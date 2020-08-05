Проводников и начальника поезда "Мариуполь-Киев", в котором избили пассажирку, уволили, - Криклий

Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.



"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших вызовов в "Укрзалізниці", потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах это есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – сказал Криклий.



По его словам, смена поезда, во время работы которой произошло нападение, пыталась замолчать попытку изнасилования и скрыть факт коррупции.



"Это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не делать вид, что проблемы не было", – отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.