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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине лабораторно подтверждено 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

На Буковине лабораторно подтверждено 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

В Черновицкой области 5 августа лабораторно подтверждено 85 случаев коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Черновицкой ОГА написал в Фейсбуке. 

Осачук отметил: "Число буковинцев, которые выздоровели от коронавируса, достигло 5000. Всего их 5026. За последние сутки COVID-19 преодолели 122 человек.

Вместе с тем, количество заболевших, также значительна, сегодня зафиксировано 85 новых случаев. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов".

Количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6383 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области 89 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель на последние недели, - ОГА

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Короче, количество случаев увеличивается пропорционально числу протестированных.
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06.08.2020 01:26 Ответить
вот только прикинь - а если бы провели массовое тестирование Всех без исключения и у кого отрицательный тест - то взять анализ крови на антитела -- Мы бы Все наверное окуели от результата..
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06.08.2020 01:29 Ответить
Это называется не массовое, а всеобщее.
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06.08.2020 01:56 Ответить
 
 