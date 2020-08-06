За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, 5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Сообщается, что вражеская провокация из подствольного гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Шумы.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

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"Наши граждане могут быть уверенными в том, что Вооруженные Силы Украины - это надежный щит, который защищает каждого из нас.

Вчера в Марьинке военнослужащих Объединенных сил местные жители благодарили за то, что шесть лет назад украинские защитники освободили город от российских террористических формирований. Марьинка - это Украина. И сегодня здесь продолжается мирная жизнь. Мы будем стоять на защите страны! Берегите мир и верьте своим защитникам!" - добавили в пресс-центре ОС.