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Новости Агрессия России против Украины
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Кандидат на пост посла США в Украине Дейтон назвал, сколько российских военных и вооружений находятся на Донбассе

Кандидат на пост посла США в Украине Дейтон назвал, сколько российских военных и вооружений находятся на Донбассе

Около 2300 россиян сейчас находятся на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Кит Дейтон, кандидат на должность посла США в Украине, заявил в Комитете по международным отношениям Сената США.

По словам Дейтона, который, как представляется, говорил о количестве российских военных на Донбассе, Россия передала сепаратистам "более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие" и др.

Дейтон также заявил, что украинским военнослужащим на Донбассе противостоит "достаточно мощная сила".

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - заявил Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент Трамп.

Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.

В ходе выступления Дейтон также обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского "заметная популярность" и в случае выборов он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.

Дейтон заявил, что пока нет ответа на вопрос, стоит США присоединиться к мирному процессу в Украине, предложив переговоры относительно новых механизмов, альтернативных Минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократическая и свободная Украина - в интересах нацбезопасности США, - Дейтон

Дейтон согласился с высказаными замечаниями относительно эффективности Минских соглашений, но рассказал, что получает из Украины сигналы, что под руководством Зеленского "Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса".

Кандидатуру Дейтона накануне поддержал Украинский конгрессовый комитет Америки.

"Мы верим, что номинированный президентом Трампом генерал Кит Дейтон, карьерный военный, только улучшит наше сотрудничество, партнерство с Украиной. В это время, когда существует больше возможностей для продвижения стратегических интересов США в Центральной Европе, генерал Дейтон станет большим активом, и учитывая его опыт работы в регионе и текущую базу в качестве директора "Европейского центра исследований безопасности Маршалла". УККА отмечает опыт и преданность генерала Дейтона продемонстрированные им за годы службы. Поэтому УККА поддерживает номинацию генерала Кита Дейтона на пост следующего посла США в Украине", - говорится в показаниях УККА предоставленных Сенатской комитета по международным отношениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности

Ряд экспертов, бывшие послы США в Украине ранее поприветствовали номинацию Дейтона. Например, бывший посол в Украине Уильям Тейлор назвал Дейтона "военным профессионалом, который не принадлежит ни к одной партии"

"Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности. Он трехзвездочный генерал, и его очень уважают", - заявлял Тейлор.

россия (96279) Донбасс (26958) Дейтон Кит (14)


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Топ комментарии
+27
Когда посол США знает чьи там военные, а преЗедент ищет тут сторону.
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06.08.2020 08:02 Ответить
+17
Так колонну расстреляли всетаки "московиты"? Или Порошенко? Смешные вы, зебилы. Обвиняете Порошенко в том, что кацапы расстреляли украинскую колонну. С такой логикой становится понятно почему вы голосовали за еврея - нарика.
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06.08.2020 08:56 Ответить
+11
зате кравчучка збирається з білим прапором на дамбас
зробитит шоу про громадянську війну та примирення.
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06.08.2020 08:03 Ответить
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Когда посол США знает чьи там военные, а преЗедент ищет тут сторону.
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06.08.2020 08:02 Ответить
В ходе выступления Дейтон также обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского "заметная популярность" и в случае выборов он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.
==================
Ото песики зара скавунчати почнуть, аж гай загуде
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06.08.2020 08:06 Ответить
От чего? 😂 Дипломатически это звучит, как эти бараны готовы его переизбрать на второй срок, но они нихера не соображает)))
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06.08.2020 08:25 Ответить
они нихера не соображает)))

===========
це шо за удмурдська мова?
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06.08.2020 08:30 Ответить
це звичайна кремлявська підла брехня
кремль постійно повторює що більшість українців тупі
ну і адепти кремля це також повторюють
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06.08.2020 08:34 Ответить
не только украинцы - это общемировая тенденция
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06.08.2020 10:56 Ответить
В слове "он" случайно лишнюю букву добавил, по смыслу не догадался Зебуин или это все что смог ляпнуть по теме?
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06.08.2020 09:26 Ответить
+100%
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06.08.2020 08:35 Ответить
зате кравчучка збирається з білим прапором на дамбас
зробитит шоу про громадянську війну та примирення.
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06.08.2020 08:03 Ответить
Крім шоу нічого більше і не буде.
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06.08.2020 08:19 Ответить
Кандидат на пост посла США в Украине Дейтон назвал, сколько российских военных и вооружений находятся на Донбассе - Цензор.НЕТ 7199
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06.08.2020 08:07 Ответить
если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнём, вы нам только шепните - мы на помощь придём!
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06.08.2020 08:40 Ответить
пнх
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06.08.2020 08:41 Ответить
Мордва тупая,промолчи, умнее будешь выглядеть, стекломойное
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06.08.2020 08:43 Ответить
Штати знають багато чого, та не про все розповідають.
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06.08.2020 08:07 Ответить
Дейтон согласился с высказаными замечаниями относительно эффективности Минских соглашений, но рассказал, что получает из Украины сигналы, что под руководством Зеленского "Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса".

дик, це і так всьому світові видно, що Трамп і Дейтон підтримують Зеленського і ніяких поступок московії з боку Зеленського не буде
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06.08.2020 08:15 Ответить
Нічого не видно Трампові. Саме тому він і надсилає сюди потужного ГЕНЕРАЛА.
Щоб хоч він на вискому рівні не соромився говорити про агресію зі сторони росєяніії.
Не вірять вони в політику Зе. Бо там самі януковицькі кадри.
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06.08.2020 08:32 Ответить
яскравий януковицький кадр це екс-президент
у свій час БПП був потужним лідером по кількості перебігших туди ригоаналів
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06.08.2020 08:36 Ответить
у екс-президента було багато помилок, але закінченим дегенератом як зелений, він не був.
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06.08.2020 08:39 Ответить
та й не було особливих помилок у екс-президента, все він робив свідомо і цілеспрямовано, а по зеленому коридору саме він особисто (наскільки я знаю) вів переговори з кремлем
тобто саме він погодив чіткий час і маршрут виходу з Іловайську, коли нашу колону розстріляли московіти
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06.08.2020 08:45 Ответить
У нас працює син одного з офіцерів, котрий був у тій колоні.
І той офіцер до Порошенка претензій не має.
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06.08.2020 08:52 Ответить
Так колонну расстреляли всетаки "московиты"? Или Порошенко? Смешные вы, зебилы. Обвиняете Порошенко в том, что кацапы расстреляли украинскую колонну. С такой логикой становится понятно почему вы голосовали за еврея - нарика.
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06.08.2020 08:56 Ответить
за мовчазної згоди мародьора.. так зрозуміліше?
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06.08.2020 09:17 Ответить
"за мовчазної згоди мародьора" ????
дик, Зеленський тоді ще при владі не був.
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06.08.2020 09:21 Ответить
Так мародьори до влади прийшли у 2019! А в 2014 головний у москві на корпоративах кривлявся!Так зрозуміліше?
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06.08.2020 09:33 Ответить
звісно, свідомо і цілеспрямовано п"ятий президент відвойовував українську землю майже п"ять років свого президентства.. І так само свідомо і цілеспрямовано шостий през, хоча, правильніше буде написати не шостий, а шістка (ну то таке), відводить в голий степ українську армію, дозволяє вбивати її та розстрілювати. Але для вас, викиднів срс-у, саме шостий герой.. Бо ви не українці, ви - малороські блазні.
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06.08.2020 13:35 Ответить
Мабуть з тімашонкой переплутав!
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06.08.2020 09:30 Ответить
капитан очевидность....
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06.08.2020 08:19 Ответить
2300 это наверное только командующий состав.... А помимо ещё 15000 разной свиноты гордо зовущие себя расеяне.....
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06.08.2020 08:24 Ответить
Наёмников никто не считает. Их на Донбассе подавляющее большинство.
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06.08.2020 10:01 Ответить
біосміття підрахункам не підлягає )) Бо воно шо на засрахє біосміття, що в Україні - біосміття.
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06.08.2020 13:38 Ответить
нормально все сказав
кацапи на Донбасі, Україні допоможемо, Зеленського підтримуємо, можливо навіть українці виберуть його на другий термін
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06.08.2020 08:32 Ответить
йому ж потрібна згода зеленського.
так просто посла не призначають - все погоджується.
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06.08.2020 08:33 Ответить
це зеленському потрібна згода посла США.
хто такий зеленський?
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06.08.2020 08:37 Ответить
це інше питання. як вони вибиватимуть ту згоду.
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06.08.2020 08:41 Ответить
Приблизно ось так:

https://thebabel.com.ua/ru/news/43735-buzzfeed-kolomoyskiy-okazalsya-pod-rassledovaniem-bolshogo-zhyuri-ssha
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06.08.2020 08:42 Ответить
привет кремлебот! с =то=стороны воюет всякий сброд с московии и донбасса
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06.08.2020 08:39 Ответить
200 000 з котрих вже отримало расейські паспорти
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06.08.2020 08:40 Ответить
И все то вы знаете... Так безапелляционно заявляете... Из рассейской методички или сам придумал?
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06.08.2020 08:42 Ответить
35.000- из них кадрові війскові ВС РФ. 32.700 - громадяни РФ, контрактники.
От якось так.
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06.08.2020 09:38 Ответить
зелений з бородатим на контролі у США.
Дякуємо США!
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06.08.2020 08:36 Ответить
надеюсь ,что и украинцы не дадут зе продать Украину кремлю,а не только американцы его остановят
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06.08.2020 08:41 Ответить
безумовно.
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06.08.2020 08:42 Ответить
Что значит передала? Это прямое вторжение!
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06.08.2020 09:03 Ответить
Единственное , что Дейтон не назвал , єто около 1000 БТР, БМП и т.п. броников. Всего получается танковая армия...
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06.08.2020 09:06 Ответить
Може ці дрібниці просто не перелічив?
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06.08.2020 09:40 Ответить
У меня вопрос, куда делись ещё 300 танков?
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06.08.2020 09:11 Ответить
Хунта дає "добро" на призначення!👍
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06.08.2020 09:13 Ответить
Если США пришлет к нам 2300 своих офицеров и военных специалистов, 400 танков + 700 САУ и все остальное что перечисляет Дейтон, плюс ГСМ, обучение, обмуднирование и т.д. То можно смело пхнуть забирать Крым.
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06.08.2020 09:41 Ответить
Сподіваюся що цей генерал стане другим Джоном Маккейном для України.
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06.08.2020 09:56 Ответить
он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.

Америка обеспечит циркачам второй срок?
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06.08.2020 10:16 Ответить
хотите получить рыгов ?
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06.08.2020 11:01 Ответить
а яка між зеленою пліснявою та ригами різниця?
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06.08.2020 13:41 Ответить
они знают больше, чем "гетьман"! Слава придурку!!!
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06.08.2020 14:01 Ответить
 
 