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Новости Агрессия России против Украины
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Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности

Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности

Настоящая реформа вооруженных сил Украины и оборонной промышленности - такой приоритетное направление работы в случае утверждения на должность посла США в Украине назвал Кит Дейтон в письменных показаниях, представленных к слушаниям в Комитете Сената США по международным отношениям. Дейтон подчеркнул, что его опыт работы с ВСУ в качестве старшего оборонного советника, станет полезным в работе над реформой.

Слушания по утверждению Дейтона на должность посла состоялись в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Кандидат на должность посла считает, что США могут помочь Украине в укреплении обороноспособности, в частности путем помощи в достижении уровня военного взаимодействия, необходимой для достижения членства в НАТО.

"Членство в расширенном партнерстве НАТО является огромным шагом в верном направлении для Украины и кульминация усилий, которые я начал в Центре Маршалла в 2014 году и продвигал в Североатлантическом совете ранее в этом году", - отметил Дейтон в своем письменном заявлении к слушаниям.

Он также привлек внимание к необходимости реформирования военно-промышленного комплекса Украины, чтобы обезопасить его от вредного влияния Китая, и подчеркнул, что "украинский оборонный сектор нуждается в реформах и, наконец, он должен работать в интересах народа Украины, а не Китая".

"Годы коррупции и плохого управления толкали оборонные компании Украины на грань провала", что сделало интеллектуальную собственность Украины и военные технологий уязвимыми для злоупотребления Китаем, считает Дейтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол США в Украине Дейтон - классный мужик, - Кулеба

В своих письменных показаниях Дейтон также подчеркнул важность защиты инвестиций в Украине для преодоления коррупции и скрытых интересов, необходимости проведения реформ и выполнения Украиной требований программ международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк.

"Выполнение программ МВФ и Всемирного банка является мощным сигналом от правительства о том, что оно остается преданным реформам", - отметил Дейтон. Это станет сигналом того, что "Украина служит своему народу - я имею в виду всех людей, а не только нескольким лицам".

"Только когда международный бизнес будет иметь настоящую уверенность в своих инвестициях, Украина сможет в полной мере реализовать свой экономический потенциал", - добавил кандидат на должность посла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине утвердят до ноябрьских выборов, - Ельченко

Автор: 

посол (1808) США (27195) Дейтон Кит (14)


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Топ комментарии
+19
Коли американці переймаються твоєю армією більше ніж президент
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05.08.2020 21:49 Ответить
+16
Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 9541
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05.08.2020 21:53 Ответить
+15
Иногда складывается впечатление, что американцы знают о наших проблемах и путях их решения, значительно больше наших Фельдмаршалов и "крепких хозяйственников"
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05.08.2020 21:49 Ответить
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Коли американці переймаються твоєю армією більше ніж президент
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05.08.2020 21:49 Ответить
Потому, что министр обороны США назвал Украину важнейшим партнером для противостояния РФ.
И это противостояние, как сами понимаете, на территории Украины.
Это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины?
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05.08.2020 22:18 Ответить
Треба ж нарешті витягти Україну з пазурів москви.
Уявіть, вони вчепились лише на Дамбасі та в Криму.
Пропонуєте їм все віддати ?
Зараз !
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05.08.2020 22:23 Ответить
Да, это украинский интерес - помогать США противостоять РФ на территории Украины. Иначе Украины просто не станет. Что тебе не ясно, чушка тупоголовая?
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06.08.2020 00:08 Ответить
«паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Только это интерес США. И от этого интереса уже не избавиться. При попытке избавиться - США такие санкции применят, что мало не покажется. Так что противостоять - до конца
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06.08.2020 15:57 Ответить
коли бариги фсе зробили не так, тоді за цю справу береться ФБР.
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05.08.2020 22:39 Ответить
"баригам" не потрібна була нянька у чині генерал-лейтенанта

Петро сам собі раду давав і тягнув плуга
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06.08.2020 00:00 Ответить
Ахренительный Дядька !!!!!!!!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардський університет , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97 Університет Південної Каліфорнії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D1%96_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96 Коледж Вільяма і Мері , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Defense_Language_Institute&action=edit&redlink=1 Defense Language Institute https://www.wikidata.org/wiki/Q1102209 d і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Школа міжнародних відносин Університету Південної Каліфорнії https://www.wikidata.org/wiki/Q7896340 d

Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83 Війна в Іраку
Військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант




Крім того, генерал Дейтон працював директором з оперативних питань і директором по агентурної розвідки Розвідувального управління міністерства оборони у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні , в тому числі був директором Групи з вивчення Іраку для операції «Іракська свобода» в Іраку; потім очолював Управління стратегії, планування та політики міністерства Сухопутних військ, перш ніж отримав призначення в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Єрусалим в грудні 2005 р
Генерал Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%88-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD Гарміш-Партенкірхені . Серед його призначень в цій області: офіцер штабу з військово-політичних питань (Сухопутних військ США) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні ; військовий аташе США в Росії; і заступник начальника з військово-політичних питань відділу Європи та Африки Управління стратегічного планування та політики ОКНШ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні .
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05.08.2020 23:54 Ответить
Карьерный разведчик, военный и дипломат. Аналитик стратегического уровня планирования. Да уж, не Маруся Йованович.
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06.08.2020 01:40 Ответить
Добрий фацет ! Такого треба на посла в Украіні !
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05.08.2020 21:49 Ответить
ато !
дивися вище !

Україна в сфері інтересів Дядька Сема.
І це гарно
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05.08.2020 23:55 Ответить
Иногда складывается впечатление, что американцы знают о наших проблемах и путях их решения, значительно больше наших Фельдмаршалов и "крепких хозяйственников"
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05.08.2020 21:49 Ответить
Образование посол получал явно не в квартале.
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05.08.2020 21:52 Ответить
фсб старалось,щоб Україною керували дилетанти.
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05.08.2020 22:19 Ответить
ты еще забыл презика-маразматика на ключевом посту переговоров в Минске
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06.08.2020 00:01 Ответить
Зеленым и Богуслаеву пора напрячься. Этот посол просто так воздух сотрясать не будет.
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05.08.2020 21:50 Ответить
Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности - Цензор.НЕТ 9541
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05.08.2020 21:53 Ответить
хм . толковый посол . надо брать
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05.08.2020 21:55 Ответить
Воєнний, генерал - такого і республіканці, і демократи поважатимуть!
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05.08.2020 21:57 Ответить
Бог Вам в поміч пане посол Дейтон, Бажаю Вам плідно працювать для допомоги нашій Армії. США- це самий надійний наш партнер. Разом ми змусим Росію припинить агресію і звільнить Крим і донбас від своєї окупації. Росія- терорист №1 в світі, ось проти кого треба боротись цивілізованим країнам. Разом ми переможем!
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05.08.2020 22:07 Ответить
Он посол или теневой министр обороны Украины от США?
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05.08.2020 22:11 Ответить
та хай вже і тіньовим прем'єр міністром буде.
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05.08.2020 22:17 Ответить
может нам и президента пришлют из США вместе с правительством?
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05.08.2020 22:20 Ответить
було би не погано.
у вас американофобія ? лапті димлять від переляку ?
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05.08.2020 22:22 Ответить
Та то лаптєносець звичайний. Як чує про США, так одразу срачка починається.
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06.08.2020 00:10 Ответить
толково, дядько говорит!.. я с ним согласен, мы в НАТО должны въехать на своих ракетах 1500 км, и с армией готовой поглотить и пережевать расиянского оккупанта..
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05.08.2020 22:17 Ответить
Добро пожаловать, посол Дейтон!
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05.08.2020 22:21 Ответить
Какое унижение для страны - посол будет нам строить армию и промышленность. На месте Зе я бы не принял его верительную грамоту.
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05.08.2020 22:28 Ответить
У фсб ставка на дилетантів в управлінні Україною,яких їм організував каламойскій.А США хоче,щоб Україною керували профі.
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05.08.2020 22:31 Ответить
А ещё лучше назначил бы Авакова послом в США с поручением реформировать американскую армию и оборонную промышленность, в частности перевооружить на французские вертолёты и катера.
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05.08.2020 22:33 Ответить
Унижение для страни-це коли президент торгується з президентом,який його замовив,як вигідніше їх обміняти,тіпа на газ падєшовкє.Це я про бацька.
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05.08.2020 22:56 Ответить
Посол не будет строить ни армию, ни оборонную промышленность. Посол будет контролировать. Оборонка Украины имеет много наработок, которые сама Украина реализовать не сможет. США они не нужны, но нельзя допустить, чтобы эти разработки ушли, например, в Китай. Также Украина является торговцем оружием, т.е. в определенной мере - конкурентом США. Украина делает виды вооружения по низкой цене относительно США., т.е. мешает продавать более дорогие системы.
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06.08.2020 16:06 Ответить
Радує,що Україна в геополітиці США.Є надія на членство України в НАТО.
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05.08.2020 22:28 Ответить
Страна, которая в геополитике США - это Израиль. Население в 10 раз меньше населения Украины, а финансирование минимум в 20 раз больше. При этом США не дает Украине 250-500 млн. долларов живыми деньгами, а поставит на эти суммы оружие. А деньги получит ВПК США.
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06.08.2020 16:20 Ответить
вступили бы в НАТО 28 лет назад, сейчас бы жыли круче поляков.
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05.08.2020 22:41 Ответить
кримнаш та даунбац тягнули Україну до расейськава ДЕРЬМА.
А ось зараз можемо бути в НАТО.
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06.08.2020 08:47 Ответить
Если бы, да кабы. У поляков был свой человек в США - Збигнев Бжезинский. Благодаря ему Польша очень крепко привязана к США. У Украины такого не было.
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06.08.2020 16:12 Ответить
у Неньки было больше, у нее был Черновол, не уберегли(.
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06.08.2020 18:59 Ответить
Дейтон накроет Мордор ядерным дождём
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05.08.2020 23:04 Ответить
Вот и названа реальная цена предьідущих потужньіх реформ армии и ВПК - невьісокая.
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05.08.2020 23:25 Ответить
Вот только раньше не надо было целого генерал-лейтенанта послом ставить... Видно совсем зеленые рамсы попутали.
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06.08.2020 00:12 Ответить
РЕСПЕКТ США!!!
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06.08.2020 08:45 Ответить
 
 