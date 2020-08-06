Вашингтон объявил вознаграждение в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы США
Власти США готовы заплатить $10 млн за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.
"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступный кибератаках", - сказал журналистам господин Помпео.
Глава Госдепартамента США также анонсировал публикацию специального отчета о российской программе по дезинформации и пропаганде. По его словам, в документе, подготовленном центром глобального взаимодействия Госдепартамента, особое внимание уделено прокси-сайтам. Отчет должен появиться сегодня, 6 августа.
Напомним, ближайшие президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.
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куда скидывать реквизиты для перечисляния?
Так, справи каламойцкава, дійсно, м'яко кажучи, супер хренові.