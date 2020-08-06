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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

По состоянию на утро 6 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 318 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 76 808 человек, выздоровевших – 42 524, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 819 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 465 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире стремительно приближается к 19 млн, количество жертв достигло 711,2 тыс. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек)

В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 6654
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06.08.2020 09:14 Ответить
+13
Страшно представить какой антирекорд может быть в двадцатых числах октября.
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06.08.2020 09:10 Ответить
+12
від здорового глузду.
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06.08.2020 09:27 Ответить
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Страшно представить какой антирекорд может быть в двадцатых числах октября.
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06.08.2020 09:10 Ответить
В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 9029
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06.08.2020 09:12 Ответить
знакомая картина ... наверно в союзе она у большинства на стенке висела в виде реплики
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06.08.2020 16:55 Ответить
я бы скорее поставил эту:
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07.08.2020 00:47 Ответить
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 2744
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07.08.2020 00:49 Ответить
какой?
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06.08.2020 09:12 Ответить
такой
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06.08.2020 09:13 Ответить
См. выше. Айвазовский ,"Девятый вал " .
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06.08.2020 09:24 Ответить
как страшно жить
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06.08.2020 09:24 Ответить
Вчергове.

Пропоную.

-Зменшити штрафи за неносіння масок у громадських місцях до 500 -1000 грн. і нарешті почати штрафувати масово..
аж до здійснення поліцейських рейдів з зупинкою автобусів на трасі і виведенням всіх пасажирів назовні.
-10-20 відсотків штрафів прописати як премію до зарплати поліції офіційно..
- території червоної зони "очаги" почати оточувати блокпостами.."ЩОБ МИША НЕ ПРОСКОВЗНУЛА"..
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06.08.2020 10:22 Ответить
Иди уже в спам, любитель тоталитаризма
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06.08.2020 10:54 Ответить
все он правильно сазал:
где бараны не понимают нормы гигиены - бить (гривной) и как баранов в загоны.
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06.08.2020 17:27 Ответить
почни з головного Барана - Зеленського
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06.08.2020 21:17 Ответить
Нас «разводят» «новые лица» в Раде. Да! Пандемия имеет место. Но это никакой не «коронавируc», а обыкновенная легочная чума. В первые сутки болезни у больного лёгочной формой чумы фиксируют озноб, головные боли, боли в пояснице, конечностях, слабость, часто тошноту и рвоту, покраснение и одутловатость лица, повышение температуры до отметок в 38 - 41 градус, боли и чувство сжатия в груди, а также затрудненность дыхания.
31 декабря 1812 года в городе Одессе заболело чумой 4038 человека, умерло 2632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го своего жителя.
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06.08.2020 11:17 Ответить
Если это было бы так,то всех больных бы давно лечили стрептомицином.Первые больные вылечились от лёгочной чумы с помощью этого антибиотика.Да и предотвращение распространение этой чумы ранее добивались просто изоляцией больных и тех к с ними контактировал.В пример приводят Окленд в 1919 году.
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06.08.2020 12:05 Ответить
Поди проспись
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06.08.2020 12:13 Ответить
Клоуны и пандемия - вещи несовместимые.
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06.08.2020 09:12 Ответить
В клоунів імунітет?
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06.08.2020 09:14 Ответить
від здорового глузду.
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06.08.2020 09:27 Ответить
да, у них ума нет
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06.08.2020 09:57 Ответить
Та нормально, ще не всі дверні ручки вилизали свідки "фейкового вірусу"!
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06.08.2020 09:14 Ответить
Лизание дверных ручек не поможет заразиться. На поверхностях вирус теряет вирулентность, даже если капсид сохраняется целым на недели. Это особенность всех респираторных инфекций.
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06.08.2020 09:18 Ответить
ольгінські тролі.. ще роз"ясніть чи це стосується вірусів ,бактерій,чи тих і тих ? (
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06.08.2020 10:23 Ответить
это шо ж, обманули всю планету - втирают руки мыть и глаза не трогать?
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06.08.2020 17:30 Ответить
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 6654
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06.08.2020 09:14 Ответить
они чемпионьі по болтологии.
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06.08.2020 09:29 Ответить
какая там балтология? там сплошной поток не связных речей наркомана
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06.08.2020 09:45 Ответить
оно даже грамотно говорить не может.
Видно, в детстве, мало книг читал
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06.08.2020 09:58 Ответить
Оно даже грамотно говорить не может , та ЗЄ артист розмовного жанру! Про що Ви?
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06.08.2020 14:33 Ответить
Любой артист озвучивает исключительно тексты автора пьесы, причем в трактовке режиссера. Фактически актер - говорящая чужие мысли голова. От его таланта зависит только степень "проникновения" в образ.
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06.08.2020 16:22 Ответить
В нього проблеми з короткотерміновою пам'яттю, не може утримувати більше двох фраз без підказки. Жодне театральне училище його б не прийняло.
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06.08.2020 18:58 Ответить
одно дело зазубрить и потом пердеть это на сцене, а другое дело сформулировать мысль и грамотно донести.

"Никогда ишак не будет оратором" (с)
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06.08.2020 16:52 Ответить
Говорить почти каждый день годами дебильные тексты авторов из подворотни - это очень вредное занятие, влияющее на состояние головного мозга, что мы и видим по нашему президенту. Ему бы полечиться надо. а оно нас еще учит.
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06.08.2020 16:57 Ответить
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 1882
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06.08.2020 10:51 Ответить
апарати ШВЛ довели свою неефективність при лікуванні Ковід..

більшості пацієнтів шкодять.

НІЯК не впливають у допомозі імунній системі(як і хвалений "Ремдесевір") побороти хворобу(ліків немає,лікування лише симптоматичне)
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06.08.2020 10:54 Ответить
Самое время зеспециалистам открывать школы и разносить заразу во все семьи.
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06.08.2020 09:24 Ответить
Заряжайте "Мрію", опять пора лететь за китайской марлей, рекордсмены.
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06.08.2020 09:29 Ответить
Невже ще є такі, що й досі вірять у цю х@йню?
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06.08.2020 09:32 Ответить
Они ни во что не верят только в американский долар ему и покланяются а ковид это средство.
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06.08.2020 09:50 Ответить
Україна по заражуваності довший час "на плато"(від сьогодні на 1200 щодня)..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.



юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии
https://censor.net/ua/user/301200

Невже ще є такі, що й досі вірять у цю х@йню?

ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.

Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.



aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають

Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели


Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.


ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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06.08.2020 10:26 Ответить
Дурда, молодец, что ведешь и тиражируешь колонку - в мире мудрых мыслей.
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06.08.2020 16:25 Ответить
нет в мире спаведливости. Дудра маразматит, а нормальные люди болеют и иногда умирают.
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06.08.2020 17:34 Ответить
Да большинству уже плевать,в магазинах и транспорте в масках вижу единицы, а что будет когда откроются школы и институты нетрудно представить.
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06.08.2020 09:33 Ответить
Ты быстрей умрёшь со страху, чем от коронавируса.
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06.08.2020 09:40 Ответить
так школи хєр відкриються офлайн... (
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06.08.2020 10:55 Ответить
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 8226
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06.08.2020 09:34 Ответить
"Вуса та маска несумісні, уникайте масових заходів,зокрема смолоскипну ходу".

Це поради от москаля, всі так це і зрозуміли.
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06.08.2020 09:39 Ответить
викидайте на..уй у спам цього любителя картинок..Просто раджу..
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06.08.2020 10:56 Ответить
стєпанов сказився.
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06.08.2020 09:38 Ответить
Він скажений і був.
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06.08.2020 09:42 Ответить
А как там с общей летальностью? Уменьшается. И не удевительно природа не терпит пустоты если один вирус появляется он вытесняетему родственный другой и баланс не изменяется. В нашем случае падает смертность. А выдернуть из контекста,это почерк прощелыг. В случае с ковидом акция мирового массштаба, а зеля у них комивияжором устроился за долю малую.Представте ситуацию одного зелю ковидного без мировой истерии и поддержки. В психушку бы попал. А так из нас хотят сделать клиентов страны дураков в качестве буратин,
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06.08.2020 09:46 Ответить
Смертность уменьшалась и до коронавируса. Это связано с тем, что к старческому возрасту подошли дети войны и дети голодомора. Их мало.
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06.08.2020 11:07 Ответить
Это у нас старческий возраст с 80 лет начинается. Хорошо живем спасибо а то не знали.
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06.08.2020 11:27 Ответить
И где ж вас таких эпидемиологов обучают?
"не удевительно" что ваши глупости выше идут вразрез даже со здравым смыслом.

Что за родственный вирус, что бы он давал иммунитет к ковиду?
Вы представляете уровень заражения необходимы, что бы было это т.н. "вытестнение"??

Не, "массштаб" вашего бреда, и кол-во лайкающих идиотов -- ппц. И как природа терпит столько пустоты в головах?
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06.08.2020 20:11 Ответить
Совок все заразы и эпидемии победил кроме грипа. Занимались этим институты а не санитары. Но карантин пмню один четыре дння в школе. Гонкогский грип был без карантина
И прошел за месяц.
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06.08.2020 20:57 Ответить
Запровадять ще один "всеосяжний" карантин.
Це буде гарним приводом, під прикриттям "ковід", добити промисловість, економіку, розікрасти залишки грошей від МВФ та Світового Банку та оголосити дефолт.
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06.08.2020 09:49 Ответить
Промисловості вже практично нема, відповідно, і економіки. Всьо, приїхали.
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06.08.2020 10:11 Ответить
Это да, добивают то, что осталось, вместе с населением
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06.08.2020 12:21 Ответить
Ой, а где наш фонд по борьбе с коронавирусом?
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06.08.2020 09:57 Ответить
Власть импотентов. Единственное умение - неспособность работать. Не контролируют ситуацию, все пущено на самотёк. Анархия - это государственный строй в Украине. Даже детские лагеря положили болт на запрет. Нахрен такая власть нужна?
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06.08.2020 10:11 Ответить
При порошенко такого не було...
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06.08.2020 10:27 Ответить
ну дык, кретин-карантин у власти. что вы ожидали какой-то другой результат?
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06.08.2020 10:16 Ответить
... сохранить здоровье чтоб, занимайтесь люди обтиранием... потому как минздрав - это филиал управления статистики...
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06.08.2020 10:25 Ответить
ЙО..нутим ДУРАНТИНОФІЛАМ,прихильникам "білоруської моделі"...

Коронавирус бушует, а власть уже не принимает никаких мер.
Об этом Charter97.org рассказал врач-пульмонолог из Витебска:
- Не могу понять одной вещи. Люди как болели "короной" , так и болеют, а меры принимаются властями все хуже и реже.
Я врач-пульмонолог, работаю в Витебске и на моих глазах происходит страшное. Власти, включая начальство нашей больницы, делают вид, что ситуация с эпидемией улучшается, а народ им в этом потакает!


Неужели люди не понимают, что из-за небрежности Лукашенко сейчас у нас в стране каждый четвертый житель потенциальный инвалид?


Люди, будьте бдительны, требуйте всех процедур, касающихся вашего здоровья!
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06.08.2020 10:51 Ответить
Так им и надо не чего было по паркам шастать когда весь прогресивный мир сидел на изоляции. Пора подписные листы собирать а то один пульмонолог как то не убедительно.
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06.08.2020 11:34 Ответить
треба срачно відміняти карантин бо бізнес сохне...
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06.08.2020 10:57 Ответить
Я так понимаю, что ближе до выборов ЧП введут и десять видов карантина. ЗЕпадаль чувствует, что пушной зверек в дверь шкребется.
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06.08.2020 11:28 Ответить
В метро та же херня продолжается. Больше половины вагона едет без масок или с масками на бороде, или с носами, торчащими над масками. Пока все эти дурни не переболеют по нескольку раз и не выздыхают, толку не будет.
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06.08.2020 11:38 Ответить
Пусть дохнут - они сами себе это выбирают.
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06.08.2020 15:41 Ответить
Как эти дебилы задолбали со своим клронавирусом, не существует его, это все лохотрон.
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06.08.2020 12:04 Ответить
Какие маски ? Люди которые выбрали себе вместо президента клоуна еще и иноверца.Да у нас карантин и короновирус окончится после последнего африканского племени.
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06.08.2020 12:09 Ответить
В Днепре в транспорте давно не соблюдают масочный режим. Водители электротрнаспорта иногда напоминают, а кондукторы молчат. В супермаркетах стараются соблюдать, но я так понимаю, их проверяют и штрафуют, а транспорт получается нет, раз на расслабоне. Корона или нет, но очень часто на улице слышен кашель, и это в разгар лета, причем часто кто-то в компании молодежи, а остальным до лампочки: или одни живут, без стариков, или думают, вот он случай, принесу корону домой, старики естественной смертью отойдут в мир иной, да здравствует собственная квартира. Ну даже если это не корона, ну кашляешь ты, что-то подхватил, ну посиди дома, зачем это разносить?
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06.08.2020 12:57 Ответить
В Харькове такая же фигня, маски носят только в супермаркетах, банках и в метро, на рынках (во всяком случае на Конном) все продавцы,охранники и уборщики без масок, а покупатели лишь единицы в масках. Страна не пуганных идиотов, в которой все уверены что они бессмертные.
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06.08.2020 23:46 Ответить
Я из Харькова. Десятки лет июль-август и у меня и моего друга АЛЕРГИЯ на пыльцу. Препараты до конца не помагают. Могу кашлянуть раз 50 в день и с насморком постоянно. Сейчас улыбаюсь с локов в масках. Шугаются от меня только те кто в масках. Масочники -1. одевайте на руки обязтельно резиновые руковицы. 2. Маски медицинские нужно менять раз пять в день !!! 3. Нужны Очки - как для плавания. И только тогда вы как то защищены от ,,гриппа19,, ...
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07.08.2020 00:12 Ответить
Ну раз ты из Харькова и твоего друга аллергия, то это конечно же умножает короновирус на ноль и маски вообще не нужны. Спасибо что объяснил, эпидемиолог ты наш народный.
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07.08.2020 00:19 Ответить
В Усьомиу світі коронавірус встановлює рекорд за рекордом, але, якщо послухати наших креативнющих журналізтів, в Україні все якраз навпаки:
Наша Епідемія розвивається у протилежному напрямку, встановлюючи на цьому шляху нові АНТИрекорди. Ще трохи, і вони почнуть чесно-прозоро-незаангажовано писати про АНТИепідемію.

В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 7634
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06.08.2020 13:10 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях 👆
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06.08.2020 17:43 Ответить
бред же пишут
По состоянию на утро 5 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 318 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.

нет такой болезни covud-19 лабораторно могут подтвердить только носительство это еше не значит что человек болен
а вообше задрали своим вирусом
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06.08.2020 18:45 Ответить
В Україні знову зафіксовано добовий антирекорд із захворюваності COVID-19 - 1 318 нових випадків, померла 31 людина, всього - 76,8 тис. інфікованих - Цензор.НЕТ 9876
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06.08.2020 19:46 Ответить
Президент всем ребятам пример.
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06.08.2020 21:00 Ответить
придурочное правительство.
Вместо того, чтобы штрафовать за несоблюдение масочного режима, тупо игнорят все происходящее.
Скоро рост пойдет по экспоненте.
Что делать будете, дебилы??
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07.08.2020 00:54 Ответить
Ой, да хватит пугать, вот еду сейчас в метро, многие без масок, проходят турникеты и снимают, народу пофигу 😁
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07.08.2020 08:44 Ответить
 
 