РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9798 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 342 10

Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев

Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 420 человек, 283 человека умерли, 2 735 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1458 ПЦР-тестов, из них 197 - положительные. Среди них львовян - 48.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине лабораторно подтверждено 85 новых случаев инфицирования коронавирусом, - ОГА

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек. 

Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2941)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Львов не хочет зеленеть.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:52 Ответить
+2
Ві всьо врьоті! Це зебіли наводять наклеп та ведуть карантинні війни протів Західної України! Хто не вірить - нехай читає: https://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_videohttps://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_video
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
+1
ясно, якщо робити по 1500 тестів за добу. Робили б по 500 і було би як у людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Львов не хочет зеленеть.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:52 Ответить
Там не п"ють зільонку.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:56 Ответить
Ві всьо врьоті! Це зебіли наводять наклеп та ведуть карантинні війни протів Західної України! Хто не вірить - нехай читає: https://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_videohttps://censor.net/news/3211912/karantinnye_voyiny_kak_prezident_i_ko_voyuyut_s_zapadnoyi_ukrainoyi_video
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
Я понял.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:58 Ответить
Насправді стали більше тестувати. І ще. Мої знайомі перехворіли у червні. Тихо-мирно, без галасу. У липні виїжджали за кордон потрібно було мати результати тестування. У всіх трьох були виявлені антитіла на коронавірус. Вони одразу ж потрапили у зведення, хоча хворіли за три тижні до цього. Через платні тести багато людей просто їх не робило. А зараз масово виїжджають на роботу, зокрема у Польщу на збір урожаю. Тест потрібно мати обов'язково. Тепер ці люди змущюшені робити платні тести, які, зрозуміло, показують наявність антитіл. І по факту люди потрапляють у зведення, хоча вже виздоровіли.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:21 Ответить
Львовская область в зелёной зоне?
показать весь комментарий
06.08.2020 08:53 Ответить
Не вся. Гірських карпатських районів там три. 😁
показать весь комментарий
06.08.2020 09:22 Ответить
ясно, якщо робити по 1500 тестів за добу. Робили б по 500 і було би як у людей.
показать весь комментарий
06.08.2020 08:55 Ответить
Удачно цвет для диаграммы выбрали.
Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
06.08.2020 08:57 Ответить
Ну а теперь пересчитать все это на общее число жителей Львова.
показать весь комментарий
06.08.2020 09:18 Ответить
 
 