подозрению судей ОАСК в другой орган расследования.
"На так называемых "пленках ОАСК" задокументированы факты, свидетельствующие о существовании связей и разного рода договоренностей между главой ОАСК и другими правоохранительными органами, в частности: - проверка трафика телефона журналистки, которая готовила сюжет о праздновании дня рождения одним из заместителей главы ОАСК; - давление на ВККС путем регистрации уголовных производств и проведения допросов; - обновление или наоборот затягивание рассмотрения дел об увольнении работников правоохранительных органов", - перечислили в НАБУ.
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...именно при Зеленском Вышгородский районный суд в январе 2020-го снял с Сергея Вовка все обвинения, а всех, кто против Вовка выступал в ВККС, из коллегии уволили с очевидного одобрения самого президента.
...С момента предъявления подозрений судьям Зеленский не сделал ни одного заявления по данному делу, не дал поручений своему генпрокурору выполнить необходимые процессуальные действия. Зеленский спрятался на даче и делает вид, что он ни при чем. Так вот, Владимир Александрович, играть роль хорошего парня, заняв страусиную позицию, в данном деле у вас не получится. Поднимется общественное мнение, будут запросы дипломатов, и вам не удастся отмолчаться. Если вы не не являетесь частью решения, значит, вы станете сами частью коррупционной проблемы, и значит, судейская мафия работает под "крышей" ЗЕЛЕНСКОГО...
С 17 июля - уже 19 дней! - Генеральная прокуратура отказывается передавать представление об отстранении от должности судей Окружного админсуда в Высший совет правосудия. ..... Ну это же полный идиотизм. За которым, как все понимают, стоят коррупционные интересы. Вовк и его команда спокойно себе отдыхают, и они защищены не судейским статусом, нет. Вовка защищает лично президент Зеленский, без приказа которого Венедиктова и Печерский суд в данном деле не посмели бы брать на себя ответственность и вступать в публичный конфликт с НАБУ.
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСК под крышей зеленского.
Источник: https://censor.net/r3212044
Бананова республіка. Скотились дуже швидко, влада в країні відсутня повністю. Якийсь суддя "вовк" ложить хер на всіх
Ну абсолютная независимость суда от правосудия!
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********* служители Фемиды - никогда не поверю, что нет способа их укоротить
Судья Окружного админсуда Руслан Арсирий вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса «Слуг народа» Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!
Об этом https://censor.net/resonance/3212044/*************************************** сегодня главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСКа.
Как известно, сейчас НАБУ предъявило подозрения семи судьям ОАСК, но Генпрокуратура не дает представления на отстранение их от должности благодаря торгам с Офисом президента, и потому ОАСК продолжает себя чувствовать превосходно.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0.html Бутусов: президент Зеленский покрывает одиозного судью Вовка
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Генпрокурор Венедиктова заблокировала расследование по делу позорного Вовка - «Зеркало недели»
Но решение судьи Арсирия (который «забыл» внести в свою декларацию загородную виллу), не может не вызывать изумления - это просто откровенное издевательство над правосудием и над государством.
Компанией «Донбассэнерго» владеет бывший депутат Блока Петра Порошенко Максим Ефимов. У Ефимова хорошие деловые отношения со «Слугами народа». Он купил известный бизнес-центр «Парковый», который Генпрокуратура многие годы безуспешно требует снести за незаконную постройку и уродование Печерских холмов. И для защиты бизнес-центра на выгодных условиях предоставил «Парковый» Владимиру Зеленскому и партии «Слуга народа» для партийных мероприятий.
Все получилось отлично, «Слуги народа» надежно защитили бизнес-центр от претензий Генпрокуратуры и постоянно там работают. Но Ефимов решает и другие вопросы.
Долгое время на балансирующем энергорынке существовала коррупционная схема скидок для энергокомпаний - до 45% от действующей цены. Все олигархи, которые контролируют угольные теплоэлектростанции, использовали такую огромную скидку для того, чтобы выстроить теневую схему распила дешевой электроэнергии, которую заставляют продавать на рынок государственную компанию «Энергоатом».
Но «Энергоатом» этими схемами загнали в убытки, поставили на грань остановки, и что-то пришлось менять. Национальная комиссия по регулированию электроэнергии 8 апреля приняла постановление № 766 вместо 45% снизить скидку до 20%. Схемы со скидками сразу потеряли свою доходность.
И вот компания «Донбассэнерго», которой владеет Максим Ефимов, подала иск в Окружной административный суд, целью которого являлась по сути отмена постановления 766, а в качестве обеспечения иска… признать незаконным сокращение размера скидки до 20%. То есть отменить решение Национальной комиссии по электроэнергии, подчиненной президенту Украины, который так любит заседать в бизнес-центре Ефимова.
30 июля дело рассматривал судья Руслан Арсирий. И он вынес решение, что, конечно, обеспечение в виде отмены постановления НКРЭКУ - незаконно, и удовлетворить его нельзя.
Но 31 июля - на следующий день! - Арсирий снова проводит заседание по делу и выносит… абсолютно противоположное решение! И в обеспечение иска отменяет действие пункта 7 постановления 766, и значит отменяется скидка в 20%, а снова вводится скидка в 45%!
То есть снова начинается откровенный грабеж энергорынка - в интересах коммерческих структур.
Трудно даже подобрать слова. Это не просто коррупция - это коррупция, уверенная в своей безнаказанности. Это просто апофеоз безответственности и бесконтрольности Окружного админсуда, который успешно отбивается даже от уголовных дел, который успешно решает любые вопросы во власти.
Решение Арсирия не просто должно быть пересмотрено - президент Украины, правительство, Высший совет правосудия обязаны дать оценку решению, которым наносится прямой ущерб государству, подрываются основы энергетики.
П.С.
бо це суддівське кодло вже ***********