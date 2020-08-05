Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности
Настоящая реформа вооруженных сил Украины и оборонной промышленности - такой приоритетное направление работы в случае утверждения на должность посла США в Украине назвал Кит Дейтон в письменных показаниях, представленных к слушаниям в Комитете Сената США по международным отношениям. Дейтон подчеркнул, что его опыт работы с ВСУ в качестве старшего оборонного советника, станет полезным в работе над реформой.
Слушания по утверждению Дейтона на должность посла состоялись в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Кандидат на должность посла считает, что США могут помочь Украине в укреплении обороноспособности, в частности путем помощи в достижении уровня военного взаимодействия, необходимой для достижения членства в НАТО.
"Членство в расширенном партнерстве НАТО является огромным шагом в верном направлении для Украины и кульминация усилий, которые я начал в Центре Маршалла в 2014 году и продвигал в Североатлантическом совете ранее в этом году", - отметил Дейтон в своем письменном заявлении к слушаниям.
Он также привлек внимание к необходимости реформирования военно-промышленного комплекса Украины, чтобы обезопасить его от вредного влияния Китая, и подчеркнул, что "украинский оборонный сектор нуждается в реформах и, наконец, он должен работать в интересах народа Украины, а не Китая".
"Годы коррупции и плохого управления толкали оборонные компании Украины на грань провала", что сделало интеллектуальную собственность Украины и военные технологий уязвимыми для злоупотребления Китаем, считает Дейтон.
В своих письменных показаниях Дейтон также подчеркнул важность защиты инвестиций в Украине для преодоления коррупции и скрытых интересов, необходимости проведения реформ и выполнения Украиной требований программ международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк.
"Выполнение программ МВФ и Всемирного банка является мощным сигналом от правительства о том, что оно остается преданным реформам", - отметил Дейтон. Это станет сигналом того, что "Украина служит своему народу - я имею в виду всех людей, а не только нескольким лицам".
"Только когда международный бизнес будет иметь настоящую уверенность в своих инвестициях, Украина сможет в полной мере реализовать свой экономический потенциал", - добавил кандидат на должность посла.
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И это противостояние, как сами понимаете, на территории Украины.
Это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины?
Уявіть, вони вчепились лише на Дамбасі та в Криму.
Пропонуєте їм все віддати ?
Зараз !
Петро сам собі раду давав і тягнув плуга
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97 Університет Південної Каліфорнії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96 Коледж Вільяма і Мері , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Defense_Language_Institute&action=edit&redlink=1 Defense Language Institute https://www.wikidata.org/wiki/Q1102209 d і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Школа міжнародних відносин Університету Південної Каліфорнії https://www.wikidata.org/wiki/Q7896340 d
Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83 Війна в Іраку
Військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант
Крім того, генерал Дейтон працював директором з оперативних питань і директором по агентурної розвідки Розвідувального управління міністерства оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні , в тому числі був директором Групи з вивчення Іраку для операції «Іракська свобода» в Іраку; потім очолював Управління стратегії, планування та політики міністерства Сухопутних військ, перш ніж отримав призначення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим в грудні 2005 р
Генерал Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%88-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD Гарміш-Партенкірхені . Серед його призначень в цій області: офіцер штабу з військово-політичних питань (Сухопутних військ США) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні ; військовий аташе США в Росії; і заступник начальника з військово-політичних питань відділу Європи та Африки Управління стратегічного планування та політики ОКНШ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні .
дивися вище !
Україна в сфері інтересів Дядька Сема.
І це гарно
у вас американофобія ? лапті димлять від переляку ?
А ось зараз можемо бути в НАТО.