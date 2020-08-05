На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ГСЧС продолжают чистить реки Закарпатья от заторов мусора, возникших после наводнения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На реке Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района, специалисты трех подразделений ГСЧС продолжают расчищать русло реки от мусора и древесины. С начала проведения работ спасателями было извлечено из воды 212 куб. м разнообразного хлама.





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А в Хустском районе специалисты местного подразделения ГСЧС продолжают расчищать опоры транспортного моста на реке Тиса, между населенными пунктами Вышково Хустского и Буштино Тячевского районов. Начиная с 30 июля из воды извлечено более 100 куб. м. древесины.





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