На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Спасатели ГСЧС продолжают чистить реки Закарпатья от заторов мусора, возникших после наводнения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На реке Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района, специалисты трех подразделений ГСЧС продолжают расчищать русло реки от мусора и древесины. С начала проведения работ спасателями было извлечено из воды 212 куб. м разнообразного хлама.
А в Хустском районе специалисты местного подразделения ГСЧС продолжают расчищать опоры транспортного моста на реке Тиса, между населенными пунктами Вышково Хустского и Буштино Тячевского районов. Начиная с 30 июля из воды извлечено более 100 куб. м. древесины.
Топ комментарии
+4 Иван Кутепов
показать весь комментарий05.08.2020 23:25 Ответить Ссылка
+3 mrSmith
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+3 Дудаш Ласло
показать весь комментарий05.08.2020 23:56 Ответить Ссылка
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Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?