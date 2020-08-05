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Новости
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У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

Народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов инициирует проверку токсичных предприятий Украины, которые никогда не проходили модернизацию и работают с опасными химическими веществами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Фейсбук политика, соответствующее заявление он сделал после страшной трагедии в Ливане, где во вторник вечером в порту Бейрута произошел большой взрыв. 2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет.

"У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и хранится нитрат аммония", - отметил депутат.

Шахов также выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим и добавил, что украинцы должны быть уверены, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) Шахов Сергей (112)


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Топ комментарии
+12
О! Шахов виринув з небуття. Ну шо, вірус це фейк?
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05.08.2020 23:17 Ответить
+10
Я так розумію наші заводи небезпечні тому давайте знову завозити російську селітру?
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06.08.2020 00:01 Ответить
+7
Ага, Щасс! Это когда они себе рейтинг на трагедиях поднимали "без выноса в СМИ"?
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
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05.08.2020 23:31 Ответить
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В очікуванні російських диверсантів: У порту Миколаєва, як і в Бейруті, протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри, - активіст

https://patrioty.org.ua/politic/v-ochikuvanni-rosiiskykh-dyversantiv-u-portu-mykolaieva-iak-i-v-beiruti-protiahom-dvokh-rokiv-zberihaiut-areshtovanyi-vantazh-amiachnoi-selitry--aktyvist-339061.html
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05.08.2020 23:17 Ответить
Зачухались зеленые роги, после Бейрута. А сколько еще надо проверять один Бог знает. Кругом бардак.
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05.08.2020 23:23 Ответить
О! Шахов виринув з небуття. Ну шо, вірус це фейк?
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05.08.2020 23:17 Ответить
Звісно фейк. Ви на морду обличчя його подивіться)))
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05.08.2020 23:35 Ответить
Бдительньій ? Вряд-ли , но прокукарекать не поленился.
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05.08.2020 23:18 Ответить
Вот же дуроконь очередной в этой власти рехнутой! Да правильно что проверить надо. Но тихо, без выноса в сми и тв! Оно же если так тарахтеть---да обязательно где то полыхнёт! Ну было уже ведь не раз! Тупой доцент!
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05.08.2020 23:20 Ответить
Ага, Щасс! Это когда они себе рейтинг на трагедиях поднимали "без выноса в СМИ"?
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
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05.08.2020 23:31 Ответить
Новости кацапстана. - "По заявлению народного депутата Украины Сергея Шахова именно украинская селитра производства одного из трех заводов в Украине взорвалась в Бейруте."
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05.08.2020 23:21 Ответить
научил ...Хабаровск учи
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05.08.2020 23:33 Ответить
Вещество от которого произошел взрыв в Бейруте это гексоген или тротил, а вторичное вещество что взорвалось от детонации первого у нас тоже не вырабатывают.. Шахов ты дебил!?
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05.08.2020 23:23 Ответить
В Бейруте взорвалась никакая не хим.смесь, а пластиковая взрывчатка. Потерпите с выводами, скоро всё скажут.(с)
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06.08.2020 00:13 Ответить
У Вас ошибка в последнем предложении.Знак вопроса лишний.
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06.08.2020 00:55 Ответить
Очнулся. Ты Николаевский порт для начала проверь. Мало нам зеленых клоунов. Так и старые-новые лица ударились в этот жанр(((
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 7085У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 9539У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 7599
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05.08.2020 23:25 Ответить
Люди самі винні, що вибирають ідіотів до парламенту.
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05.08.2020 23:25 Ответить
владельцы заводов, больниц, параходов,
разбойники и дальнобои-
ищите селитру, как слуги народа,
она- пригодится для боя!
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05.08.2020 23:25 Ответить
а вот к примеру в штате Айдахо , патроны продают как у нас жвачку (цена указана за фунт - 450гр.)

У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 6180
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05.08.2020 23:31 Ответить
если бы у нас так было, то народа бы не было...одни слуги в броне....а "народные мстители" ждали бы когда беременная родит, чтобы сразу выстрелить ...
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05.08.2020 23:37 Ответить
Сейчас у нас можно купить даже Барретт 12.7мм если есть деньги. Легально. Но никаких "мстителей" я не наблюдаю.
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05.08.2020 23:44 Ответить
фирташа хотят раскошелить )))
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05.08.2020 23:34 Ответить
тупые украинские чинуши лишь бы что то проверять и бабла сшибать
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05.08.2020 23:38 Ответить
Аммиачная селитра - это АЗОТНОЕ УДОБРЕНИЕ
в любом сельхоз магазине в большом наличии
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05.08.2020 23:40 Ответить
Я так розумію наші заводи небезпечні тому давайте знову завозити російську селітру?
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06.08.2020 00:01 Ответить
Депутату следует поучить матчасть: селитра сама по себе взорваться не может!
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06.08.2020 00:01 Ответить
У нас ещё осталось три завода? Гм... Тогда их нужно срочно закрыть!
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06.08.2020 00:04 Ответить
Пусть сам лично и проверит.Если его разорвет, значит все сказал правильно
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06.08.2020 00:11 Ответить
это все коцапская отработка, сначала в порт жертву прибывает судно с селитрой и левыми документами, потом груз арестовывают и изымают, а потом он взрывается от закладки в мешке или дрг
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06.08.2020 00:19 Ответить
мабуть якісь туристи транзитом з Білорусії доїхали ?
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06.08.2020 01:13 Ответить
Идиоти вибирают идиотов, замкеуиий круг. Селитра отмазка, Израиль хесболу грохнул.
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06.08.2020 00:25 Ответить
Селитра сама по себе не взрывается. Нужен детонатор.
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06.08.2020 01:19 Ответить
В Бейруте детонатором были петарды, склад которых горел рядом с хранилищем селитры непосредственно перед её взрывом
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06.08.2020 05:59 Ответить
Петарды - чепуха. В них нет инициирующего вещества. В них - порох. Порох может вызвать только горение. А инициализировать детонацию могут только специальные взрыватели-детонаторы.
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06.08.2020 12:12 Ответить
Бар..н. Есть не только три завода а десятки трейдеров таскающих селитру" кантрабасом" по ЖД,кораблями,автотранспортом. Есть арестованные корабли с селитрой ГОДАМИ стоящие в порту,есть ,представляете "милое животное",миллионы снарядов на ОТКРЫТЫХ складах до сих пор хранящихся,есть фирмы ( полулегальные) производящие пиротехнику. "Милое животное" с чего начнёте проверять? Для клинического идиота-бандоса. Селитра ОЧЕНЬ трудно детонирует ДАЖЕ от подрывных запалов и не всегда взрывается(пообщайтесь с людьми,специалистами). Были случаи когда ГОРЕЛИ склады а селитра не детонировала,а от сварки здетонировать? Подорвать эту селитру могли только СПЕЦИАЛЬНО, "милое животное". Заказ выполняете?
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06.08.2020 04:35 Ответить
Навозные кучи не забудьте проверить, они имеют тенденцию самовозгораться.
Также кучи компостные.
Начните с полиции Авакова и Рады, где Слуги Народа.
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06.08.2020 05:51 Ответить
Выверните карманы у Фирташа, там полно селитры.
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06.08.2020 06:01 Ответить
Стаття ВВС про вибухи селітри, та стан з селітрою в Україні: https://www.bbc.com/ukrainian/features-53668727
У нас є три заводи, які працюють із речовиною, через яку стався вибух у Бейруті. Їх треба терміново перевірити, - Шахов - Цензор.НЕТ 4264
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06.08.2020 06:09 Ответить
Да надо проверить. Но уважамдиванэксперды, продолжаю настаивать, причем уже в категорической форме, что в кольце, в гравитационной линзе ....плавится и горит фсье. И Ришат (глаз пустыни) мое подтверждение. Не имеет значение нитрат амония, дихлорэтил фторид и т.д. и его! колличество. Симптом- если вы увидели признаки кольца, то это уже не обычная реакция, уже действуют другие законы, и контроллятор этой реакции совсем чужой.
Прогноз - далее таких взрывов будет больше и они будут масштабнее....
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06.08.2020 06:40 Ответить
Хммм...
...
Продолжайте
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06.08.2020 07:23 Ответить
Та не продолжение и так следует. Соблюдайте спокойствие и излучайте оптимизмъ.
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06.08.2020 19:03 Ответить
Селітра сама по собі не вибухне, для того щоб вона здетонувала потрібний проміжний потужний детонатор, (чорний порох її не детонує) як це було на заводі в Оппау, а також бажано щоб вона селітра полежала під віткритим небом десь на повітрі і з грануляту перетворилась в суцільний злежаний кусок.
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06.08.2020 06:43 Ответить
Трохи складніше. Це можливо за деяких умов, але які умови були там невідомо. Зокрема це може бути за значної висоти складування селітри, тоді за багато років вона злежується під високим тиском, відбуваються модифікації кристалічної структури. Під високим тиском за високої температури навколишнього середовища відбувається також саморозігрів, за обмеженого простору (стисненого зовнішніми шарами селітри) умовного центру концентрації події відбувається термічний розклад. Цей умовний центр події можна визначити як центр детонації. Якщо селітра була в крафт-мішках (паперових), то вірогідність вибуху значно підвищується. Але це припущення можливості вибуху; які насправді були умови вже мабуть ніхто не скаже.
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06.08.2020 09:25 Ответить
Экспертам таким, как Шахов, для начала стоило бы взорвать небольшое количество аммиачной селитры у себя на кухне или на даче.
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06.08.2020 07:23 Ответить
пока гром не прогремит... зе влада не перехрестится )))
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06.08.2020 07:24 Ответить
Вообще-то чтобы взорвать аммиачную селитру нужно еще как постараться - без детонационного взрыва ее не взорвать.
А вот обеспокоился он похоже не зря - инженеров-химиков в руководстве видать давно заменили массажисты со свадебными ведущими...
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06.08.2020 08:08 Ответить
Цитата"У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и хранится нитрат аммония", - отметил депутат. Источник: https://censor.net/n3212174И эти руководят страной??? Но разве это не святая обязанность государства ЕЖЕДНЕВНО поверять опасные производства""" и эти руководят страной??? БУКАКАК!!!!
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06.08.2020 08:37 Ответить
Еще нужно проверить все фермерские хозяйства и магазины, торгующие такими удобрениями.
Да, и заставить хранить как взрывчатые вещества.
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06.08.2020 10:27 Ответить
Проверить и заодно отжать.
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06.08.2020 12:38 Ответить
От ху....о ..Це ж перед виборами треба засвітитись....А цукор у нас вже по ночам роздає ..с..ка Ось недавно їду ..темінь вже дивлюсь під фонарем народу товпа щось суєтяться ..думав щось трапилось чи ще щось а воно Шахо цукорок роздає з машини..Цирк бл...Сажать тебе треба за підкуп виборця... депутат сраний...Ні Бабушок можна зрозуміти що стоять під фонарями і дармовий цукор беруть, ну а коли через раз питають а де офіс шахова? ..кажу не знаю , а ось цукор видають о там .. і всі як один ... да нам сахарку получить ..не розумію чи *** 5 кило цукру вам жєиття покращить ...чи це рефлекс такий як у дрисированої коняки ... хоп зробив ПА ось тобі сахарок.
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06.08.2020 13:14 Ответить
 
 