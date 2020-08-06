За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО (обновлено)

По состоянию на утро 6 августа в Киеве зафиксировали 180 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 142 киевлян (+3 за сутки). Преодолели болезнь 3 137 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 18 727 человек.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, среди заболевших за минувшие сутки: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 49 человек.

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26 и в Деснянском районе - 22 случая.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил и насколько внимательны к своему здоровью", - отметил мэр.



