Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 6 августа в мире зарегистрировали 271 406 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6,8 тыс. человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 978 366 случаев инфицирования и 711 241 смерть из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 161 601 (+ 1 311 за сутки), заболевших - 4 973 568 (+ 55 148 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 862 761 инфицированный (+ 54 685 за сутки) и 97 418 (+ 1 322 за сутки) летальных случая.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 963 239 человек (+ 56 626 за сутки), количество смертей - 40 739 (+ 919 за сутки).
В России 866 627 заболевших (+ 5 204 за сутки) и 14 490 летальных случаев (+ 139 за сутки).
Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 529 877 человек (+ 8 559 за сутки), количество смертей - 9 298 (+ 414 за сутки).
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точно як ідіотозовані прихильники маськовської
сектицеркви
хотя, если отойти от офицьіала и умножить не то на 2, не то на 3....
Ну и то, что даже официально выздоровевших перевалило за 12 млн. тоже как-то неохотно вспоминают. Как и то, что в мире за 2020 год умерло по разным причина 35 млн. человек на минуточку... А родилось почти 84 млн. и за год мы получим прирост населения в 50 млн.