"Человечность важнее": мэрию Тель-Авива подсветили в цветах флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны
Мэрия Тель-Авива подсветилась цветами флага Ливана, в столице которого Бейруте произошел мощный взрыв. Также Израиль предложил гуманитарную помощь, несмотря на то, что официально страны в состоянии войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об акции мэрии Тель-Авива сообщает The Times of Israel.
"Человечность важнее любого конфликта, и наше сердце с народом Ливана после ужасной катастрофы", - сказал мэр города Рон Хульдаи.
Вместе с тем не все израильские чиновники согласились с таким способом выражения солидарности. Так, министр по делам Иерусалима Рафи Перетц раскритиковал это решение.
"Можно и нужно оказывать гуманитарную помощь гражданским, пострадавшим в Ливане, но флаг Ливана в центре Тель-Авива является моральным замешательством", - подчеркнул он.
Сын действующего премьера Биньямина Нетаньяху Яир назвал это уголовным преступлением (The Times of Israel пишет, что не так).
"Это безумие, Ливан - официально террористическое государство. Под флагом вражеской страны - уголовное преступление!" - написал он.
Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования ливанскому народу, а также заявил, что страна протягивает руку помощи.
Израильская армия отметила, что настало время преодолеть конфликт между странами, а также сообщила о том, что Израиль предложил отправить в Ливан гуманитарную и медицинскую помощь. Об этом заявили и в офисе премьера Нетаньяху.
Между Израилем и Ливаном нет дипломатических отношений, официально страны находятся в состоянии войны, поэтому предложение о помощи Израиль направил через международные каналы.
На границе стран регулярно происходят военные столкновения между израильской армией и экстремистской группировкой "Хезболла", которая имеет большое влияние в Ливане. В 2007 году между ними произошел крупный конфликт, известный как Вторая ливанская война или Июльская война.
Как отмечает The Times of Israel, мэрия Тель-Авива часто поддерживает таким образом страны, в которых случилась беда, но фактически это первый случай, когда на здание поместили флаг страны, с которой Израиль воюет. В мая 2017 года после нападения на христианских коптов в Египте мэрию подсветили в флаг этой страны, что стало первым случаем выражения солидарности арабской стране, однако, в отличие от Ливана, Египет мирное соглашение и дипломатические отношения с Израилем.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.
В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".
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Дело не в арабах, а политике государства.
Official languages - Arabic.
Local vernacular - Lebanese Arabic.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 Арабо-израильский конфликт породил проблему https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B палестинских беженцев , вооружённые отряды которых пытались воспрепятствовать созданию еврейского государства. Потерпев поражение от сил регулярной израильской армии, отряды палестинского сопротивления отступили на территорию Иордании. В 1970 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясир Арафат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 пытался путём военного переворота свергнуть короля Иордании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB Хуссейна . Однако силы палестинцев потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены перебазироваться на территорию Ливана, где по Каирскому соглашению 1969 года и Мелькартскому соглашению 1973 года ливанская сторона предоставила им право иметь вооружённые силы, «при условии не нанесения ущерба суверенитету и благополучию Ливана»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_Ливане
Ливан, ко всему прочему, состоит в Лиге Арабских Государств.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_мир
Массовое убийство католиков в Ирландии, устроенное протестантами по приказу Кромвеля в 1649-1652 гг. Ирландия была вконец опустошена. Из полутора миллионов населения в ней осталось немногим более половины...
В Ливане очень небезопасно октрыто симпатизировать южному соседу . Это как на зоне открыто выступить против блатных порядков ...
Но в душе 90% ливанских христиан люто ненавидят Хизбаллу и симпатизируют Израилю . Но если ты сам не готов убивать отморозка по щелчку пальца , то отморозок обязательно тебе сядет на голову заставит кланятся и улыбаться , рассказывая какой отморозок благодетель и как его все вокруг любят ... Вот Хизбалла и делает в Ливане , шо хочет .
А 84-летний генерал Аун как клоун расскажет миру , шо то оне разрешили ещё 2014 году хранить в центре Бейрута киллотонный заряд взрывчатки и разрешили в том месте запускать петарды и играть в сварщиков ...
Какая жалость может быть к врагам?!