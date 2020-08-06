Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте: примерно 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму
По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет BBC.
Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила.
Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.
В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ливия может подать на тебя в суд.
В місті із капітальною багатоповерховою забудовою руйнування були б менш катастрофічними.
05.08.20 16:12 "Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
2. От момента пожара до взрыва, прошли минуты, никакая эвакуация не успела бы.
За три минуты эвакуация проводится только в голове у полного дебила - две оставшиеся извилины крикнули "Х.Й!" и разбежались.
https://www.facebook.com/anton.pavlushko/posts/10224565924315115 20 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Одного разу в Бейруті
Давайте я приблизно розкажу, що такого могло відбутись в Бейруті. Є офіційна красива версія про ледь не забуту в порту конфісковану селітру. Нещасний випадок, необережне поводження з вогнем і т.п.
Але в Лівані існує Хезболла, яка роками обстрілює Ізраїль, у неї ніколи не кінчається фінансування та ніколи не закінчуються **********. Чимось це схоже на ДНР-ЛНР. Навіть діючі особи ті самі.
Так от. Хтось роками постачає зброю для Хезболли. І у них завжди є хімікати для виготовлення своїх бомб, так само як і у буремних палестинців. Звідки вони це беруть?
Офіційно щось продати Хезболлі нічого не можна. Але можна вигадати "схему". Через підставну фірму десь з Тбілісі чи Мінська під прапором Молдови хтось в Африці через підставну фірму фрахтує старе малопомітне судно через нонейм-російського бізнесмена, що раптом береться виконати це замовлення.
Під час виконання "замовлення" судно раптом ламається і "змушене" зробити зупинку в порту Бейрута. Далі російський бізнесмен відмовляється від вантажа, місцеві органи так-сяк намагаються когось притягнути до якоїсь відповідальності. Хімікати вивантажуються в порт та конфіскуються, судно забирають за борги, власник-росіянин начебто осідає десь на Кіпрі. Весела історія про комерса, який "йшов до успіху, але не фартануло".
Всі дійові особи отримали підвищення по службі
В сухому залишку десь в порту лежить потрібна комусь селітра, яку поступово використовують де треба. Загалом ще велике питання, що там зварювали в порту і під час яких робіт, щось пішло не так.
Але дуже виглядає на те, що це була банальна схема з нелегального постачання хімічних речовин для виготовлення зброї для Хезболли. Всі, кому треба, про це знали, але іноді щось може піти не так.
Не треба бути такими наївними.
Процитую свою добру знайому, яка багато років має справу з бейрутським портом:
Це територiя хазболи, все завжди було дуже чiтко та пiд контролем, там дiйсно дуже велика кiлькiсть зброi.
Є територiї, на якi ви просто не зможете зайти, навiть пройти поряд, тому я не вiрю в те, що така кiлькiсть 6 рокiв просто лежала та чекала, це великi грошi - зберiгання в порту, якщо виникають проблеми з товаром або грузом, його вiдправляють на спецмайданчики, спецзберiгання, там вiн може лежати довго, але жодного разу термiн зберiгання грузу не буде перевищувати вартостi грузу - його реалiзують до того часу, коли сумма зберiгання буде нижчою вартостi товару, 6 рокiв аренди складу - це дуже великi грошi, значно бiльше вартостi самoї селiтри.
Так що робiть висновки.
Но в Ливане даже вменяемые бздят и лебезят перед тупыми примитивными деятелями Хизбаллы , которые имеют остальных ливанцев во все щели ... и шо хотят , то и устраивают !
Простые люди просто так склады с ВВ не взрывают в т.ч.
и в Украине 7 складов и " 2 "арсенала во время войны !
Экономика, конечно, должна бы экономной, но все же.
Самое примечательное, что, согласно сообщениям СМИ, "власти Ливана отправят ответственных за хранение удобрений под домашний арест".
Вот так, ребята: снесли пол-города нафиг, столько жизний загубили, столько людей сделали инвалидами, лишили страну запасов зерна - и под домашний арест. А если кто не оплатит шоколадку в супермаркете, то пойдет под арест уже не домашний.
Диалектика.
Да ещё и в каком-то Ливане.
Оглянитесь вокруг себя.
Мало проблем в своём огороде? Так нет, третий день вылизывают воронку в бейрутском порту.
И какое отношение, взрыв в Бейруте, имеет отношение к Украине и к населению в частности?
Борис Прокошев,под флагом Молдовы -
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
- Она взорвалась.