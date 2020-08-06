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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, 5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Сообщается, что вражеская провокация из подствольного гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Шумы.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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"Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины - это надежный щит, который защищает каждого из нас.

Вчера в Марьинке военнослужащих Объединенных сил местные жители благодарили за то, что шесть лет назад украинские защитники освободили город от российских террористических формирований. Марьинка - это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь. Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам!" - добавили в пресс-центре ОС.

За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27982) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Якщо припинили стріляти на фронті, значить таки здали щось в Києві.
***** ж має якісь сподівання.
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06.08.2020 07:33 Ответить
+6
Один раз нарушили, это значит договор должен терять свою силу, либо они должны предоставить нарушителя суду. А так, то это не перемирие, а смех.
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06.08.2020 08:00 Ответить
+5
Це передача - розсміши коміка.
Сепари його так розважають.
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06.08.2020 08:01 Ответить
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Якщо припинили стріляти на фронті, значить таки здали щось в Києві.
***** ж має якісь сподівання.
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06.08.2020 07:33 Ответить
Так, скорише за все це аванс,який гундявий леприкон має відробити.
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06.08.2020 08:13 Ответить
Ну нема віри офіційній інформаціі!!))
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06.08.2020 08:26 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим!
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06.08.2020 07:37 Ответить
ВагнерНеты РАБссии орудуют в странах Африки там неффть газ золото бриллианты алмазы..нафиг им нищий Дамбасс....кормить....
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06.08.2020 07:40 Ответить
Хорошая новость.
Утро доброе.
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06.08.2020 07:43 Ответить
Доброго раночку Вельмишановнi добродiї Бандерiвцi,а також рюсскея-язычные Зелебобики
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06.08.2020 07:48 Ответить
І шо? В неділю вже там проводимо вибори?
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06.08.2020 07:54 Ответить
Выборы в Донецке под дулом мавзолейных автоматов с Триколором генерала Власова и прочих рюсских генералов воевавших против дохлого ССра...,а их между прочим около 200... два генерала Краснова чего стоят....цвет рюсскай нации
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06.08.2020 07:59 Ответить
Один раз нарушили, это значит договор должен терять свою силу, либо они должны предоставить нарушителя суду. А так, то это не перемирие, а смех.
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06.08.2020 08:00 Ответить
Це передача - розсміши коміка.
Сепари його так розважають.
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06.08.2020 08:01 Ответить
Ты хочешь, чтобы опять боевые действия начались и солдаты опять начали гибнуть?
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06.08.2020 10:30 Ответить
Ты хочешь чтоб каждый мог откусить кусочек? Вот расскажи если такой умный с американским флагом. Если это агрессии со стороны соседней страны то надо по твоему отдать ей этот кусок? Или например если это просто какие-то негосударственные вооруженные группировки, то значит им не надо препятствовать? Вот например бандиты с оружием захватили город? То им его отдать?
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06.08.2020 10:49 Ответить
Да и второй вопрос, готов посидеть просто в окопе когда в тебя стреляют из гранатомёта без нарушений? И зачем им тогда вообще там сидеть?
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06.08.2020 10:50 Ответить
юу меня знакомая с Лисичанска пишет, что слышны были утром выстрелы.
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06.08.2020 15:17 Ответить
так порушили, чуть-чуть- Із підствольного Гранатомета!!!
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06.08.2020 14:15 Ответить
Кстати третий генерал Краснов воевал на стороне Пиночета в Чили,дослужился до бригадного генерала.... семейка уродов...
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06.08.2020 08:02 Ответить
Знову олігархічні медіа проводять якоріння для обивателя замість назви окупаційні війська РФ на термін - найманці або терористи.
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06.08.2020 08:03 Ответить
Туда где ступила нога рюсскага барана,то уже типа наша тырритория....
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06.08.2020 08:08 Ответить
Ти хіба не чув-Росія це там де говорят по-русски !!))
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06.08.2020 08:31 Ответить
По русски говорят по всей Украине, ну и что теперь???
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06.08.2020 16:07 Ответить
Уряяя..! Опять не попали! Уря вислюку-писюнисту! Мир уже настал,и скоро изирательная кампания.
ЗеЛОХторат счаааааслив.
А рост цен,коммуналки с практически замороженой минималкой и снятие ограничений для слуг - всеравно ОНО лучшее! Ведь не орут из каждой розетки "воруют",им тоже хватает украденного.
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06.08.2020 09:24 Ответить
Не прицільний постріл. А ви там були і дивилися куди хто цілиться? Чи "братани" так повідомили?
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06.08.2020 10:27 Ответить
А шпиталі поповнюються пораненими(
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06.08.2020 14:16 Ответить
 
 