На Буковине лабораторно подтверждено 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА
В Черновицкой области 5 августа лабораторно подтверждено 85 случаев коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Черновицкой ОГА написал в Фейсбуке.
Осачук отметил: "Число буковинцев, которые выздоровели от коронавируса, достигло 5000. Всего их 5026. За последние сутки COVID-19 преодолели 122 человек.
Вместе с тем, количество заболевших, также значительна, сегодня зафиксировано 85 новых случаев. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов".
Количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6383 человек.
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