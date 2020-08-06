"Человечность важнее": мэрию Тель-Авива подсветили в цветах флага Ливана, с которым Израиль официально в состоянии войны

Мэрия Тель-Авива подсветилась цветами флага Ливана, в столице которого Бейруте произошел мощный взрыв. Также Израиль предложил гуманитарную помощь, несмотря на то, что официально страны в состоянии войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об акции мэрии Тель-Авива сообщает The Times of Israel.

"Человечность важнее любого конфликта, и наше сердце с народом Ливана после ужасной катастрофы", - сказал мэр города Рон Хульдаи.

Вместе с тем не все израильские чиновники согласились с таким способом выражения солидарности. Так, министр по делам Иерусалима Рафи Перетц раскритиковал это решение.

"Можно и нужно оказывать гуманитарную помощь гражданским, пострадавшим в Ливане, но флаг Ливана в центре Тель-Авива является моральным замешательством", - подчеркнул он.

Сын действующего премьера Биньямина Нетаньяху Яир назвал это уголовным преступлением (The Times of Israel пишет, что не так).

"Это безумие, Ливан - официально террористическое государство. Под флагом вражеской страны - уголовное преступление!" - написал он.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил соболезнования ливанскому народу, а также заявил, что страна протягивает руку помощи.

Израильская армия отметила, что настало время преодолеть конфликт между странами, а также сообщила о том, что Израиль предложил отправить в Ливан гуманитарную и медицинскую помощь. Об этом заявили и в офисе премьера Нетаньяху.

Между Израилем и Ливаном нет дипломатических отношений, официально страны находятся в состоянии войны, поэтому предложение о помощи Израиль направил через международные каналы.

На границе стран регулярно происходят военные столкновения между израильской армией и экстремистской группировкой "Хезболла", которая имеет большое влияние в Ливане. В 2007 году между ними произошел крупный конфликт, известный как Вторая ливанская война или Июльская война.

Как отмечает The Times of Israel, мэрия Тель-Авива часто поддерживает таким образом страны, в которых случилась беда, но фактически это первый случай, когда на здание поместили флаг страны, с которой Израиль воюет. В мая 2017 года после нападения на христианских коптов в Египте мэрию подсветили в флаг этой страны, что стало первым случаем выражения солидарности арабской стране, однако, в отличие от Ливана, Египет мирное соглашение и дипломатические отношения с Израилем.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".