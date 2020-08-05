У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов
Народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов инициирует проверку токсичных предприятий Украины, которые никогда не проходили модернизацию и работают с опасными химическими веществами.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук политика, соответствующее заявление он сделал после страшной трагедии в Ливане, где во вторник вечером в порту Бейрута произошел большой взрыв. 2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет.
"У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и хранится нитрат аммония", - отметил депутат.
Шахов также выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим и добавил, что украинцы должны быть уверены, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.
В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".
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https://patrioty.org.ua/politic/v-ochikuvanni-rosiiskykh-dyversantiv-u-portu-mykolaieva-iak-i-v-beiruti-protiahom-dvokh-rokiv-zberihaiut-areshtovanyi-vantazh-amiachnoi-selitry--aktyvist-339061.html
Они только, когда с проститутками в айфонах переписку ведут, очень просят, чтобы "без выноса в сми"
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030
разбойники и дальнобои-
ищите селитру, как слуги народа,
она- пригодится для боя!
в любом сельхоз магазине в большом наличии
Также кучи компостные.
Начните с полиции Авакова и Рады, где Слуги Народа.
Прогноз - далее таких взрывов будет больше и они будут масштабнее....
...
Продолжайте
А вот обеспокоился он похоже не зря - инженеров-химиков в руководстве видать давно заменили массажисты со свадебными ведущими...
Да, и заставить хранить как взрывчатые вещества.