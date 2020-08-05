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Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами

Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами

Тайваньская авиакомпания StarLux начала продавать своим пассажирам билеты на рейсы в никуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Перевозчик пояснил, что предложение рассчитано на туристов, которые истосковались непосредственно по полету. Они могут купить билет на самолет, который покатает их над соседними странами, не совершая посадки, и вернет в домашний аэропорт.

В StarLux рассказали, что все почти 200 мест на первый рейс были распроданы за пять минут после поступления билетов в никуда в продажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиасообщение на докарантинный уровень вернется не раньше 2024 года, - Международная ассоциация воздушного транспорта

Отмечается, что в пути пассажирам будут предлагать блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Стоимость путешествия – около 157 долларов США за место в эконом-классе.

Автор: 

авиация (2860) Тайвань (115) туризм (1543) авиасообщение (795)


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Топ комментарии
+17
знакомый сюжетец )))

Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами - Цензор.НЕТ 9684

....
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05.08.2020 22:41 Ответить
+10
тайваньцы не первые . москали раньше такое придумали . 200 вагнеровцев в Беларусь прилетели . все с билетами в никуда
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05.08.2020 22:47 Ответить
+8
Мне папа такой билет в Совке покупал на день авиации - на Ан-2 полетать вокруг города
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05.08.2020 22:38 Ответить
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та норм. люди відпочивають - нам таке й не снилось. колгосп же.
чо, помріяти не мона вже?
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05.08.2020 22:48 Ответить
следующий шаг - безалкогольное пиво, потом резиновая женщина и даже зеленьський на второй срок... куда катится мир...
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05.08.2020 22:46 Ответить
Зеленский - ну нафиг. вопли смешные в канале Дубинского, удовольствие читать истерику дурачков... мммммм, мне нравится
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05.08.2020 22:50 Ответить
тайваньцы не первые . москали раньше такое придумали . 200 вагнеровцев в Беларусь прилетели . все с билетами в никуда
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05.08.2020 22:47 Ответить
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05.08.2020 23:00 Ответить
в принципі бізнес-ідея чудова
тільки запихнути і літак бухло, шведський стіл і в одному з салонів дискотеку і стриптиз
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05.08.2020 22:54 Ответить
Пример конечно чуть не в тему. Но интересно возможно кому. Это бизнес проект отличный. Тут чистой прибыли больше от полёта чем от рейса по расписанию. Была интересная развлекуха при совках в Одессе. 3-часовая прогулка от морвокзала на лайнере. Даже на большом. В брежневские времена особенно, когда чуть богатеньких развелось. Все бары работают с наценкой, музыка играла, просто походить по палубам и салонам. Человек 200 село, по 10 заплатили, на 30 набухали. По тем временам высокорентабельно было. Были и великолепные короткие круизы 3 дня. Одесса-Ялта-Одесса. Отход в 20 вечера в пятницу, весь день завтра до поздна в Ялте, в воскресенье в 15 дня Одесса. Тут гульбас был сильный. И в карты в том числе. Ушла эпоха морей бескрайних трудовых! Почему подобное не востановить на Варну---ума не приложу. Политикой увлеклась Одесса. Дешёвой причём. Жаль.
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05.08.2020 22:59 Ответить
Зачем - в никуда? Маршрутом МН17... в никуда.
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05.08.2020 23:01 Ответить
У нас 73% приматов купили билет в никуда для всей страны еще год назад. Потому - боян!
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05.08.2020 23:01 Ответить
Тайванська авіакомпанія StarLux продає квитки на рейси "в нікуди" для тих, хто скучив за авіаперельотами - Цензор.НЕТ 843
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05.08.2020 23:03 Ответить
Год такой, шо поделаешь... 2020 год такой, шо если к своему году рождения прибааить количестао прожитых лет, всегда выходит 2020... фенОмен мля...
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05.08.2020 23:18 Ответить
😆🧮
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06.08.2020 01:56 Ответить
Коломойский возьмёт на заметку, только но не будет даже взлетать, чтобы не палить керосин.
А билет будет дороже.
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05.08.2020 23:18 Ответить
Ми вже шостий рік в нікуди летимо.
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06.08.2020 00:19 Ответить
А маски надягати не примушуєте ?
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06.08.2020 01:21 Ответить
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