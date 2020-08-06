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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 выявили у 69 детей и 67 медработников, - Степанов

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 69 детей и 67 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии коронавируса инфицировались 5 387 детей и 8 985 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 318 человек. Из них 69 детей, а также 67 медицинских работников. Это новый антирекорд Украины. Были госпитализированы 262 человека. За прошедшие сутки зафиксирован 31 летальный случай", - отметил Степанов.

При этом, по словам главы Минздрава, излечились 997 пациентов.

"За все время пандемии заболели 76 808 человек. Из них 5 387 детей, а также 8 985 медицинских работников. Всего выздоровели 42 524 человека, а летальных случаев - 1 819", - добавил министр.

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Алёёё... Степанів, а коли для медзакладів закуплять кварцеві лампи? Чи на них нормально наваритися не виходить?
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06.08.2020 09:16 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям
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06.08.2020 09:24 Ответить
 
 