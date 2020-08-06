Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко
Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на действующего главу государства Александра Лукашенко.
Как передает Цензор.НЕТ, в интервью немецкому изданию Bild Тихановская попросила Меркель "связаться" с Лукашенко:
"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честных выборов. Нам надоело, что нами руководит этот диктатор. Мы устали".
Она сказала, что боится того, на что готов Лукашенко, "чтобы остаться у власти".
"Беларусь — страна страха. Власть всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - подчеркнула кандидат.
По словам Тихановской, ее 10-летний сын, который только недавно узнал об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского, позвонил ей и сказал, что боится за нее:
"Раньше я всегда говорила ему, что отец в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя". Это снова укрепило меня: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвигаться подвергает опасности моих детей".
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Іди в сраку. Лука нас влаштовує.
https://censor.net/user/466090
А шо Путіна, так точно.»
Бро, тренуй логіку.
У 2024 про них забудуть.
Источник: https://censor.net/n3212182
ниче, ваше 73% доведут страну до того, что будете потом батрачить на расейских олигархов, которые скомуниздят у вас все предприятия, а конкурентов попилят на металлолом. Будете как цыгане. Молитесь на Лукашенко, он ваш единственный шанс.
А как цыгане и под цыганом мы уже 26 лет. Сити - проплаченный сотрудник - стиль изложения - учили в средней школе милиции Их сейчас пачками выпускаю - Ай Ай потеряли интернет и молодежь. Такой не знает Библию где таким знать при иуду и его конец.
Я все-таки думаю , что Беларусь скинет это ярмо. Потом будет небольшая стагнация, а потом уж станет реально самостоятельной.
finita la commedia
ТОБТО ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ ПРОРОСІЙСЬКІ КРИСИ!
я бы сказал; ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ РОСІЙСЬКІ КРИСИ!
Є великий ризик, що оця дама чи ще якийсь опонент Лукі, мають ефесбівську підтримку.
Може моськва хоче позбутись бацькі, бо він і народу приївся, і через нього ж асоціації негативні з росією виникають.... Хочуть чогось новенького, щоб народ розважити. Поки вони зрозуміють що і до чого, радітимуть перемозі над диктатором, новий обранець швикдо здасть країну фуйлу.
Такі варіанти я поки що бачу.
Без революции будет болото, в котором он король.
С революцией - Украина 90-х.
ДУРЕПА, ІЙ НАСКУЧИВ ЛУКАШЕНКО, А ЩОБ БЕЛАРУССЮ КЕРУВАВ ПУКІН - ЦЕ НОРМАЛЬНО
В Беларуси из московского только высокотехнологичное оборудование, например для определения взлета баллистических ракет со стороны НАТО.
Тогда как московские войска в Украине - Крым, Донбасс.
А за счет Меркель они пытаются спекулировать. Надеюсь власти Германии их уже раскусили.