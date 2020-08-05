Зеленский встретился с иностранными инвесторами, планирующими вложить в Запорожскую область 1,5 млрд евро. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами, которые намерены реализовать в Украине ряд проектов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В частности, представители Yom Capital Ltd планируют построить вычислительный дата-центр мощностью 1 ГВт, а представители компании NBT - ветроэлектростанцию ​​мощностью 800 МВт и мощности по электролизному производству водорода на 200 МВт на территории Запорожской области. Объем инвестиций, привлеченных для строительства ветроэлектростанции, составит более 1,2 млрд евро, а для производства водорода - более 300 млн евро.

Президент Украины отметил, что сейчас работа власти направлена ​​на то, чтобы построить новую страну.

"Страну с инвестициями. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим не о деньгах. Мы говорим прежде всего о проектах. Проекты, которые дают возможность повышать имидж Украины, предоставляют рабочие места ", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что всегда поддерживает шаги, которые ведут к тем или иным проектам, и выразил удовлетворение по поводу того, что сегодняшняя встреча направлена ​​именно на построение будущего Украины, в частности развитие Запорожской области.

"Очень хотелось бы, чтобы такие встречи, которых бывает в жизни много, превращались из теоретических вещей на практические", - отметил Президент.

CEO компании NBT Джоар Викен напомнил, что компания NBT в Украине работает много лет и уже инвестировала 400 млн евро, а инвестиции в размере 1,2 млрд евро планирует сделать осенью этого года. Викен также рассказал, что на следующий социальный проект в Запорожье компания выделит 15 млн долларов. Кроме того, по его словам, будут привлечены прямые инвестиции в улучшение электросистем Украины на сумму более 140 млн евро.

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