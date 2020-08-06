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Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на действующего главу государства Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью немецкому изданию Bild Тихановская попросила Меркель "связаться" с Лукашенко:

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честных выборов. Нам надоело, что нами руководит этот диктатор. Мы устали".

Она сказала, что боится того, на что готов Лукашенко, "чтобы остаться у власти".

"Беларусь — страна страха. Власть всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - подчеркнула кандидат.

По словам Тихановской, ее 10-летний сын, который только недавно узнал об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского, позвонил ей и сказал, что боится за нее:

"Раньше я всегда говорила ему, что отец в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя". Это снова укрепило меня: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвигаться подвергает опасности моих детей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) Меркель Ангела (2125) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+25
Её невнятность по поводу Крыма и "угроз с украинского номера" свидетельствует о том, что она или дура, или кацапская консерва. Скорее всего, второе.
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06.08.2020 02:14 Ответить
+22
Я сама кандидат в президенты Беларуси - все не так однозначно.Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко - Цензор.НЕТ 5976
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06.08.2020 00:28 Ответить
+20
Для Украины Лукашенко лучше чем куда более прокацапская оппозиция
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06.08.2020 00:46 Ответить
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Страница 2 из 2
Хто така путіна?
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06.08.2020 00:43 Ответить
«https://censor.net/user/27028

Іди в сраку. Лука нас влаштовує.
https://censor.net/user/466090

А шо Путіна, так точно.»

Бро, тренуй логіку.
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06.08.2020 00:55 Ответить
йКороче чмо буйное спрыгнувшее
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06.08.2020 00:33 Ответить
рылом твой колхозный цыган не вышел, как и весь твой болотный улус.
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06.08.2020 00:42 Ответить
это беда и позор Украины.
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06.08.2020 01:06 Ответить
Позор для 73,22% від 64%, що прийняли участь у виборах.
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06.08.2020 01:11 Ответить
Ну и засранцы же вы. Чей Крым, теперь точно скажу русский. За свою землю надо было сражаться. Лука у вас хороший, пожил бы тут,получил от ОМОНа людей. Запел бы иначе
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06.08.2020 01:00 Ответить
Бро, це з тих 73,22% від 64%, що прийняли участь у виборах.
У 2024 про них забудуть.
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06.08.2020 01:13 Ответить
Украинцы хорошо знают чей Крым, а вопрос типа теста - ты человек или падла ... тебе выбирать кем быть
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06.08.2020 01:13 Ответить
Да можешь отдать его хоть Китаю, мне вообще все равно. Просто обидно, вместо того чтобы скинуть своего несменяемого 3% и выбрать нормальных, вы бьетесь в конвульсиях от речей каких- то ватников, с которыми у Беларуси « выход там где вход». Вот неужели у такого количества народа все еще совок жив в голове? А Лукашенко нужно было скидывать еще лет 15 назад
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06.08.2020 07:31 Ответить
народ помните сказание о царе Соломоне-о двух женщинах которые делили ребенка?Слова Тихановской:- "Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны....Давай рвись к власти,"вагнеровцы" тебе помогут- да и аксенову позвони он поделиться опытом как быть холуем!!! P.S.как только бацка передаст вагнеровцев Украине все всем станет понятно(или не передаст)...

Источник: https://censor.net/n3212182
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06.08.2020 00:43 Ответить
че ты так разнервничался? ты же не у себя дома, никто тебя не застовляет за Лкашенко голосовать, у тебя страну скомуниздят целиком, разведут по полной и тебе же потом с этим жить.
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06.08.2020 00:55 Ответить
страна на месте, временно оккупированы территории Крыма и Донбасса, все будет Украина. Включай логику, пока от вас только эмоции.
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06.08.2020 02:08 Ответить
ты наверное расейский телевизор смотришь, там много звездят про вяличие расее, слишком уж ты высокого о них мнения, там все наладом дышит, колосс на глиняных ногах, развалятся как и ссср, а мы все вернем, еще и репорации будут нам выплачивать.
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06.08.2020 02:22 Ответить
когда это случиться ? хотя бы приблизительно дату ?
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06.08.2020 04:56 Ответить
Какая разница? Ход истории неумолим. Конец паРаши предречен, как и били предречени распади росс. империи и совка. Другое дело,что новая кацапия, вновь окрепнув от западних подачек, опять начнет кровавие бойни с соседями, ради "собирания исконно рюзьких земель". Извечная обреченность на войни вместо развития.
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06.08.2020 05:19 Ответить
дебил читать научись или от бояры ослеп?
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06.08.2020 01:44 Ответить
https://censor.net/user/473824
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06.08.2020 01:45 Ответить
Білорусь повністю під московитами,підкреслюю повністю.А це що там щось Лукашенко пижиться,це дозволено московитами.Там ніякої військової операції взагалі не потрібно.Їх кгб,це філіал московитських спецслужб.
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06.08.2020 00:46 Ответить
если бы это было так, то уже давно бы слились в одну срану с расеей. Лукашенко выбрал меньшее зло, чтобы сохранить страну как таковую.
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06.08.2020 01:06 Ответить
https://censor.net/user/319642 Ну так на нас напали.А на Білорусь навіть непотрібно нападати.Якщо вже в нас проросійське населення,то за Білорусь і говорити немає чого.
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06.08.2020 02:16 Ответить
да я да мы
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06.08.2020 02:23 Ответить
https://censor.net/user/319642 Так навіщо щось втрачати,якщо вона повністю під московитами? Ви це розумієте? Метально,економічно,військово і тд.
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06.08.2020 02:25 Ответить
https://censor.net/user/319642 От що це міняє,щодо Білорусі? В них взагалі неможливо хоч якісь зміни зробити.І так буде ще довго.В нас не декілька підрозділів,а повноцінна армія.З її допомогою московити зупинилися.
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06.08.2020 02:35 Ответить
фуфляндия классическая, собсьенной ********
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06.08.2020 00:47 Ответить
фуфляндия классическая, собственной ********
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06.08.2020 00:48 Ответить
тьотя Мєркєль, поговоріть , будь ласка, і з ішаком щоб він пішов нх, бо ми боїмося , що він залишиться при владі.
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06.08.2020 00:57 Ответить
Тихановская-Чей Крым? И как в народе зовут Путлера?
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06.08.2020 01:40 Ответить
А почему не "чьё Косово?" ?
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06.08.2020 08:10 Ответить
Типовий червоний горобець, який працює по кремлівському сценарію. Нафіга нам така опозиція, яка просить у ху#ла допомоги, це після того, що він зробив з незалежною Україною.
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06.08.2020 01:43 Ответить
ну просто Мария
ниче, ваше 73% доведут страну до того, что будете потом батрачить на расейских олигархов, которые скомуниздят у вас все предприятия, а конкурентов попилят на металлолом. Будете как цыгане. Молитесь на Лукашенко, он ваш единственный шанс.
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06.08.2020 02:15 Ответить
ужос
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06.08.2020 02:25 Ответить
Глупо молиться на ватный вариант ещё с 94 года их проект и все ватное А правопорядок вообще осетинский - ну истинный патриот вот только какой территории, санатория где взяли убийц в отставке - при больших погонах и вся обслуга в нем ягоды этого же поля

А как цыгане и под цыганом мы уже 26 лет. Сити - проплаченный сотрудник - стиль изложения - учили в средней школе милиции Их сейчас пачками выпускаю - Ай Ай потеряли интернет и молодежь. Такой не знает Библию где таким знать при иуду и его конец.
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06.08.2020 04:23 Ответить
А ця Мотря-Свєта нахабна як танк, вже й до меркель добралася. І на сина їй начхать, як і на інших, вона вже учуяла смак влади і її обіцянки-цяцянки.
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09.08.2020 08:10 Ответить
Её невнятность по поводу Крыма и "угроз с украинского номера" свидетельствует о том, что она или дура, или кацапская консерва. Скорее всего, второе.
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06.08.2020 02:14 Ответить
Мне тоже власть не нужна, и я тоже не политик. На Беларусь тоже всем насрать. Говорю, что хочу, как и она. Не обращай внимания.
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06.08.2020 02:29 Ответить
Почему невнятность? Она чётко сказала, что де-юре Крым украинский, а де-факто российский, то есть оккупированный. А с «украинского номера» ей могут звонить как раз лукашенковцы, чтобы скомпрометировать Украину и Майдан. На которые она, по их мнению, слишком явно ориентируется.
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06.08.2020 02:28 Ответить
Вроде же "аннексированный", а не "оккупированный"?
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06.08.2020 08:11 Ответить
Слава героям Как жаль что Вам насрать и на того белоруса который вам защищая погиб вторым на майдане Ну какая же Вы вата да еще и подсинили Курва она и есть курва
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06.08.2020 03:47 Ответить
************ дешевка
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06.08.2020 04:05 Ответить
истину глаголите... Светлана Тихановская Кто говорит о «майдане»? Только с экранов телевизоров. Никто не хочет никакого «майдана». Это он пугает бабушек, дедушек, людей, которые смотрят телевизор, что мы «майданутые». Никто из нас ни разу не сказал слово «майдан».
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06.08.2020 06:48 Ответить
Білоруські типу опозиціонери - клони вірменського "бунтівника" Пашиняня, а вагнероці приїхали їм допомогти...
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06.08.2020 07:00 Ответить
Надеюсь Меркель догадывается кто и для чего её танцует...
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06.08.2020 06:32 Ответить
а зачем ей догадываться? вовик-друган играется в Белоруссии в выборы, ну и пусть себе играется! ей какое дело!?
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06.08.2020 10:23 Ответить
Вот Беларусь клянётся в дружбе с Украиной и тут же голосует в оон против нас вместе с рашкой. Вот это и есть 'лукавая' политика.

Я все-таки думаю , что Беларусь скинет это ярмо. Потом будет небольшая стагнация, а потом уж станет реально самостоятельной.
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06.08.2020 06:46 Ответить
Слабостью воспользуется сосед. На этом всё и закончится.
finita la commedia
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06.08.2020 06:53 Ответить
У соседа сейчас своих дел будет по горло. Хабаровск разрастается все больше и больше. Так что возможно все.
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06.08.2020 06:56 Ответить
Ой, та я вас умоляю... Я этих методичных мантр тут уже наслушался... Мордор, на то он и Мордор. Или ты думаешь эта неестественная для белорусов антилукашенковская истерия сама по себе возникла?
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06.08.2020 07:01 Ответить
То , что я думаю, не есть истина в последней инстанции. Я думаю, что оппозиция какая-то странная. Потом думаю, что протестные настроения и недовольство в Беларуси огромны. Что из этого выйдет- посмотрим. Мне бы хотелось видеть свободную Беларусь , а не Беларусь- сателлит рашки.
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06.08.2020 07:27 Ответить
Как свободны - полностью, частично, только экономически, только политически, только от рф, только от запада, самые свободные, просто свободные, типа пх на всех?
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06.08.2020 08:15 Ответить
Вы оодин из немногих здравомыслящих из Беларуси.
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06.08.2020 07:23 Ответить
"небольшая стагнация" А здесь вот уже почти 30 лет это небольшая или большая?
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06.08.2020 07:10 Ответить
недостаточная.
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06.08.2020 08:18 Ответить
25 июля Сергей Тихановский был занесён в базу данных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82) Миротворец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-179 [179] . Его внесли туда за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым» и участие в попытках «легализовать оккупацию» . Поводом стала публикация на сайте «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%B2%D0%B0_(1991) Наша Ніва », где размещены несколько крымских фотографий Тихановского, датируемых 2017 годомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-182 [
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06.08.2020 06:51 Ответить
У своєму листі до президента Росії Володимира Путіна білоруський дипломат Валерій Цепкало заявляє, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ніколи не було бажання будувати з Росією "чесні, шанобливі і збалансовані взаємовідносини, які б ураховували інтереси російської держави".
ТОБТО ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ ПРОРОСІЙСЬКІ КРИСИ!
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06.08.2020 06:54 Ответить
"ТОБТО ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ ПРОРОСІЙСЬКІ КРИСИ!"
я бы сказал; ОПОЗИЦІЯ БІЛОРУСІ - ЦЕ РОСІЙСЬКІ КРИСИ!
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06.08.2020 10:33 Ответить
Складна ситуація. Я навіть не знаю, кого би підтримала.
Є великий ризик, що оця дама чи ще якийсь опонент Лукі, мають ефесбівську підтримку.
Може моськва хоче позбутись бацькі, бо він і народу приївся, і через нього ж асоціації негативні з росією виникають.... Хочуть чогось новенького, щоб народ розважити. Поки вони зрозуміють що і до чого, радітимуть перемозі над диктатором, новий обранець швикдо здасть країну фуйлу.
Такі варіанти я поки що бачу.
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06.08.2020 08:00 Ответить
звонок "другу Меркель" звонок другу трампу " за єто вс' в последствии прид'тся платить потерей как суверенитета так и продажей єкономики ЕС.. посмотри почитай как предідущий да и последующий гетьманы продавали и продают страну возьми простой пример с каких елов экономикой украины руководили иностранные граждане полицию возглавляли те кого из родной страны их выкинули а гетьман еженедельно докладывал "партёру" из США о текщем состоянии дел а тот ему говорил кого можно ставить на высшие госдолжностит.. такая же участь ждёт и белоруссию..
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06.08.2020 08:20 Ответить
да ...да ...3,14дараси вам поможуть ... так само як і Україні ...тільки набагато швидше за рік ліс вирубаєте для "ікеї" а за два розкажуть де вам ходити ...ідіоти гейци майже такі ж "добрі" як і параша ...вся відмінність у тому як вас винищувати будуть ..."недемократично" "загггодіну" чи "культурно" як українців мінус 20 мільйонів без всякої війни ...
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06.08.2020 09:16 Ответить
А на что он готов?
Без революции будет болото, в котором он король.
С революцией - Украина 90-х.
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06.08.2020 10:20 Ответить
Яка Україна 90 -х , що ти несеш - буде ще один Крим під керівництвом Мацкви і мацковські керівники на всії щаблях влади Белорусі.
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06.08.2020 11:39 Ответить
Зелені мерзотники радо зустріли кандидати в президенти Білорусії, який переховувся в Москві, в цьому свинарнику мракобісся і тоталітаризму. І чомусь одноклітинна влада України не задає собі питання, що робив той "опозиціонер" в РФ, чи ба не закінчив курси ФСБ щоб здати Білорусію в лапи Православного реха як це зробли агенти ФСБ в Україні, або влаштувати хаос, і тоді тоталітарна РФ без бою захапає заводи і пароходи та призивників для війн імперії, і головне вийде на праму до кордонів ************ ЄС?
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06.08.2020 10:38 Ответить
"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, - это честных выборов. Нам надоело, что нами руководит этот диктатор. Мы устали". Источник: https://censor.net/n3212182

ДУРЕПА, ІЙ НАСКУЧИВ ЛУКАШЕНКО, А ЩОБ БЕЛАРУССЮ КЕРУВАВ ПУКІН - ЦЕ НОРМАЛЬНО
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06.08.2020 11:37 Ответить
Збудьте про білорусів. Більшість з них впевненні що без Московії їм не вижити. Тому чи Лукашенко чи Тихоновська для України не має особливого значення. Просто від Лукашенко ми знаємо чого чекати а от хто така Тихоновська, дуже велике питання. Це як у Вірменії президент змінився а от відданість до Московії ні. Але з Вірменією, на щастя, у нас нема спільних кордонів.
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06.08.2020 12:21 Ответить
Здесь кое кто брешет, что Беларусь и так под московией и что в Беларуси московские войска. Нет в Беларуси ни московских танков, ни пушек ни самолетов и даже ружей.
В Беларуси из московского только высокотехнологичное оборудование, например для определения взлета баллистических ракет со стороны НАТО.
Тогда как московские войска в Украине - Крым, Донбасс.
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07.08.2020 07:12 Ответить
Беларусская "оппозиция" это как бы либералы, корнем исходящие из коммунистической и комсомольской номенклатуры СССР. Еще с начала 90-х они мечтают раздерибанить Беларусь и стать беларусскими олигархами. Хотят покупать хатынки на берегах морей Италии, Испании и т.д. Но Лукашенко им не позволил этого. Поэтому они ненавидят его. И как номенклатура СССР они промосковские.
А за счет Меркель они пытаются спекулировать. Надеюсь власти Германии их уже раскусили.
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07.08.2020 07:23 Ответить
А ця Мотря-Свєта нахабна як танк, вже й до меркель добралася. І на сина їй начхать, як і на інших, вона вже учуяла смак влади і її обіцянки-цяцянки.
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09.08.2020 08:28 Ответить
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