В МВД Беларуси заявили, что "не допустят хаоса и беспорядков на улицах": "У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять"

Белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, проходящей в стране, и способны противостоять нарушителям закона.

Об этом заявил в среду заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в вечернем эфире государственного телеканала "Беларусь-1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы", — сказал Барсуков.

По его словам, нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, "проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике".

"Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", — заявил Барсуков.

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Он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.

Добавим, ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске якобы были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы.

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