Проводников и начальника поезда "Мариуполь-Киев", в котором избили пассажирку, уволили, - Криклий
Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.
"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших вызовов в "Укрзалізниці", потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах это есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – сказал Криклий.
По его словам, смена поезда, во время работы которой произошло нападение, пыталась замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции.
"Это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не делать вид, что проблемы не было", – отметил министр.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
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Необхідно все керівництво "Укрзалізниці" та членів наглядової ради гнати в шию, а колектив потягу повернути назад на свої робочі місця.
*новинні сайти
Но отбросим то, что это два руцких любовью занимаеться, я про принцып, что у вас преступникам морды замазывает.
Може колись корупцію і поборять в Україні, але точно, що не зараз та не при нашому житті.
А за дисциплину , работу проводников и тд. отвечает начальник поезда.Так что уволили все правильно.
Акцент сюжету такий: поверніть транспортну поліцію і буде вам щастя та безпека у подорожі, або відмінемо нічні потяги. Комусь це дуже вигідно, це заказушна історія.