РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9966 посетителей онлайн
Новости
8 840 70

Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте: примерно 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте: примерно 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет BBC.

Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила.

Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

взрыв (6815) Ливан (126)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
https://censor.net/news/3212088/bezdeyistvie_i_halatnost_predvaritelnye_prichiny_vzryva_v_beyirute_reuters

05.08.20 16:12 "Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 7949
показать весь комментарий
06.08.2020 08:24 Ответить
+9
Вменяемые власти и сообщества никогда не позволят никому устраивать склады с мегатоннами взывоопасных вещество в густонаселённых района ... и уж тем более в столице .

Но в Ливане даже вменяемые бздят и лебезят перед тупыми примитивными деятелями Хизбаллы , которые имеют остальных ливанцев во все щели ... и шо хотят , то и устраивают !
показать весь комментарий
06.08.2020 08:35 Ответить
+6
Да хоть динамит. Они отжали его 6 лет назад, и до сих пор тупо не знали что с ним делать. И кто теперь сам себе злобный буратино?
показать весь комментарий
06.08.2020 07:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вам не здається що в тих мішках був гексоген?
показать весь комментарий
06.08.2020 07:47 Ответить
Да хоть динамит. Они отжали его 6 лет назад, и до сих пор тупо не знали что с ним делать. И кто теперь сам себе злобный буратино?
показать весь комментарий
06.08.2020 07:50 Ответить
Не было там вообще никакого взрыва, фотошоп для идиотов.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:00 Ответить
И почему я не удивлен в именно такой вашей реакции на произошедшее) В рептилоидов вы верите, а реальность отрицаете)))
показать весь комментарий
06.08.2020 11:35 Ответить
Вам такую реальность нарисуют, что мало не покажется. Даже если это реальность, то специально подстроенная. Вы во все верите? И в то, что башни близнецы в Америке " сбили" самолеты? Тогда мне вас жаль, вы живете в своем иллюзорном мире.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:55 Ответить
Гексоген гепнув бі в три рази потужніше. А так, зварний на весь тей жах дивиться в обіймах Алаха.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:09 Ответить
нет, селитра вполне может жахнуть в условиях пожара
показать весь комментарий
06.08.2020 08:39 Ответить
Нет, пожара недостаточно. Надо что- то помощнее.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:52 Ответить
Петарды вибухнули. А від здетонувала селітра.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:31 Ответить
За часів війни і тотального дефіциту на тротил, багато країн споряджали снаряди і гранати сумішшю тротилу і селітри, або і взагалі селітровими зарядами з різними домішками... Наприклад всім відомі німецькі "колотушки" вироблялися з застосування амоналу, тобто аміачна селітра 80%, тротил 15%, алюмінієва пудра 5% .
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 1825
показать весь комментарий
06.08.2020 10:14 Ответить
нехило ливийцы петарду рванули!
показать весь комментарий
06.08.2020 07:47 Ответить
Так это ливийцы в Ливане набедокурили?
Ливия может подать на тебя в суд.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:50 Ответить
Взагалі на прикладі хіросімської бімби не дуже коректно щось моделювати - той вибух мав такі страшні наслідки через конкретну специфіку архітектури міста ("большая японская деревня" із малоповерховими будинками, зробленими з легкозаймистих матеріалів). Тому й бластвейв пройшов так далеко, руйнуючи усе - плюс усе спалахнуло від світлового імпульсу.
В місті із капітальною багатоповерховою забудовою руйнування були б менш катастрофічними.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:53 Ответить
Бластвейв - робот- трансформер из игры? Наверно имелось в виду ударная волна?
показать весь комментарий
06.08.2020 07:59 Ответить
Абсолютно вірно. Blastwave - ударна хвиля.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:42 Ответить
Плюс в Хиросиме взрыв был в воздухе, а не на поверхности земли
показать весь комментарий
06.08.2020 09:42 Ответить
Интересно причина пожара. Поджог или нарушение техники безопасности .
показать весь комментарий
06.08.2020 08:01 Ответить
https://censor.net/news/3212088/bezdeyistvie_i_halatnost_predvaritelnye_prichiny_vzryva_v_beyirute_reuters

05.08.20 16:12 "Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 7949
показать весь комментарий
06.08.2020 08:24 Ответить
раздолбании еще и городские власти, которьіе не обьявили євакуацію когда загорелся склад с петардами , сложенньіми на селитру
показать весь комментарий
06.08.2020 08:55 Ответить
!. За 6 лет уже никто не помнил, что, где лежит.
2. От момента пожара до взрыва, прошли минуты, никакая эвакуация не успела бы.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:23 Ответить
За 3 минуты вполне можно успеть отбежать метров на 300-500. А если хорошо бегаешь, то и на 1 км. А ещё и укрыться хоть в какой-нить канаве. Это спасло бы десятки людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:57 Ответить
За три минуты информация должна была дойти до городских властей. После этого надо было оценить обстановку, определить пути эвакуации, отдать распоряжения соответствующим службам. Это не три минуты.
За три минуты эвакуация проводится только в голове у полного дебила - две оставшиеся извилины крикнули "Х.Й!" и разбежались.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:48 Ответить
Хорошая отмазка для терракта, согласитесь.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:21 Ответить
https://www.facebook.com/anton.pavlushko?hc_ref=ARRbpYT5ykDm-N8nLBBUalJTFVo_EG_Q4gj8iTufyn9VcFBbzue3IZZFWybqLoLYDyU&fref=nf Anton Pavlushko
https://www.facebook.com/anton.pavlushko/posts/10224565924315115 20 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Одного разу в Бейруті
Давайте я приблизно розкажу, що такого могло відбутись в Бейруті. Є офіційна красива версія про ледь не забуту в порту конфісковану селітру. Нещасний випадок, необережне поводження з вогнем і т.п.

Але в Лівані існує Хезболла, яка роками обстрілює Ізраїль, у неї ніколи не кінчається фінансування та ніколи не закінчуються **********. Чимось це схоже на ДНР-ЛНР. Навіть діючі особи ті самі.
Так от. Хтось роками постачає зброю для Хезболли. І у них завжди є хімікати для виготовлення своїх бомб, так само як і у буремних палестинців. Звідки вони це беруть?
Офіційно щось продати Хезболлі нічого не можна. Але можна вигадати "схему". Через підставну фірму десь з Тбілісі чи Мінська під прапором Молдови хтось в Африці через підставну фірму фрахтує старе малопомітне судно через нонейм-російського бізнесмена, що раптом береться виконати це замовлення.
Під час виконання "замовлення" судно раптом ламається і "змушене" зробити зупинку в порту Бейрута. Далі російський бізнесмен відмовляється від вантажа, місцеві органи так-сяк намагаються когось притягнути до якоїсь відповідальності. Хімікати вивантажуються в порт та конфіскуються, судно забирають за борги, власник-росіянин начебто осідає десь на Кіпрі. Весела історія про комерса, який "йшов до успіху, але не фартануло".
Всі дійові особи отримали підвищення по службі Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 8346
В сухому залишку десь в порту лежить потрібна комусь селітра, яку поступово використовують де треба. Загалом ще велике питання, що там зварювали в порту і під час яких робіт, щось пішло не так.
Але дуже виглядає на те, що це була банальна схема з нелегального постачання хімічних речовин для виготовлення зброї для Хезболли. Всі, кому треба, про це знали, але іноді щось може піти не так.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:32 Ответить
https://www.facebook.com/people/Katya-Kabrit/100007529868512?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY1NjA0Nzk0ODk1M18xMDE1ODY1NjQwODUyODk1Mw%3D%3D Katya Kabrit

Не треба бути такими наївними.
Процитую свою добру знайому, яка багато років має справу з бейрутським портом:

Це територiя хазболи, все завжди було дуже чiтко та пiд контролем, там дiйсно дуже велика кiлькiсть зброi.
Є територiї, на якi ви просто не зможете зайти, навiть пройти поряд, тому я не вiрю в те, що така кiлькiсть 6 рокiв просто лежала та чекала, це великi грошi - зберiгання в порту, якщо виникають проблеми з товаром або грузом, його вiдправляють на спецмайданчики, спецзберiгання, там вiн може лежати довго, але жодного разу термiн зберiгання грузу не буде перевищувати вартостi грузу - його реалiзують до того часу, коли сумма зберiгання буде нижчою вартостi товару, 6 рокiв аренди складу - це дуже великi грошi, значно бiльше вартостi самoї селiтри.
Так що робiть висновки.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:34 Ответить
Вменяемые власти и сообщества никогда не позволят никому устраивать склады с мегатоннами взывоопасных вещество в густонаселённых района ... и уж тем более в столице .

Но в Ливане даже вменяемые бздят и лебезят перед тупыми примитивными деятелями Хизбаллы , которые имеют остальных ливанцев во все щели ... и шо хотят , то и устраивают !
показать весь комментарий
06.08.2020 08:35 Ответить
теж не зрозуміло, все життя воюють , воюють, а як поводити себе із бризантними речовинами не знають
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
Вообще-то селитру взорвать не так просто. Даже пожар не сможет ее подорвать. Только например если заложить внутрь массива заряд, чтобы сдетонировал. И даже петарды вряд ли помогут. Хотя не факт, что там были петарды. Это может быть дезинформация от пропаганды РФ.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:13 Ответить
Жалко простых людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:04 Ответить
https://dumskaya.net/news/vzryv-v-beyrute-na-sudne-s-gruzom-selitry-6-let-121862/
Простые люди просто так склады с ВВ не взрывают в т.ч.

и в Украине 7 складов и " 2 "арсенала во время войны !

Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 2604
показать весь комментарий
06.08.2020 08:33 Ответить
Ворожі диверсії під час війни? Ні не чула...
показать весь комментарий
06.08.2020 10:15 Ответить
От сохранили удобрения, так сохранили.
Экономика, конечно, должна бы экономной, но все же.

Самое примечательное, что, согласно сообщениям СМИ, "власти Ливана отправят ответственных за хранение удобрений под домашний арест".
Вот так, ребята: снесли пол-города нафиг, столько жизний загубили, столько людей сделали инвалидами, лишили страну запасов зерна - и под домашний арест. А если кто не оплатит шоколадку в супермаркете, то пойдет под арест уже не домашний.
Диалектика.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:52 Ответить
Так неизвестно, кто подорвал. Может это был терракт. Такой же как и в Украине, когда склады подрывали засланцы с РФ.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:15 Ответить
Этаж было непросто: взять те 2750 тонн, та помножить на коэффициент 0.42 с педивикии и готово!
показать весь комментарий
06.08.2020 08:55 Ответить
надо срочно начать производство селитровьіх бонб
показать весь комментарий
06.08.2020 09:00 Ответить
а как оперативно доставить бимбу весом в 127 мегатонн?
показать весь комментарий
06.08.2020 09:09 Ответить
Корабль у Гречишкина нанять.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:33 Ответить
Гениально, Холмс!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:35 Ответить
Елементарно.Грузимо слежану просрочену селітру на посудину і направляємо в порт, скажімо, Севастополя. Все, розтяжка вже там для ЧФР стоїть
показать весь комментарий
06.08.2020 10:10 Ответить
Я хотел спросить, а учёные британские? Потом полез в описание и точно.. британские учёные®
показать весь комментарий
06.08.2020 09:04 Ответить
А вам, всем не пофиг что там взорвалось?
Да ещё и в каком-то Ливане.
Оглянитесь вокруг себя.
Мало проблем в своём огороде? Так нет, третий день вылизывают воронку в бейрутском порту.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:06 Ответить
у тебя проблемы? Сочувствую.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:22 Ответить
Какие у меня могут быть проблемы из-за взрыва в Ливане?
И какое отношение, взрыв в Бейруте, имеет отношение к Украине и к населению в частности?
показать весь комментарий
06.08.2020 09:33 Ответить
ну ты же писал за проблемы в огороде, не я.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:37 Ответить
если честно - то произойдя такой взрыв на московии - в районе крымля возможно что пару недель точно во всем мире был бы праздник - за поддержку россией терроризма других странах - россия - крупнейший экспортер терроризма, и средств для убийства! россия и мир несовместимы!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:50 Ответить
На московии - тогда и вопросов не будет)))) Хороший и светлый праздник.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:35 Ответить
Даже у нитрата аммония российский скверный душок .
показать весь комментарий
06.08.2020 09:06 Ответить
Владелец , оказывается все время писал Путину об этой селитре. Так что о складе он знал.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:17 Ответить
Капитан "Рососа", житель Одессы с гражданством РФ

Борис Прокошев,под флагом Молдовы -
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»

Вчені розрахували силу вибуху в Бейруті: приблизно 10% вибухової потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму - Цензор.НЕТ 4664
показать весь комментарий
06.08.2020 09:43 Ответить
Эти события говорят о том, что ожидает человечество - рано или поздно взорвётся ЯО по чьей-то черножопой халатности.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:08 Ответить
- А что там с российской селитрой в Бейруте?
- Она взорвалась.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:26 Ответить
Запеваем песню про удобрения.Имем в каждом сарае по атомной бомбе.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:46 Ответить
Для порівняння сили вибуху, коли німці в 1941 році скинули 1800 кілограмову бомбу на Східний форт Брестської фортеці все закінчилось з її системною обороною.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:45 Ответить
Самая большая из бомб это эсэсэсэровская ядерная царь-бомба. Так вот, один взрыв царь-бомбы в тротиловом эквиваленте равнялся приблизительно 33300 (!) взрывам в Бейруте. Смотря на бейрутские разрушения трудно представить, чтобы могло случится если бы не заморозили ядерные испытания и эта бомба была бы использована против человечества.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:04 Ответить
До этого в истории был взрыв селитры на сухогрузе Гранкан в Техас Сити в 1947 году
показать весь комментарий
06.08.2020 11:20 Ответить
Кроме этого известно еще о двух случаях... В Германии в 20-х прошлого века, и в рашкинской деревне в 71-м...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:05 Ответить
В Германии на химзаводе, заложили динамит, чтобы разбить слежавшееся удобрение, а в рашке, от пожара... Причем не известно там была с/х селитра, или что то напутали и привезли что то из военного назначения...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:09 Ответить
Поражает ученость учёных. Поделить 20 на 2 и получить около 10 процентов простой неученый человек вряд-ли сможет ваще.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:49 Ответить
Или 2 на 20😀
показать весь комментарий
06.08.2020 12:51 Ответить
В ученых каторжный труд ..Не каждому дано отличить икс от игрэка
показать весь комментарий
06.08.2020 14:51 Ответить
 
 