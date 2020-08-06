РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9967 посетителей онлайн
Новости
5 501 146

В МВД Беларуси заявили, что "не допустят хаоса и беспорядков на улицах": "У нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять"

В МВД Беларуси заявили, что

Белорусские правоохранительные органы не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах в период президентской избирательной кампании, проходящей в стране, и способны противостоять нарушителям закона.

Об этом заявил в среду заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков в вечернем эфире государственного телеканала "Беларусь-1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы не допустим хаоса и не позволим устраивать беспорядки на улицах, поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы", — сказал Барсуков.

По его словам, нынешняя избирательная кампания проходит в напряженных условиях, "проводятся несанкционированные мероприятия, звучат призывы к подрыву стабильности в республике".

"Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", — заявил Барсуков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Он предупредил организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких мероприятиях. При этом Барсуков подчеркнул, что, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных мер, в том числе силовых, организаторы ставят под угрозу безопасность людей.

Добавим, ранее заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что несанкционированные акции в Минске якобы были инициированы через социальные сети и мессенджеры из-за границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская о возможном Майдане в Беларуси: Лукашенко может хватить ума, чтобы вывести танки, но никто из нас не хочет крови

акция (2425) Беларусь (7924) выборы (24761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
А хто мав прийти ?
Зеля ? Парасюк ? Надька ?
В нас був час щоб виокремити професійного кадра з командою ?
Ну це дитячі мрії...
Петро , насправді, непогано впорався. Я і на це не сподівалась.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:38 Ответить
+6
https://censor.net/user/473827 - ваши ребята воевали за Лугандонию в БОльшем количестве чем за Украину.., а опрос проводили независимые и не про-московские....
Там много таких было опросов...

Таковы результаты июньского национального опроса общественного мнения, проведенного Независимым институтом социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Вильнюс).
показать весь комментарий
06.08.2020 08:53 Ответить
+6
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!!!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
перед тим як робити щось, потрібно з'ясувати яка кінцева ціль, яке суспільство хочемо побудувати, яка система економіки буде, які правила гри будуть....Бо якщо економіка буде побудована на тому, що одним все, а іншим доля вкалувати на власників заводів і фабрик, то нафік такі революції народу здалися.....
показать весь комментарий
06.08.2020 08:49 Ответить
Ой, ой...пішов комунізм..
Ви ж в курсі, що комуняцьку ідеологію заборонили ?
показать весь комментарий
06.08.2020 08:52 Ответить
я то в курсі, вчись на французах якщо не на комуняках....Франція є колискою революцій пані, пора це вже знати, якщо вже когось повчаєш тут.....
показать весь комментарий
06.08.2020 09:04 Ответить
хотів сказати: а мяса для таких петь завжди вистачить...
показать весь комментарий
06.08.2020 08:39 Ответить
Перед Петей стояла одна задача, спасти Україну от поглощения ********** и он с ней справился. Как мог, но справился. Смог би кто-то другой в таких условиях еще и олигархов додавить, очень сомнительно.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:43 Ответить
це одна задача? а то що в країні бардак - це його не повинно було хвилювати....чи може в мутній воді велика рибка ловиться і так треба було?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:16 Ответить
а що значить "в країні бардак" ? Наприклад, в США бардак чи ні ?
показать весь комментарий
07.08.2020 08:37 Ответить
на вору и шапка горит?
показать весь комментарий
06.08.2020 08:46 Ответить
Для України це було саме так. Для Білорусі є всі підстави вважати, що буде навпаки.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:14 Ответить
Не много? А вонючие кацапи, превратившие свою страну в авторитарную момойку, с несменяемим )(уйорм и создавшие все предпосилки к распаду, чем тебе не пример?
показать весь комментарий
06.08.2020 10:51 Ответить
Складно зараз білорусам зробити вибір.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:29 Ответить
Ну ,коли білорусам заманилось президентом Зеленського в юбці ,то це їх
вибір . Як на мій погляд дуже невдалий.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
білорусам потрібно спочатку визначитись яку економіку вони хочуть мати, потім вже визначатись і з владою...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:11 Ответить
а хтось говорить їм про економіку ?
показать весь комментарий
06.08.2020 09:13 Ответить
ну я ж не винний, що ви цього не розумієте, кажу ж викиньте стеоретипи з голови та сідайте за книжки....
показать весь комментарий
06.08.2020 09:36 Ответить
за капітал ?
щоб стати як ви - шизанутою комунякою ?
дякую, але ці часи, на щастя, пройшли повз мене.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:39 Ответить
капітал - а ви його хоч читали, зміст його зрозуміли? як можна давати оцінку тому, чого не знаєш? Ну все, виключаюсь, дійсно не маю часу сидіти за компом...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:42 Ответить
не читала, і не збираюсь.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:51 Ответить
ну, от з цього і потрібно починати....для чого ви тоді чіпаєте той капітал, якщо не знаєте що в ньому написано...давайте краще про "лунний трактор" як співав Висоцький....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:27 Ответить
Хаос и беспорядки буду не во время выборов а уже после....
показать весь комментарий
06.08.2020 08:29 Ответить
Лукашенко вцепился в Беларусь зубами и полон решимости живой ее не выпустить. Но в этой стране выросло поколение людей, которые не готовы прожить всю жизнь в унылом и затхлом колхозном «раю», построенном батькой в центре Европы.

То, что они вырвут свою страну из зубов диктатора, это неизбежно. Вопрос лишь в том, произойдет это в августе 2020 года, или немного позже…
показать весь комментарий
06.08.2020 08:33 Ответить
правильно, вали колгосп, давай олігархію....
показать весь комментарий
06.08.2020 08:50 Ответить
ольгінські і совкодрочери"на Луку" ,ВИПХАЙТЕСЬ !
показать весь комментарий
06.08.2020 10:59 Ответить
ну я і бачу що нік у вас "Павло Дудра" - цим все і сказано....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:28 Ответить
побачимо 10 серпня.
після оголошення перемоги "3-процентного Таракана" у пропорції 60 проти 40 у Тихановської у першому турі...


по масовості і рішучості протестів,по тому,чи відбудеться загальнонаціональний страйк..
показать весь комментарий
06.08.2020 11:06 Ответить
ще короновірус трішки підкосив його здоров"я...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:08 Ответить
"Происходящее сейчас - это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации", - заявил Барсуков.

Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.

Источник: https://censor.net/n3212198
показать весь комментарий
06.08.2020 08:55 Ответить
Беларусь,так чей Крым ??
показать весь комментарий
06.08.2020 08:59 Ответить
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!!!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 09:22 Ответить
Однозначно Крым Украинский, только вот Луке, вами так почитаемому, вы так и не ответили на вопрос: "Почему вы за него, за Крым, не воевали?"
показать весь комментарий
06.08.2020 10:57 Ответить
Це питання до Представника кОСАТОЇ ****Ді ТИмошенко в РНБО в.о Президента Турчинова
показать весь комментарий
06.08.2020 11:07 Ответить
Лукашэнка: Я падтрымліваў Януковіча падчас МайдануПра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю ўкраінскаму журналісту Дзмітрыю Гардону.«Я чаму дараваў усё», - сказаў Лукашэнка. «Я яго падтрымліваў у часы Майдану, бо не хацеў, каб рэвалюцыя адбылася… Я яму распісаў, усё што будзе. Я яму распісаў: будзе так і вось так»
показать весь комментарий
06.08.2020 19:58 Ответить
Cознательны белорусы должны выходить сегодня не против Батьки а в поддержку Хабаровска. Господа беларусы мы с 2004 года боремся за украинский суверенитет и знаем врага очень хорошо. Вам надо понять одну простую истину сначала уходит Путин, а потом вы выгонятете Лукашенку. Но никак не наоборо!, Иначе вы потеряете Беларусь, возможно навсегда, и кроме того подарите Путину вечное правление в объединой стране или если правильней в России с забранной автономной республикой Белоруссией.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:18 Ответить
Так россия для большинства новоиспечённых оппозиционеров - братская страна! А Лука негодяй такой понимаешь ссорит их....
показать весь комментарий
06.08.2020 09:23 Ответить
ОЛЬГІНСЬКІЙ НАВОЛОЧІ.
Білоруси нікому і нічого не винні..
зокрема перед виборами у себе відволікатись на підтримку рузьке рабів у їх соціальному протесті із вимогою заміни царя..
показать весь комментарий
06.08.2020 11:00 Ответить
Павло ты реально Дура и реально достал . Уже который раз пишешь на мои посты, что это ольгинцы. А сам ты мерзавец именно и есть ольгинский тролль. . То ты за Тихановского топил, когда тебя предупреждали, что Тихановский технолгия кацапов а ля Шарий. Тепрь ты опять за Кремль ратуешь. Хабаровск аж подбросил тебя! Сейчас ты именно попалися, сдал себя с потрохами, беру на карандаш.. Подонок ты продажный гнить тебе в тюрьме какой нибудь на старости лет.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:47 Ответить
А мне "зачарованные" сторонники этой барышни Тихановской ну очень напоминают наших 73% зефанов. Будут также разочарованно плеваться. И неизвестно, при ее гипотетической победе на выборах, объявит ли она перевыборы, как обещала, или под чутким руководством кураторов кремля будет входить во вкус. По-моему, это та же **зда, только в профиль. Лука хоть для виду опирается пидороссии, а эта курица сразу ляжет. Не зря же детей НА роSSию отправила.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:57 Ответить
У МВС Білорусі заявили, що "не допустять хаосу і безладів на вулицях": "У нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти" - Цензор.НЕТ 4644 https://censor.net/user/75697,богдан Хмельницький,СлаваУкраине

... один із методів "комісарів інтернету,сук із ФСБ" -використання "патріотичних ніків"...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:02 Ответить
Братишки, я немного https://espreso.tv/news/2020/08/05/********************************************************************************************************* https://espreso.tv/news/2020/08/05/********************************************************************************************************* беларуской оппозиции принес:
"Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало, чия дружина - одне з облич протесту в країні, попросив російського президента Володимира Путіна "підтримати вільні вибори""

"...підтримати проведення вільних президентських виборів в Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну і антиросійську політику..."

Злой Лукашенко не хочет учитывать интересы России при принятии решений, следующий народный Президент Беларуси это исправит:
"У МВС Білорусі заявили, що "не допустять хаосу і безладів на вулицях": "У нас достатньо сил і засобів, щоб протистояти" - Цензор.НЕТ 4367...ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б враховували інтереси російської держави..."

В Саюзнирушимый оппозиционеры хотят:
"...Союзний договір так і залишився "на папері", тільки деякі його положення були виконані повністю, інші двосторонні міжнародно-правові документи з Росією також реалізовувалися в тій мірі, наскільки це було вигідно режиму Лукашенка..."
показать весь комментарий
06.08.2020 10:22 Ответить
він не опозиціонер..Ніколи ним не був..
він один із кандидатів..
Слебеньких,без жодної підтримки народу..
показать весь комментарий
06.08.2020 11:03 Ответить
Чиновники с мест сообщают, что в исполкомы Беларуси спущена команда:

- явка на досрочное голосование должна быть к вечеру 8 августа не менее 40% (в 2015-м был рекорд - 36,05%).
- в избиркомах все знают свои задачи, вбросы делаются ежедневно председателями либо замами в период с 14 до 16 часов.
- никакого потворства наблюдателям. В вышеуказанный период их следует выдворять из помещения комиссии.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:58 Ответить
Э-м. Поправьте ушанку, сползает.

"Главный редактор заблокированного в Беларуси сайта «Хартия'97» Наталья Радина заявила о том, что помогла Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/693420.html "
Вы, видать, случайно или умышленно с Цепкалой путаете? Ну так Цепкало, который он, а не она, и не главный фаворит. Точнее, фаворит для тех белорусов, которые перемен хотят, но не созрели для посылания России, которая у нас при Лукашенке проникла в буквальном смысле слова везде, обратно глубоко в положенное ей место. По политической части он вроде вашего Зеленского, только, в отличие от бубочки, с хорошими экономическими знаниями в мозгах, и будь на него такое же давление общества, как у последнего, про отношения с Россией высказывался бы более осторожно, как и сам Зеля, а не так, как сейчас, что порой плеваться хочется. Да, вот такой слабый фланг. А что, кстати, коалиция на Майдане была однородна, и все с одинаковыми взглядами? И никто не начинал потом подтапливать за Россию и наоборот?

Лукашенко топил за Россию всегда, это единственное, в чем он последователен. Это он десятилетиями гробил национальную культуру и фактически запретил в официальном обиходе, кроме узких ниш, белорусский язык, это он вступил с Москвой в 100500 кабальных союзов, это он голосовал за Россию во всех международных организациях, откуда Беларусь еще не выгнали.Это он за долгие годы наговорил столько всего верноподданнического великорусского и откровенно агрессивного, ненавистнического антибелорусского, что никакому Цепкале за всю жизнь не повторить, да у того хоть есть какие-то барьеры воспитания. Это у его чиновников на столах стоят по два флага, красно-зеленый и триколор, (мол,а что такого, у нас же Союзное государство?). Это он не без успеха уничтожал под корень национально-демократическую оппозицию: кто уехал, кто в могиле, кто в глубокой внутренней эмиграции. И теперь наша новая оппозиция, вот такая ни рыба, ни мясо, иногда толком даже родного языка не знающая, потому что за четверть века (!) успела вырасти в атмосфере, когда родной язык был - табу, за пределами нескольких часов в школе - ни-ни, антигосударственная деятельность, и вообще, в институт не устроишься и на работу тебя не возьмут. И вот теперь она открывает для себя, что можно не говорить по-белорусски, и все равно получать палкой, просто за желание зваться человеком. Что жить не "мова" нам мешала и те, кто хотел ее "насадить", не "разрыв вековых связей с Россией", а те, кто захватил власть и шельмовал эту мову и налаживал, заплетал паутиной эти закулисные, грязные преступные связи.

Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!

А про выдачу боевиков, про белорусских граждан, которые воевали на Донбассе... Те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков" от фашистов, живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом хвалились. Что кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, стоящих в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.

После всего перечисленного, что за бред, что за мерзость читаю я тут на цензоре? Это подлее и гаже даже российской соловьевско-кисевской и нашей местной вонючей пропаганды.

показать весь комментарий
06.08.2020 11:10 Ответить
Хартія за Тихановську? Все змішалось в голові, біларуси, вирішуйте самі.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:03 Ответить
Лукашэнка: Я падтрымліваў Януковіча падчас МайдануПра гэта кіраўнік Беларусі заявіў у інтэрв'ю ўкраінскаму журналісту Дзмітрыю Гардону.«Я чаму дараваў усё», - сказаў Лукашэнка. «Я яго падтрымліваў у часы Майдану, бо не хацеў, каб рэвалюцыя адбылася… Я яму распісаў, усё што будзе. Я яму распісаў: будзе так і вось так»
показать весь комментарий
06.08.2020 20:02 Ответить
бардак і безлад ето как раз зараз, коли олігархи почали знову рвати Україну на частини і активна частина нації принижена та виведена за дужки. А при Порохе, як раз била мета і поступальний розвиток, без здачі незалежності і інтересів країни та нації. Тому то ви совкодрочері і колаборанти так його ненавидите!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 