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"Человечность важнее": мэрию Тель-Авива подсветили в цветах флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны

Мэрия Тель-Авива подсветилась цветами флага Ливана, в столице которого Бейруте произошел мощный взрыв. Также Израиль предложил гуманитарную помощь, несмотря на то, что официально страны в состоянии войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об акции мэрии Тель-Авива сообщает The Times of Israel.

"Человечность важнее любого конфликта, и наше сердце с народом Ливана после ужасной катастрофы", - сказал мэр города Рон Хульдаи.

Человечность важнее: мэрию Тель-Авива подсветили в цветах флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны 01

Вместе с тем не все израильские чиновники согласились с таким способом выражения солидарности. Так, министр по делам Иерусалима Рафи Перетц раскритиковал это решение.

"Можно и нужно оказывать гуманитарную помощь гражданским, пострадавшим в Ливане, но флаг Ливана в центре Тель-Авива является моральным замешательством", - подчеркнул он.

Сын действующего премьера Биньямина Нетаньяху Яир назвал это уголовным преступлением (The Times of Israel пишет, что не так).

"Это безумие, Ливан - официально террористическое государство. Под флагом вражеской страны - уголовное преступление!" - написал он.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования ливанскому народу, а также заявил, что страна протягивает руку помощи.

Израильская армия отметила, что настало время преодолеть конфликт между странами, а также сообщила о том, что Израиль предложил отправить в Ливан гуманитарную и медицинскую помощь. Об этом заявили и в офисе премьера Нетаньяху.

Между Израилем и Ливаном нет дипломатических отношений, официально страны находятся в состоянии войны, поэтому предложение о помощи Израиль направил через международные каналы.

На границе стран регулярно происходят военные столкновения между израильской армией и экстремистской группировкой "Хезболла", которая имеет большое влияние в Ливане. В 2007 году между ними произошел крупный конфликт, известный как Вторая ливанская война или Июльская война.

Как отмечает The Times of Israel, мэрия Тель-Авива часто поддерживает таким образом страны, в которых случилась беда, но фактически это первый случай, когда на здание поместили флаг страны, с которой Израиль воюет. В мая 2017 года после нападения на христианских коптов в Египте мэрию подсветили в флаг этой страны, что стало первым случаем выражения солидарности арабской стране, однако, в отличие от Ливана, Египет мирное соглашение и дипломатические отношения с Израилем.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".

Автор: 

Израиль (1990) Ливан (126)


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Топ комментарии
+11
Ливан был жемчужиной Востока, пока "мудрые" правители не позволили туда прийти палестинцам с оружием. И понеслась... она по кочкам.

Дело не в арабах, а политике государства.

Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
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06.08.2020 02:58 Ответить
+7
Надо просто понять , кто такие - жители Бейрута . Почти половина христиан . И пострадали в основном христианские кварталы города . Убит лидер христиан .
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
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06.08.2020 05:58 Ответить
+5
Як мінімум 40 відсотків ліванців є християнами, а з інших 60 відсотків більшість не вважає себе арабами. Тому дивно чути, що Ліван арабська країна. Ліванці вважають себе фінікійцями. Головні міста Фінікії - Акко, Ахзів, Тір (******** Сур), Цараат (Сарепта), Сідон (******* Сайда), Бірут (******** Бейрут), Бібл (Губла, ******** Джубейль), Триполі і Арвад.
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06.08.2020 02:22 Ответить
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Такое шото...
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06.08.2020 02:01 Ответить
Если Бы бы такое случилось на Московии то и малороссы бы все московитам простили и полезли бы на коленях просит прощение за то что посмели 6 лет защищать свои семьи и свою землю. Такое уже было в 1918-1933.
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06.08.2020 02:21 Ответить
Як мінімум 40 відсотків ліванців є християнами, а з інших 60 відсотків більшість не вважає себе арабами. Тому дивно чути, що Ліван арабська країна. Ліванці вважають себе фінікійцями. Головні міста Фінікії - Акко, Ахзів, Тір (******** Сур), Цараат (Сарепта), Сідон (******* Сайда), Бірут (******** Бейрут), Бібл (Губла, ******** Джубейль), Триполі і Арвад.
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06.08.2020 02:22 Ответить
Будь-яку релігію можна перетворити як на людоненависницьку , так і навпаки . "Християнство" реально перетворилось на справжній сатанізм - одружують гомосексуалістів , гомосексуальні жінки стають провідниками "християнства"(в Швеції , наприклад ) - а Книга прямо каже , що з ними робити , торгують в церквах у нас , в Україні - найважче буде потрапити до Раю тому , хто відвідував ці бісівські установи , які називають "церквами" .
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06.08.2020 02:41 Ответить
Ливан был жемчужиной Востока, пока "мудрые" правители не позволили туда прийти палестинцам с оружием. И понеслась... она по кочкам.

Дело не в арабах, а политике государства.

Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
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06.08.2020 02:58 Ответить
Я пам'ятаю події 1978 року в Лівані. Тоді палестинців там не було багато, більшість їх була в Йорданії. Це відбувалося завдяки спецслужбам Сирії, яких виховував СРСР та які потім стали Ісламською державою.
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06.08.2020 03:09 Ответить
Я знаю, что Брежнев с Арафатом в дёсна целовались, но от этого не легче - такую страну комуняки с террористами угробили!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Арабо-израильский конфликт породил проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B палестинских беженцев , вооружённые отряды которых пытались воспрепятствовать созданию еврейского государства. Потерпев поражение от сил регулярной израильской армии, отряды палестинского сопротивления отступили на территорию Иордании. В 1970 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясир Арафат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 пытался путём военного переворота свергнуть короля Иордании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB Хуссейна . Однако силы палестинцев потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены перебазироваться на территорию Ливана, где по Каирскому соглашению 1969 года и Мелькартскому соглашению 1973 года ливанская сторона предоставила им право иметь вооружённые силы, «при условии не нанесения ущерба суверенитету и благополучию Ливана»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Ливане
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06.08.2020 05:38 Ответить
Ще в 1980 році палестинці спокійно себе почували в Йорданії. Це я знаю від палестинців і бачив їхні паспорти.
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06.08.2020 07:26 Ответить
...но не те, которые были с оружием, именно они и переместились в Ливан.
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07.08.2020 10:28 Ответить
Мова арабська, але вони не араби. Лавров розмовляє арабською, але він вірмен, як і багато ліванців.
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06.08.2020 03:11 Ответить
Этнически там всё перемешалось, поэтому определить проценты арабов и не таковых нереально.

Ливан, ко всему прочему, состоит в Лиге Арабских Государств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_мир
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06.08.2020 05:57 Ответить
Реально там не більше 10 відсотків арабів.
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06.08.2020 07:10 Ответить
Где вы брали статистику по арабам в Ливане?
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07.08.2020 10:09 Ответить
Так росію теж деякі вважають слов'янською державою.🥴
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06.08.2020 07:19 Ответить
Спорить не буду, но так считают далеко не некоторые: https://en.wikipedia.org/wiki/Slavs
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07.08.2020 10:13 Ответить
Афганистан и Иран-еще более яркие примеры,что с нормальными странами могут сделать ненормальные правители
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06.08.2020 12:12 Ответить
Южный Ливан-одна из муфахаз(провинций Ливана) с центром в Сидоне(Сайда). Оплот Хизбаллах(араб.),Хезболла(иранск.).Ливанское правительство негласно предоставило Хезболле контролировать Юг Ливана, создавшее вдоль границ с Израилем мощную сеть оборонительных укреплений, Секть бункеров,складов оружия,пулеметных и снайперских гнезд,десятки(!) км. подземных ходов,площАдки для РСЗО . Хасан Насралла-лидер Хезболлы заявил:"В зоне поражения наших ракет находится весь израильский север-все порты,все военные базы ,все промышленные предприятия,которые находятся в данном районе.." Понятна реакция израильтян попыткам заискивать перед своими врагами,"посмотреть им в глаза и увидеть ми..," УВИДЯТ ЛИШЬ ВОЙНУ.
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06.08.2020 03:19 Ответить
Так чому тепер Ізраїль шукає миру з Ліваном?
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06.08.2020 03:29 Ответить
Зеля теж шукає миру з московією.. Навряд чи знайде. Бейрут може і не проти. Але аятолли в Тегерані,як ото ..уйло в Масквабаді не для миру тримають своіх шавок -хезболла і лугандонов
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06.08.2020 03:50 Ответить
ливанцы такие же финикийцы, как и некоторые другие арабы - филистимляне, коренные египтяне)))
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06.08.2020 05:39 Ответить
Так чого в своїй масі ліванці не схожий на арабів?
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06.08.2020 07:21 Ответить
в том то и дело что похожи, просто часть из них потомки ассирийцев, друзы но никак не финикийцы
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06.08.2020 09:33 Ответить
росія теж слов'янська держава?
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06.08.2020 07:23 Ответить
причём тут кацапня, что к славянам, что к ливанцам?)) я как раз о том и говорю, что как кацапы примазываются к славянам, так и некоторые арабы выдумывают в себе финикийцев(ливанцы), а палестинские арабы, которых никогда не существовало до 20-го века, пришли в Палестину/Иудею/Израиль с других арабских стран заявили что они Фалястын/Плиштим (т.е. потомки Филистимлян))
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06.08.2020 09:37 Ответить
И тут коммунизм поднакакал: Рон *******́ родился 26 августа 1944 года в кибуце ******.
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06.08.2020 03:01 Ответить
пытаются задобрить террористов, посмотрим что выйдет
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06.08.2020 03:29 Ответить
Почти вся история россии знала как антигосударственный терроризм: народовольческий, эсеровский, так и государственный террор опричнина, «белый» и «красный» террор в гражданскую войну, террор НКВД в 1937 г...Тероризм родом з росії, багато хто із більшовиків застосовував тероризм. Так, що почнемо з цього тероризму.
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06.08.2020 03:47 Ответить
Массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея. По различным оценкам, в Париже в этот день погибло около 3000 человек, а по всей Франции в погромах было убито около 30 тысяч гугенотов.

Массовое убийство католиков в Ирландии, устроенное протестантами по приказу Кромвеля в 1649-1652 гг. Ирландия была вконец опустошена. Из полутора миллионов на­селения в ней осталось немногим более половины...
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06.08.2020 07:42 Ответить
в чем и так, но главное - за Израиль пока вписывается Запад...перестанет - арабы их тупо массой задавят...
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06.08.2020 05:27 Ответить
Надо просто понять , кто такие - жители Бейрута . Почти половина христиан . И пострадали в основном христианские кварталы города . Убит лидер христиан .
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
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06.08.2020 05:58 Ответить
"Человечность важнее": мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны - Цензор.НЕТ 6716
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06.08.2020 06:39 Ответить
Странно одно,если был внешний взрыв то почему окна в домах вылетели наружу,а не во внутрь зданий...,странно однако...
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06.08.2020 06:49 Ответить
Скорость и мощь ударной волны такова,что ,отражаясь от стен,пола и потолка,она выталкивает все(в том числе и осколки)наружу.По твоей логике в каждый из десятков тысяч домов и квартир подложили взрывчатку?
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06.08.2020 12:18 Ответить
При взрыве газа в квартирах окна вылетают наружу...таких видео в инете сотни....
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06.08.2020 06:52 Ответить
Za@ВаLa эта левацкая ***** если честно😡😡😡
Какая жалость может быть к врагам?!
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06.08.2020 07:13 Ответить
Вот что значит быть людьми!!! Уметь подняться над обстоятельствами и проявить милосердие пусть даже и к врагу.
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06.08.2020 08:16 Ответить
так і є...Якщо в кацапіі вибухне щось грандиозне ми теж пофарбуемо в аквафреш яку небудь огорожу
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06.08.2020 09:30 Ответить
имеешь ввиду рашисты (которые начали войну с Украиной и оккупацию ее территорий ,посчитав украинский народ за врагов )уберутся из оккупированого Крыма и подсветят госдуру тризубом на сине желтом фоне???
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06.08.2020 09:46 Ответить
Ты не путай хрен с трамвайной ручкой. История Ливана и Израиля это не тоже самое, что история Украины и кремлядей.
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06.08.2020 12:40 Ответить
Kolja Stambulskij, Ага , забор колонии строгого режима 🤔😠
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06.08.2020 09:58 Ответить
А я не закликаю нічого фарбувати та чекати вибухів... кілька днів тому у Криму загинуло в дтп декілька людей, то на цензорі дуже багато людей раділо з того приводу.... Це різниця між тими євреями і деякими українцями...
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06.08.2020 12:31 Ответить
Ну конечно не то же... А что же тогда? Там выходит другие люди...
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06.08.2020 12:53 Ответить
 
 