Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности

Настоящая реформа вооруженных сил Украины и оборонной промышленности - такой приоритетное направление работы в случае утверждения на должность посла США в Украине назвал Кит Дейтон в письменных показаниях, представленных к слушаниям в Комитете Сената США по международным отношениям. Дейтон подчеркнул, что его опыт работы с ВСУ в качестве старшего оборонного советника, станет полезным в работе над реформой.

Слушания по утверждению Дейтона на должность посла состоялись в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Кандидат на должность посла считает, что США могут помочь Украине в укреплении обороноспособности, в частности путем помощи в достижении уровня военного взаимодействия, необходимой для достижения членства в НАТО.

"Членство в расширенном партнерстве НАТО является огромным шагом в верном направлении для Украины и кульминация усилий, которые я начал в Центре Маршалла в 2014 году и продвигал в Североатлантическом совете ранее в этом году", - отметил Дейтон в своем письменном заявлении к слушаниям.

Он также привлек внимание к необходимости реформирования военно-промышленного комплекса Украины, чтобы обезопасить его от вредного влияния Китая, и подчеркнул, что "украинский оборонный сектор нуждается в реформах и, наконец, он должен работать в интересах народа Украины, а не Китая".

"Годы коррупции и плохого управления толкали оборонные компании Украины на грань провала", что сделало интеллектуальную собственность Украины и военные технологий уязвимыми для злоупотребления Китаем, считает Дейтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол США в Украине Дейтон - классный мужик, - Кулеба

В своих письменных показаниях Дейтон также подчеркнул важность защиты инвестиций в Украине для преодоления коррупции и скрытых интересов, необходимости проведения реформ и выполнения Украиной требований программ международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк.

"Выполнение программ МВФ и Всемирного банка является мощным сигналом от правительства о том, что оно остается преданным реформам", - отметил Дейтон. Это станет сигналом того, что "Украина служит своему народу - я имею в виду всех людей, а не только нескольким лицам".

"Только когда международный бизнес будет иметь настоящую уверенность в своих инвестициях, Украина сможет в полной мере реализовать свой экономический потенциал", - добавил кандидат на должность посла.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине утвердят до ноябрьских выборов, - Ельченко