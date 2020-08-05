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Проводников и начальника поезда "Мариуполь-Киев", в котором избили пассажирку, уволили, - Криклий

Проводников и начальника поезда

Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.

"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших вызовов в "Укрзалізниці", потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах это есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – сказал Криклий.

По его словам, смена поезда, во время работы которой произошло нападение, пыталась замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции.

"Это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не делать вид, что проблемы не было", – отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

Автор: 

избиение (9822) Мариуполь (5726) поезд (1031)


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Топ комментарии
+37
а МАШИНИСТА?!!!!!
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05.08.2020 22:08 Ответить
+30
всех проводников поезда.

и на всякий случай расстреляли всё население тех сёл, откуда они родом.

коллективная ответственность за преступление одного представителя общности.

У нас же при власти чувак с корочкой юриста.
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05.08.2020 22:12 Ответить
+25
І тих, хто ремонтував поїзд...
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05.08.2020 22:09 Ответить
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та все могло бути, може і забула, може дитина гралася-відімкнула, от би ще отого , допитали, його покази, бо все знаємо від однієї сторони
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06.08.2020 08:43 Ответить
Совок в усій красі. Треба було Лєщенка ще звільнити.
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05.08.2020 22:29 Ответить
Ага, знайшли крайніх.
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05.08.2020 22:35 Ответить
Что не устраивает? Проводник взял безбилетника который натворил дел, проводник не виноват? Его шеф начальник поезда невиноват?
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05.08.2020 22:35 Ответить
Так звільнили всіх провідників, не кажу що вони білі і пухнасті, але є презумпція.
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05.08.2020 22:40 Ответить
А почему начальник поезда виноват а начальник части проводников, начальник железной дороги не виноваты?
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05.08.2020 22:41 Ответить
Патамушо он в доле. Несмышленный ты наш...
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05.08.2020 22:44 Ответить
А начрезерва провідників ніби не в долі !!))
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05.08.2020 23:06 Ответить
А начальник поезда наверх не отстегивает? Ну ты и наивен!
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05.08.2020 23:09 Ответить
С твоим подходом можно дойти до президента
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06.08.2020 08:58 Ответить
Начальник потяга винен, бо провідник йому мав доповісти про цей випадок.
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05.08.2020 22:45 Ответить
Один лівий пасажир,поза бригадіра і провідник вилітає з роботи !!!))
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05.08.2020 23:08 Ответить
Не факт, что он один был левый на весь поезд. Остальные просто не спалились.
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06.08.2020 09:59 Ответить
Та *****!
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06.08.2020 00:05 Ответить
А по концовке УЗ должна будет выплатить ей компенсацию, из за дебила проводника...
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05.08.2020 22:36 Ответить
по концовке все проводники УЗ должны сложиться со своих "леваков" на пластику пассажирке
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06.08.2020 07:04 Ответить
Начинайте с министров
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05.08.2020 22:34 Ответить
А министра ? Уроды оставили поезда без охраны, а потом проводников ещё и виноватых сделали, все как всегда
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05.08.2020 22:36 Ответить
Правильно сделали. Теперь многие задумаются прежде, чем брать таких стремных зайцев.
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05.08.2020 22:37 Ответить
А хто винен що 21 столітті наші поїзда виглядають як скотовози з прохідним двором, в яких ще вугіллям обігрівають вагони? Може звільнення треба з нього починати?
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05.08.2020 22:38 Ответить
Пан Лешенко, будучи членом наглядової ради "Укрзалізниці", отримує космічну зарплатню і продовжує животіти та збагачуватися на українцях. Натомість, звільнили звичайних роботяг, а керівництво Укрзалізниці разом із своїми членами наглядової ради, які довели ситуацію до такого стану, й надалі будуть "смачно їсти та срордко спати".
Необхідно все керівництво "Укрзалізниці" та членів наглядової ради гнати в шию, а колектив потягу повернути назад на свої робочі місця.
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05.08.2020 22:38 Ответить
"колектив потягу повернути назад", - щоб продовжували возити "зайців"?
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06.08.2020 08:47 Ответить
А перед увольнением сей УЗ-командос надо было такие же "фонари" всем под ясными очами "нарисовать", как и у потерпевшей. Хотя ж.д. полиция, конечно же, должна сопроваждать каждый потяг - это святое дело, разбои в поездах неоднократно доказаны по жизни.
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05.08.2020 22:42 Ответить
уволили "стрелочников" ...а не тех кто отменил (или не вернул на поезда) полицейские наряды ...
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05.08.2020 22:43 Ответить
Брешет Криклий, это ясно. Если б проводница кого-то левого пустила, она бы всю ночь не спала. А та так заснула, что еле растолкали. Вспомните скандал с этим министром, который устроил к себе замом фунфуру, что потом оголялась, и все станет ясно. Криклий решил, что попал на масляное место, и его теперь оттуда хрен выковыряешь. Будет подставлять всех, ему все равно, что у кого-то дети.
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05.08.2020 22:51 Ответить
ну немогу понять ваши принцыпи, когда показывает жертву мерзавца-насильника, то показывает лицо. Если поймали сепара-пулемётчика или другова подозреваемого в приступлениях, то зараза его морду замазывает чтоб никто его не узнал, не дай бог ещё узнает в него обидчика и добавиться работа следователям. Нет, мне это не понять.
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05.08.2020 22:51 Ответить
Тут трошки інше, постраждала дівчина сама себе піарить. Вона викладає нові фото та продовжує при гортати увагу до цієї історії, а ностні сайти їй у цьому допомагають.
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06.08.2020 00:39 Ответить
*пригортати
*новинні сайти
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06.08.2020 00:41 Ответить
Все тому що вона не пересічна жінка з Кагарлика, а телеведуча з Інтера !!))
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06.08.2020 00:45 Ответить
Вона точно ведуча з Інтера? Нууу, тоді це карма! А я ще їй співчувала. Нехай би краще двері зачинила на фіксатор, який є на дверях то й не получила б звєздюлей.
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06.08.2020 00:51 Ответить
Ведуча проекта"Полезная программа" !!))
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06.08.2020 01:06 Ответить
Зараз дивилась відео, де постраждала розказує як все було, та як вона врятувалась. Виявляється, що коли вона забігла у купе до провідниці, то сама зачинила двері на фіксатор. Виявляється, що вона прекрасно знала де він знаходиться, значить, цього «попутчика» вона сама і впустила у купе. Якась заказушна історія для авакова та його не влаштованих орлів. Доречі, десь читала, що цей ґвалтівник їй погрожує своїми зв'язками з Аваковим. Може він дійсно найманий аваковим для цього резонансу, та й жертва наче навмисно підібрана. Хто як не ведуча з телебачення не буде мовчати.
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06.08.2020 01:32 Ответить
слухай, то получаеться - руцкии полюбил руцкую, у них же в крови- если бьёт, значит любит. Аэтот тогда сильно влюбился.
Но отбросим то, что это два руцких любовью занимаеться, я про принцып, что у вас преступникам морды замазывает.
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06.08.2020 08:09 Ответить
Чехова, Хамелион, читала?
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08.08.2020 21:07 Ответить
То так, це вже починає набридати !! Як кажуть -Що занадто,то не здраво !!))
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06.08.2020 00:43 Ответить
Звільнили порушників трудової дисципліни. Правильно. Але це аж ніяк не захищає пасажирів від дій злочинців. Тут повинна в першу чергу бути реакція Авакова, а не Укрзалізниці.
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05.08.2020 22:52 Ответить
Кстати, а почему каждый день не печатают о состоянии здоровья женщины, пострадавшей от орлов Авакова в Кагарлыке? Или жертва жертве рознь ?
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05.08.2020 23:23 Ответить
Вона з Кагарлика ,а не телеведуча з Інтера !!)))
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05.08.2020 23:43 Ответить
закрийте весь отой нарямок!!!!!
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05.08.2020 22:59 Ответить
Самый здравый коммент. И поезд в металлолом и переплавить, чтобы неповадно.
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05.08.2020 23:06 Ответить
Обісрацця!!!!
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05.08.2020 23:05 Ответить
дажыесли рельсыразберут - хуженебудет ибо какаянахразнитса
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05.08.2020 23:11 Ответить
Если ее не изнасиловали , пострадало только лицо , и нам его суют каждый день, чтобы нас совесть умучила, то боюсь представить, что было бы на фото, если бы ее таки изнасиловали.
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05.08.2020 23:18 Ответить
Завтра их примут обратно, не волнуйтесь.
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05.08.2020 23:21 Ответить
Зачем всех уволили? И по какой статье? Надо было просто посадить ту, которая его впустила.
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05.08.2020 23:22 Ответить
Залишили людей без роботи. Поповнили армію зубожілих.
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06.08.2020 00:14 Ответить
Те що звільнили ,це вірне рішення ,іншим наукою буде!! Але цім проблему не вирішили ! Загроза пасажирам та провідникам залишилась !!! Корупція лишилась недоторканою !!!))
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06.08.2020 00:51 Ответить
Корупція, як і мафія - безсмертні!
Може колись корупцію і поборять в Україні, але точно, що не зараз та не при нашому житті.
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06.08.2020 00:57 Ответить
З огляду на темпи боротьби наших чисельних антікорупційних органів, ця боротьба триватиме тисячеліття !!))
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06.08.2020 01:09 Ответить
А контролювати цей процес буде вічно молодий, вічний та незмінний аваков.
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06.08.2020 05:34 Ответить
Ты статью читал,женщина со своего вагона перебежала в следующий и там только спряталась.Почему не помогла проводница,почему не вызвали начальника поезда и тд.
А за дисциплину , работу проводников и тд. отвечает начальник поезда.Так что уволили все правильно.
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06.08.2020 06:52 Ответить
Я дивилась відео, де постраждала розповідала як все було. Окрім того, як цей психопат опинився у неї в купе. Начальника поїзда викликали, він пропонував гроши, щоб не робила огласку.

Акцент сюжету такий: поверніть транспортну поліцію і буде вам щастя та безпека у подорожі, або відмінемо нічні потяги. Комусь це дуже вигідно, це заказушна історія.
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06.08.2020 11:28 Ответить
За то что они были в первом вагоне, а не держали за хер насильника?
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05.08.2020 23:22 Ответить
Проводники конечно бывают очень странные, но если бы министра криклия так разукрасили, бардак бы на Укрзализници кончился очень быстро. А может и нет, иногда создается впечатление, что зеленая власть мазохисты
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05.08.2020 23:41 Ответить
а Собакова почему не уволили? ведь в первую очередь люди не заступались так как знают, шлепни бандита будут судить тебя а не его
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05.08.2020 23:41 Ответить
жертве этой трагедии необходимр подавать в суд на зализницю.. миллионов так на 30 долларов...на возмещение ущерба и здоровья и психического состояния ребенка...на 80 тысяч долларов и бездействие наблюдательного совета зализници на 79 тысяч долларов.......
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06.08.2020 05:34 Ответить
Может и бубочку заодно? Не? Ну ладно..(
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06.08.2020 08:44 Ответить
Всех проводников в итоге сделали крайними, молодцы.
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06.08.2020 10:45 Ответить
Женщину спас проводник соседнего вагона, насильника задержал и охранял начальник поезда. На кой их увольнять???
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07.08.2020 11:56 Ответить
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