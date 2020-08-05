У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

Народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов инициирует проверку токсичных предприятий Украины, которые никогда не проходили модернизацию и работают с опасными химическими веществами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук политика, соответствующее заявление он сделал после страшной трагедии в Ливане, где во вторник вечером в порту Бейрута произошел большой взрыв. 2750 тонн нитрата аммония, которые взорвались в ливанском Бейруте, хранились там 6 лет.

"У нас в Украине сегодня работают три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета, я призываю правительство провести аудит заводов, на которых в производстве используется и хранится нитрат аммония", - отметил депутат.

Шахов также выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим и добавил, что украинцы должны быть уверены, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".