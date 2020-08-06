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Вашингтон объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США

Вашингтон объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США

Власти США готовы заплатить $10 млн за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступный кибератаках", - сказал журналистам господин Помпео.

Глава Госдепартамента США также анонсировал публикацию специального отчета о российской программе по дезинформации и пропаганде. По его словам, в документе, подготовленном центром глобального взаимодействия Госдепартамента, особое внимание уделено прокси-сайтам. Отчет должен появиться сегодня, 6 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016

Напомним, ближайшие президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.

выборы (24761) награда (1819) россия (96279) США (27213) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+10
Город Питирьбюргер.Лахта-2, здание Бизнес-центра .Гоните 10 лямов...
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06.08.2020 07:14 Ответить
+4
Це дуже мало, бо кацапи кинули грошей на цю справу набагато більше, ніж пропонує Госдеп.
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06.08.2020 07:15 Ответить
+4
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 6720
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06.08.2020 08:05 Ответить
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Город Питирьбюргер.Лахта-2, здание Бизнес-центра .Гоните 10 лямов...
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06.08.2020 07:14 Ответить
Если точно ,то контора кооператива "Озеро"
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06.08.2020 07:39 Ответить
Сегодня своих сдаёшь, а завтра , что, водку расплещешь?
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06.08.2020 07:40 Ответить
Уточняю: Это ху*ло. Поделишься
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06.08.2020 07:47 Ответить
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 6720
показать весь комментарий
06.08.2020 08:05 Ответить
Це дуже мало, бо кацапи кинули грошей на цю справу набагато більше, ніж пропонує Госдеп.
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06.08.2020 07:15 Ответить
Ну может Госдеп ещё гражданство американское выдаст всей семье
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06.08.2020 08:00 Ответить
россия, Ольгино
куда скидывать реквизиты для перечисляния?
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06.08.2020 07:19 Ответить
ФБР арестовало имущество Коломойского в г.Кливленд,штат Огайо.Видать у Игорь Валерьевича делишки совсем плохи...,исчез совсем ....
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06.08.2020 07:22 Ответить
https://thebabel.com.ua/ru/news/43735-buzzfeed-kolomoyskiy-okazalsya-pod-rassledovaniem-bolshogo-zhyuri-ssha

Так, справи каламойцкава, дійсно, м'яко кажучи, супер хренові.
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06.08.2020 08:26 Ответить
Если арестуют Коломойского,то их посадят в камеру вместе с Фирташем... во смеху будет,два не олегарха в одной кмере,третьим будет Павло Лазаренко..святая Троица
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06.08.2020 07:29 Ответить
Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 4814
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06.08.2020 07:54 Ответить
Лазаренко давно уже на свободе. Да и сидел только года 3, и то в тюрьме повышенного комфорта - с бассейном, кортом и свободным выходом домой...
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06.08.2020 07:56 Ответить
на рублёвке что ли?
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06.08.2020 08:26 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/9/5/1/f/951ffbf7c1f2df5ef41b0b34f0213dc8/original.jpgВознаграждение в $10 млн за информацию это чистыми или ещё налог снимут?
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06.08.2020 07:37 Ответить
У будь-якому випадку - смачно. Проте тоді потрібно прізвище міняти))
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06.08.2020 08:33 Ответить
я би паРашинских троллей и ольгинских вонючек за бесплатно сдал!
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06.08.2020 07:39 Ответить
Вашингтон оголосив винагороду в $10 млн за інформацію про втручання у вибори США - Цензор.НЕТ 5448
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06.08.2020 08:10 Ответить
Интересно скрепа выдержит?
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06.08.2020 08:28 Ответить
Ляшко про цю новину знає?
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06.08.2020 08:58 Ответить
Повезло ватанам, можно удачно сдаться в плен
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06.08.2020 09:06 Ответить
Наверно еще под программу защиты свидетелей попадут.
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06.08.2020 09:07 Ответить
А, какие действия подпадают под статью вмешательство в выборы? Я это к чему. Что если самому замутить вмешательство и потом разоблачить за вознаграждение. Это будет круче чем адреса Лахты и Ольгино указывать. Да?
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06.08.2020 09:41 Ответить
Я безкоштовно назву тих, хто втручається на державному рівні - московія, яка себе у 1721 році назвала росією. Схеми втручання шукайте самі. Але щоб облекшити собі роботу - вигоніть зі своєї країни всі російські телеканали і інтернет ресурси. Повірте, вони ніякої альтернативної думки вам не дають, окрім пропаганди на ваше знищення і хаос.
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06.08.2020 10:25 Ответить
 
 