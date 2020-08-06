США и Россия достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ход российско-американских переговоров по вопросам контроля над вооружениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

По его словам, стороны достигли определенного прогресса. Несколько дней назад, 1 августа, американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить с Россией соглашение по нераспространению ядерного оружия.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна",— сказал господин Помпео журналистам.

Госсекретарь США также в очередной раз выразил надежду на участие в переговорах Китая.

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"Мы думаем, что это в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира <…> Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию",— добавил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что в июне Вашингтон и Москва начали переговоры по СНВ-3. Договор истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет. Ранее, в мае, США предложили России убедить Китай присоединиться к переговорам, иначе США не пойдут на продление договора. Китай неоднократно заявлял о нежелании вступать в новое соглашение.