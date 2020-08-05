Тайваньская авиакомпания StarLux продает билеты на рейсы в никуда для скучающих за авиаперелетами
Тайваньская авиакомпания StarLux начала продавать своим пассажирам билеты на рейсы в никуда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
Перевозчик пояснил, что предложение рассчитано на туристов, которые истосковались непосредственно по полету. Они могут купить билет на самолет, который покатает их над соседними странами, не совершая посадки, и вернет в домашний аэропорт.
В StarLux рассказали, что все почти 200 мест на первый рейс были распроданы за пять минут после поступления билетов в никуда в продажу.
Отмечается, что в пути пассажирам будут предлагать блюда, приготовленные шефом из ресторана со звездой Мишлен. Стоимость путешествия – около 157 долларов США за место в эконом-классе.
Топ комментарии
+17 Вася Шевченко #371210
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+10 violator
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+8 Дмитрий Панов #473708
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чо, помріяти не мона вже?
тільки запихнути і літак бухло, шведський стіл і в одному з салонів дискотеку і стриптиз
А билет будет дороже.