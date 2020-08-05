Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой, во время которых стороны договорились о санкциях для панамских судов, заходящих в закрытые порты временно оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, б этом он написал в Фейсбуке.
"Сегодня провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой. Договорились с заместителем главы внешнеполитического ведомства Панамы Федерико Альфаро Бойдом следующее: активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут суровые санкции", - написал Енин.
Он отметил, что также они договорились усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.
"Конечно поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов", - добавил Евгений Енин.
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ну до панамских флагов руки не дошли, сейчас сделали и слава Богу, что хоть кто-то із ЗЕльоных ...овнюков-последывателей шевелится
(это тот же результат шо и в новости)
https://www.youtube.com/watch?v=zQu3d6K5aKQ Но только в Портленд воротится нам не придётся никогда (с)
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