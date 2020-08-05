РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
2 631 20

Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин

Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой, во время которых стороны договорились о санкциях для панамских судов, заходящих в закрытые порты временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня провел первые за последние 8 лет политические консультации с Панамой. Договорились с заместителем главы внешнеполитического ведомства Панамы Федерико Альфаро Бойдом следующее: активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное. МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут суровые санкции", - написал Енин.

Он отметил, что также они договорились усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.

"Конечно поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи вип-беглецов", - добавил Евгений Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

Автор: 

Крым (26427) порт (739) Панама (54) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
дивно лише , що соєві "папередники" , за свої 5 років , чомусь нічого не робили в цьому напрямку ... хто їм заважав , чи просто не хотіли ?
показать весь комментарий
05.08.2020 22:34 Ответить
+3
Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин - Цензор.НЕТ 7865
показать весь комментарий
05.08.2020 22:26 Ответить
+3
Молодец, хоть кто-то в этом государстве из Зе команды занимается правильным делом 👍👍👍
показать весь комментарий
05.08.2020 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина договорилась с Панамой о санкциях для кораблей, которые заходят в порты оккупированного Крыма, - Енин - Цензор.НЕТ 7865
показать весь комментарий
05.08.2020 22:26 Ответить
Молодец, хоть кто-то в этом государстве из Зе команды занимается правильным делом 👍👍👍
показать весь комментарий
05.08.2020 22:28 Ответить
дивно лише , що соєві "папередники" , за свої 5 років , чомусь нічого не робили в цьому напрямку ... хто їм заважав , чи просто не хотіли ?
показать весь комментарий
05.08.2020 22:34 Ответить
вообще-то, "соєві папєрєдніки" відстояли Україну, на мінутку

ну до панамских флагов руки не дошли, сейчас сделали и слава Богу, что хоть кто-то із ЗЕльоных ...овнюков-последывателей шевелится
показать весь комментарий
05.08.2020 23:42 Ответить
"соєві папєрєдніки" зрадили Україну, і не "на мінутку" , а назавжди !
показать весь комментарий
06.08.2020 14:43 Ответить
Оно то точно знать как сейчас с этим делом по части подфлажников. Но тут если что--то крепкое это дело. Панама и Либерия очень давно дают свой флаг под регистрацию судам морским. Лет с 50 уже. Есть и другие страны. Это даёт много финансовой выгоды владельцу и чуть стране ни за что. Если те суда что будут заходить в Крым по флагом Панамы, то владельцу санкции. А таких судов очень много. И пас-лайнеры в том числе. Кроме вояк конечно.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:34 Ответить
Я седня провел консультацию с презадентом Баобабии. Договорились до того что Путин - Кринж.
(это тот же результат шо и в новости)
показать весь комментарий
05.08.2020 22:35 Ответить
ты наверное не совсем понимаешь, что такое Панамский канал. Ну ничего. В 9 классе тебе расскажут
показать весь комментарий
05.08.2020 23:04 Ответить
Єнін, проведіть ще перемовини з Україною, https://censor.net/news/3212051/gosudarstvennaya_oghk_otpravila_produktsiyu_v_krym
показать весь комментарий
05.08.2020 22:38 Ответить
https://www.segodnya.ua/politics/budushchiy-posol-ssha-ob-uvelichenii-*******-pomoshchi-ukraine-do-300-millionov-vsem-serdcem-podderzhivayu-1468378.html Будущий посол США об увеличении военной помощи Украине до 300 миллионов: Всем сердцем поддерживаю ....три млрд долларов было бы лучше в год и Московия вернулась бы в свои прежние границы.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:38 Ответить
цей Клоун все усих дастал, биоматериал фсех мастей в шоке кричит - зрадааааа!
показать весь комментарий
05.08.2020 22:44 Ответить
Думаю , что от этой мелкой новости кацапы вздрогнут . )
показать весь комментарий
05.08.2020 22:45 Ответить
Половина цапського торгового флоту ходить під прапором Панами.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:47 Ответить
Я зрозумів . Вони скрізь так роблять , -- Жывотные .
показать весь комментарий
05.08.2020 22:59 Ответить
Брешуть зебіли - це чергова потужна перемога свиночолого гетьмана! Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 9221
показать весь комментарий
05.08.2020 22:45 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2020 23:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zQu3d6K5aKQ Когда воротимся мы в Портленд клянусь я сам взбегу на плаху,
https://www.youtube.com/watch?v=zQu3d6K5aKQ Но только в Портленд воротится нам не придётся никогда (с)
Україна домовилася з Панамою про санкції для кораблів, які заходять в порти окупованого Криму, - Єнін - Цензор.НЕТ 8524
показать весь комментарий
05.08.2020 22:50 Ответить
Бывшмй президент РАБссии Дима Медведев и его жена получили дипломатический паспорт,...это потому что денег нет,но ы дежитесь там,или Дима линяет в США или Панаму ?
показать весь комментарий
05.08.2020 23:00 Ответить
https://myrotvorets.news/ilmenitovi-skhemy-syrovynu-dlia-kryms/
-СИРОВИНУ ДЛЯ КРИМСЬКОГО ТИТАНУ
ДОСТАВИЛИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ РЕЙСОМ ОДЕСА-ХОПА-ФЕОДОСІЯ
показать весь комментарий
06.08.2020 01:48 Ответить
https://myrotvorets.news/ilmenitovi-skhemy-syrovynu-dlia-kryms/ СИРОВИНУ ДЛЯ КРИМСЬКОГО ТИТАНУ ДОСТАВИЛИ В ОКУПОВАНИЙ КРИМ РЕЙСОМ ОДЕСА-ХОПА-ФЕОДОСІЯ
показать весь комментарий
06.08.2020 01:51 Ответить
 
 