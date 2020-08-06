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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 августа в мире зарегистрировали 271 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,8 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 978 366 случаев инфицирования и 711 241 смерть из-за коронавируса.

Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 161 601 (+ 1 311 за сутки), заболевших - 4 973 568 (+ 55 148 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 862 761 инфицированный (+ 54 685 за сутки) и 97 418 (+ 1 322 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 963 239 человек (+ 56 626 за сутки), количество смертей - 40 739 (+ 919 за сутки).

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В России 866 627 заболевших (+ 5 204 за сутки) и 14 490 летальных случаев (+ 139 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 529 877 человек (+ 8 559 за сутки), количество смертей - 9 298 (+ 414 за сутки).

Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс 02

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все одно ідіотозовані прихильники аксіоми "ніякого вірусу не існує" будуть зневажливо фиркати
точно як ідіотозовані прихильники маськовської секти церкви
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06.08.2020 08:25 Ответить
Шахов підтвердить.
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06.08.2020 08:30 Ответить
саша паламарчук буде заперечувати
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06.08.2020 08:41 Ответить
Похоже, ботва, отрицающая опасность коронавируса, постепенно вымирает.
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06.08.2020 08:26 Ответить
И горы трупов на улицах.
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06.08.2020 08:41 Ответить
Значит, ещё не все.
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06.08.2020 08:49 Ответить
шота мацковия отстает...
хотя, если отойти от офицьіала и умножить не то на 2, не то на 3....
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06.08.2020 09:33 Ответить
На 7,8 млрд. жителей планеты Земля за почти полгода. Сказочники, ваши сказки не впечатляют, мало того они уже приелись, произошел эффект привыкания к такого рода информации.
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06.08.2020 09:43 Ответить
Считай не полгода, а уже 8 месяцев как идёт эпидения...
Ну и то, что даже официально выздоровевших перевалило за 12 млн. тоже как-то неохотно вспоминают. Как и то, что в мире за 2020 год умерло по разным причина 35 млн. человек на минуточку... А родилось почти 84 млн. и за год мы получим прирост населения в 50 млн.
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06.08.2020 11:21 Ответить
 
 