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Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые намерены реализовать в Украине ряд проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро 01

В частности, представители Yom Capital Ltd планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а представители компании NBT - ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и мощности по электролизному производству водорода на 200 МВт на территории Запорожской области. Объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода - более 300 млн евро.

Президент Украины отметил, что сейчас работа власти направлена ​​на то, чтобы построить новую страну.

"Страну с инвестициями. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не о деньгах. Мы говорим прежде всего о проектах. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места ", - сказал Зеленский.

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Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро 02

Он отметил, что всегда поддерживает шаги, которые ведут к тем или иным проектам, и выразил удовлетворение по поводу того, что сегодняшняя встреча направлена ​​именно на построение будущего Украины, в частности развитие Запорожской области.

"Очень хотелось бы, чтобы такие встречи, которых бывает в жизни много, превращались из теоретических вещей на практические", - отметил Президент.

CEO компании NBT Джоар Викен напомнил, что компания NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует сделать осенью этого года.  Викен также рассказал, что на следующий социальный проект в Запорожье компания выделит 15 млн долларов. Кроме того, по его словам, будут привлечены прямые инвестиции в улучшение электросистем Украины на сумму более 140 млн евро.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20922) инвестиции (1165) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+21
Опять ети *зеленые инвесторы* выкачивать бабло с наших карманов приехали. Какие они к черту инвесторы, если они ни копейки в бюджет не вкладывают а вкладывают деньги в китайские гаджеты для выкачки денег с Украины. Ето все равно что рецидивист инвестирует в отмычку и фомку купленную на базаре для того чтобы вскрыть и бомбануть вашу квартиру.
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05.08.2020 21:02 Ответить
+14
Зеленський зустрівся з іноземними інвесторами, які планують вкласти в Запорізьку область 1,5 млрд євро - Цензор.НЕТ 542
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05.08.2020 21:31 Ответить
+13
Походу Ахметов побыстрячку новую фейковую *иностранную* фирму сколотил для откачки *зеленых тарифов*. Потом будет визжать что Украина обижает иностранных инвесторов. Все же здравомыслящие понимают что ниодного реального инвестора украинская мафия не пустит в свой песочник.
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05.08.2020 21:19 Ответить
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зеленое чмо уже отпугнуло всех реальных инвесторов на лет 10 вперед
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05.08.2020 23:43 Ответить
Очередные "испанские лыжники"! Уже проходили. повторяется зечмо---никакого креатива)))
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06.08.2020 00:38 Ответить
Так это они землю под ветроэлектростанцию покупают или им Зеленский дарит угодья? И, наконец, производство водорода электролизом экономически невыгодно. Бредятина. Новость сомнительная. Может дети капитана Смита приехали с Нелохом познакомиться. Мир гудит, что можно неплохо погулять - бесплатной шаурмы поесть.
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06.08.2020 01:24 Ответить
Это запорожскую АЭС, видимо, хотят прибрать. А идеи это мадам Буславец от Ахметки. Она их открыто проповедует.
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06.08.2020 05:52 Ответить
Клоун - попрошайка
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06.08.2020 09:23 Ответить
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