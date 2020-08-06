В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

По состоянию на утро 6 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 318 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 76 808 человек, выздоровевших – 42 524, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 819 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 465 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек)