За сутки в Украине COVID-19 выявили у 69 детей и 67 медработников, - Степанов
В Украине с начала пандемии коронавируса инфицировались 5 387 детей и 8 985 медработников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 318 человек. Из них 69 детей, а также 67 медицинских работников. Это новый антирекорд Украины. Были госпитализированы 262 человека. За прошедшие сутки зафиксирован 31 летальный случай", - отметил Степанов.
При этом, по словам главы Минздрава, излечились 997 пациентов.
"За все время пандемии заболели 76 808 человек. Из них 5 387 детей, а также 8 985 медицинских работников. Всего выздоровели 42 524 человека, а летальных случаев - 1 819", - добавил министр.
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Костянтин Залізняк
показать весь комментарий06.08.2020 09:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий06.08.2020 09:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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