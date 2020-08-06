В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных
По состоянию на утро 6 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 318 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 76 808 человек, выздоровевших – 42 524, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 819 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 32 465 человек.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня 2020 г. (1109 человек), 30 июля 2020 г. (1197 человек) и 5 августа 2020 г. (1271 человек)
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Пропоную.
-Зменшити штрафи за неносіння масок у громадських місцях до 500 -1000 грн. і нарешті почати штрафувати масово..
аж до здійснення поліцейських рейдів з зупинкою автобусів на трасі і виведенням всіх пасажирів назовні.
-10-20 відсотків штрафів прописати як премію до зарплати поліції офіційно..
- території червоної зони "очаги" почати оточувати блокпостами.."ЩОБ МИША НЕ ПРОСКОВЗНУЛА"..
где бараны не понимают нормы гигиены - бить (гривной) и как баранов в загоны.
31 декабря 1812 года в городе Одессе заболело чумой 4038 человека, умерло 2632, то есть Одесса потеряла каждого 9-го своего жителя.
Видно, в детстве, мало книг читал
"Никогда ишак не будет оратором" (с)
більшості пацієнтів шкодять.
НІЯК не впливають у допомозі імунній системі(як і хвалений "Ремдесевір") побороти хворобу(ліків немає,лікування лише симптоматичне)
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии
https://censor.net/ua/user/301200
Невже ще є такі, що й досі вірять у цю х@йню?
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Николай Влад
Пока будет финансирование на короновирус, всем больных с обычной пневмонией, гриппом, итд. будут записывать диагноз - короновирус.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
ua Татьяна Лавренко(***зверніть увагу,спрощена,"дитяча" українська мова,коли спроба написати "від себе")
раби не розуміють, вони роблять так, як наказав їм пан
завтра скажуть відро на голові носити, вони бігом виконають
Максим Атаманюк 044e8751
Обычный грипп. У моих родственников был коронавирус. Повышенная температура около недели
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Це поради от москаля, всі так це і зрозуміли.
"не удевительно" что ваши глупости выше идут вразрез даже со здравым смыслом.
Что за родственный вирус, что бы он давал иммунитет к ковиду?
Вы представляете уровень заражения необходимы, что бы было это т.н. "вытестнение"??
Не, "массштаб" вашего бреда, и кол-во лайкающих идиотов -- ппц. И как природа терпит столько пустоты в головах?
И прошел за месяц.
Це буде гарним приводом, під прикриттям "ковід", добити промисловість, економіку, розікрасти залишки грошей від МВФ та Світового Банку та оголосити дефолт.
Коронавирус бушует, а власть уже не принимает никаких мер.
Об этом Charter97.org рассказал врач-пульмонолог из Витебска:
- Не могу понять одной вещи. Люди как болели "короной" , так и болеют, а меры принимаются властями все хуже и реже.
Я врач-пульмонолог, работаю в Витебске и на моих глазах происходит страшное. Власти, включая начальство нашей больницы, делают вид, что ситуация с эпидемией улучшается, а народ им в этом потакает!
Неужели люди не понимают, что из-за небрежности Лукашенко сейчас у нас в стране каждый четвертый житель потенциальный инвалид?
Люди, будьте бдительны, требуйте всех процедур, касающихся вашего здоровья!
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Наша Епідемія розвивається у протилежному напрямку, встановлюючи на цьому шляху нові АНТИрекорди. Ще трохи, і вони почнуть чесно-прозоро-незаангажовано писати про АНТИепідемію.
По состоянию на утро 5 августа в Украине лабораторно подтверждены 1 318 новых случаев заболевания коронавирусом, 31 человек умер.
нет такой болезни covud-19 лабораторно могут подтвердить только носительство это еше не значит что человек болен
а вообше задрали своим вирусом
Вместо того, чтобы штрафовать за несоблюдение масочного режима, тупо игнорят все происходящее.
Скоро рост пойдет по экспоненте.
Что делать будете, дебилы??