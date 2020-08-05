РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11093 посетителя онлайн
Новости Паводки на Западной Украине
3 866 13

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ГСЧС продолжают чистить реки Закарпатья от заторов мусора, возникших после наводнения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 01

На реке Боржава, возле с. Нижние Реметы Береговского района, специалисты трех подразделений ГСЧС продолжают расчищать русло реки от мусора и древесины. С начала проведения работ спасателями было извлечено из воды 212 куб. м разнообразного хлама.

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 02
На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Венгрии пожаловался Зеленскому, что страна тонет в карпатском мусоре

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 04

А в Хустском районе специалисты местного подразделения ГСЧС продолжают расчищать опоры транспортного моста на реке Тиса, между населенными пунктами Вышково Хустского и Буштино Тячевского районов. Начиная с 30 июля из воды извлечено более 100 куб. м. древесины.

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 05
На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 06

Также читайте: Попавшаяся на крючок рыба утянула за собой в воду рыбака, мужчина утонул, - ГСЧС в Закарпатской области

На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС 07

Автор: 

мусор (491) паводок (294) ГСЧС (5032) Закарпатская область (2611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
І хто ж їм накидав все це? Невже мандрівники? Спочатку річки засрали, дерева вирубали, а потім - дивина, якісь паводки. І з чогоб вони?
показать весь комментарий
05.08.2020 23:25 Ответить
+3
Нда...
Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?
показать весь комментарий
05.08.2020 23:13 Ответить
+3
Ви будете сміятись але важко! Я живу у дачному мікройоні в лісі під Ужгородом. Приїзжають люди до себе на ділянку розважаються, потім їде додому і прямо з машини викидуе пластиковий пакет із відходами, який спокійно можно було вивезти до смітника. Але каждий із себе корчит такого праведника - от у Германиї так, в Чехіїї так . А дома - скоти.
показать весь комментарий
05.08.2020 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здається, ті пляшки там віддавна плавали.
показать весь комментарий
05.08.2020 23:06 Ответить
як не плавали, так валялись, поки паводок не загріб....таке у нас суспільство....а ще киваємо на когось.....
показать весь комментарий
05.08.2020 23:09 Ответить
При чем общество к тому что властям наплевать на экологию? Где штрафы за замусоривание? Где проверки? Где уборка? Где законы? Где мусороперерабатывающие заводы? Олигархам они нужны? Нет. Поэтому и живем в бардаке и на мусорной свалке. Зеленые твари рогатые палец о палец не ударят и не вспомнят про экологию. А вы избирайте их на местных выборах, чтоб горели мусорные свалки и чадили по всей Украине, а олигархи чтобы набивали себе карманы и не тратились на экологию и мусоропереработку.
показать весь комментарий
05.08.2020 23:29 Ответить
а що, це влада банки викидує, після себе на пікниках не прибирає, чи може все-таки люди? та й до того, яке суспільство - така і влада, далеко не треба ходити - достатньо почитати коментарі окремих дописувачів тут.....
показать весь комментарий
06.08.2020 08:11 Ответить
Вы нормальный? Власть не мусорит, возможно, но ничего не делает для того, чтобы создать такие условия, чтобы люди не мусорили. Украинцы в Германии или Швеции мусорят? Нет. Там такие штрафы, что мало не покажется и из страны выкурят за 24 часа. А у нас за маски штраф 17 тыс. , если не носишь, а за брошенную бутылку сколько? Ноль. И котроля нет и видеокамер и полицию мусор не интересует.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
Нда...
Двуногие скоты засырают планету на ура.
Неужели сходив в лес на пикник, такая большая проблема забрать с собой мусор?
показать весь комментарий
05.08.2020 23:13 Ответить
Ви будете сміятись але важко! Я живу у дачному мікройоні в лісі під Ужгородом. Приїзжають люди до себе на ділянку розважаються, потім їде додому і прямо з машини викидуе пластиковий пакет із відходами, який спокійно можно було вивезти до смітника. Але каждий із себе корчит такого праведника - от у Германиї так, в Чехіїї так . А дома - скоти.
показать весь комментарий
05.08.2020 23:56 Ответить
Засранці... Їм якби лиш гроші....
показать весь комментарий
05.08.2020 23:21 Ответить
І хто ж їм накидав все це? Невже мандрівники? Спочатку річки засрали, дерева вирубали, а потім - дивина, якісь паводки. І з чогоб вони?
показать весь комментарий
05.08.2020 23:25 Ответить
Накой хрін там мнс? То є звичайна робота а не разовий героізм((( 30 років гімна мнс не бачило?
показать весь комментарий
06.08.2020 07:12 Ответить
А мадярам слабо підключитись до доброї справи ? Ніц не дбають про право угорської нацменшини на безпечне і здорове довкілля.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:39 Ответить
https://censor.net/user/48712 Ну так, ви накидали лайна, а прибирають нехай МНС, мадяри і ще будь -хто, тільки не ви.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:10 Ответить
І головне порізали колоди на дрова, як ліси в Карпатах, бо файні газди, мабуть і в церкви ходять по вихідними , між вирубуванням деревини. Ну і пиво, колу з лимонадом шанують судячи з фото загаженої річки.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:51 Ответить
 
 