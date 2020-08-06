Число заболевших коронавирусом на Львовщине снова растет: за сутки - 197 новых случаев

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 197 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 420 человек, 283 человека умерли, 2 735 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1458 ПЦР-тестов, из них 197 - положительные. Среди них львовян - 48.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.