За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО (обновлено)
По состоянию на утро 6 августа в Киеве зафиксировали 180 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
На сегодняшний день в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 142 киевлян (+3 за сутки). Преодолели болезнь 3 137 жителей столицы.
Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 18 727 человек.
Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, среди заболевших за минувшие сутки: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 49 человек.
По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26 и в Деснянском районе - 22 случая.
"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил и насколько внимательны к своему здоровью", - отметил мэр.
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Для порівняння
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://www.google.com/search?q=17.2*365%3D&oq=17.2*365%3D&aqs=chrome..69i57j6.8623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Так що на сьогодні ковід в Україні є більш серйозною проблемою, ніж ДТП або туберкульоз.
Але я, на відміну від ковідоборців не буду кидати заклики типу "кидайте тубінфікованих напризволяще і гайда всі сили на ковід!". Треба боротися за кожне життя.