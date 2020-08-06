Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на действующего главу государства Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью немецкому изданию Bild Тихановская попросила Меркель "связаться" с Лукашенко:

"Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это честных выборов. Нам надоело, что нами руководит этот диктатор. Мы устали".

Она сказала, что боится того, на что готов Лукашенко, "чтобы остаться у власти".

"Беларусь — страна страха. Власть всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - подчеркнула кандидат.

По словам Тихановской, ее 10-летний сын, который только недавно узнал об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского, позвонил ей и сказал, что боится за нее:

"Раньше я всегда говорила ему, что отец в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя". Это снова укрепило меня: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвигаться подвергает опасности моих детей".

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