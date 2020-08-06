Кандидат на пост посла США в Украине Дейтон назвал, сколько российских военных и вооружений находятся на Донбассе

Около 2300 россиян сейчас находятся на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Кит Дейтон, кандидат на должность посла США в Украине, заявил в Комитете по международным отношениям Сената США.

По словам Дейтона, который, как представляется, говорил о количестве российских военных на Донбассе, Россия передала сепаратистам "более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие" и др.

Дейтон также заявил, что украинским военнослужащим на Донбассе противостоит "достаточно мощная сила".

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - заявил Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент Трамп.

Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.

В ходе выступления Дейтон также обратил внимание на то, что у президента Украины Владимира Зеленского "заметная популярность" и в случае выборов он мог "бы быть переизбран". При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходима помощь.

Дейтон заявил, что пока нет ответа на вопрос, стоит США присоединиться к мирному процессу в Украине, предложив переговоры относительно новых механизмов, альтернативных Минским договоренностям.

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Дейтон согласился с высказаными замечаниями относительно эффективности Минских соглашений, но рассказал, что получает из Украины сигналы, что под руководством Зеленского "Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса".

Кандидатуру Дейтона накануне поддержал Украинский конгрессовый комитет Америки.

"Мы верим, что номинированный президентом Трампом генерал Кит Дейтон, карьерный военный, только улучшит наше сотрудничество, партнерство с Украиной. В это время, когда существует больше возможностей для продвижения стратегических интересов США в Центральной Европе, генерал Дейтон станет большим активом, и учитывая его опыт работы в регионе и текущую базу в качестве директора "Европейского центра исследований безопасности Маршалла". УККА отмечает опыт и преданность генерала Дейтона продемонстрированные им за годы службы. Поэтому УККА поддерживает номинацию генерала Кита Дейтона на пост следующего посла США в Украине", - говорится в показаниях УККА предоставленных Сенатской комитета по международным отношениям.

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Ряд экспертов, бывшие послы США в Украине ранее поприветствовали номинацию Дейтона. Например, бывший посол в Украине Уильям Тейлор назвал Дейтона "военным профессионалом, который не принадлежит ни к одной партии"

"Поэтому не будет проблем на почве его партийной принадлежности. Он трехзвездочный генерал, и его очень уважают", - заявлял Тейлор.