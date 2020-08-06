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США и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, - Помпео

США и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ход российско-американских переговоров по вопросам контроля над вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По его словам, стороны достигли определенного прогресса. Несколько дней назад, 1 августа, американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить с Россией соглашение по нераспространению ядерного оружия.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна",— сказал господин Помпео журналистам.

Госсекретарь США также в очередной раз выразил надежду на участие в переговорах Китая.

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"Мы думаем, что это в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира <…> Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию",— добавил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что в июне Вашингтон и Москва начали переговоры по СНВ-3. Договор истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет. Ранее, в мае, США предложили России убедить Китай присоединиться к переговорам, иначе США не пойдут на продление договора. Китай неоднократно заявлял о нежелании вступать в новое соглашение.

россия (96279) США (27213) ядерное оружие (1357) ядерная безопасность (505) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+8
Про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками великодержавного шовінізма?? Росєяне ,це патологічні брехуни!!!)))
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06.08.2020 08:58 Ответить
+5
Договоры с кацапами не стоят бумаги, на которой написаны.
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06.08.2020 08:53 Ответить
+4
Стопіццотий раз?
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06.08.2020 08:45 Ответить
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Стопіццотий раз?
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06.08.2020 08:45 Ответить
давайте перезагрузку-2..
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06.08.2020 08:47 Ответить
Кацапы снова объегорят - нутро у них такое...
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06.08.2020 08:48 Ответить
А кого і коли вони об"єгорили? Вони просто пруть по бичому,а що взять з худоби.
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06.08.2020 09:11 Ответить
Вроде серьёзные люди
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06.08.2020 08:53 Ответить
Договоры с кацапами не стоят бумаги, на которой написаны.
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06.08.2020 08:53 Ответить
Про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками великодержавного шовінізма?? Росєяне ,це патологічні брехуни!!!)))
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06.08.2020 08:58 Ответить
Ковбои 🤠 наивные
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06.08.2020 09:03 Ответить
Помпео, сейчас - глубоко заблудился, а в дальнейшем, глубоко обеспокоится, когда россия в очередной раз нарушит все договорённости.
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06.08.2020 09:07 Ответить
США показали, как легко они могут разработать новейшие ЯО по современным технологиям. Кацапы опять пытаются остановить их развитие, так как сами догнать не могут, с помощью туалетно-бумажных договоров.
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06.08.2020 09:33 Ответить
Господин хороший, Майк Помпео, не плекайте напрасных надежд! Нам орки тоже ГАРАНТИРОВАЛИ неприкосновенность границ, И ШО???
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06.08.2020 09:46 Ответить
Не дуріть себе США. То росія досягла, щоб ви зупинилися, а вони ще з більшими потугами будуть клепати ту зброю, про яку ви домовилися.
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06.08.2020 10:19 Ответить
радует, что у США хорошие отношения с кремлядями,
только вот мы, в итоге, разменная монета ...
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06.08.2020 10:31 Ответить
Заявления Помпео сделаны в соответствии с Военной доктриной США. Говорить можно о чём угодно, и как угодно, но лучше прочитать об этом. Лучше всего об отношении с РФ сказал представитель госдепартамента заместитель министра обороны США Патрик Шенахан:
"Россия увеличила свой ядерный потенциал. Мы не хотим рассматривать ее как врага, мы хотим стабильных отношений, но Россия несколько раз нарушала некоторые положения международных договоренностей, особенно - в отношении стран-членов НАТО", - заявил представитель государственного департамента.
"Мы много говорим с россиянами, у нас продолжается диалог, и мы надеемся на продолжение партнерских отношений", - подчеркнул он.
То есть, если СССР в военной доктрине фигурировал как враг и требовал уничтожения, то РФ всего лишь проблемный партнёр и можно ограничится сдерживанием.
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06.08.2020 10:56 Ответить
ну амереканці ну и тупі -с цього роя не вийде ні.....я
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06.08.2020 11:50 Ответить
мова тільки про нерозповсюджування я.з.,щоб не роздавати технології виробництва я.з.іншим країнам,як свого часу китаю совок передав,а далі кндр
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06.08.2020 12:11 Ответить
 
 