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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО (обновлено)

По состоянию на утро 6 августа в Киеве зафиксировали 180 новых случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 142 киевлян (+3 за сутки). Преодолели болезнь 3 137 жителей столицы.

Вместе с тем, заболевание коронавирусом подозревают у 18 727 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, среди заболевших за минувшие сутки: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет, 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 49 человек. 

По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26 и в Деснянском районе - 22 случая.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил и насколько внимательны к своему здоровью", - отметил мэр.

За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО 01

За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО 02
За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО 03

карантин (16729) Киев (25710) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Для " чистоты эксперимента" стоит предоставлять ежедневную статистику умерших от всех остальных болезней, особенно излечимых(а то наш несчастный народ уже привыкает считать 90% болезней неизлечимыми). В угаре борьбы с COVID-666, плановых операций мы не проводим, пресловутые бездельники-"семейные врачи" на дом не ходят(потому-что впадло), скорые приезжают только к полумертвым,рассказывая что они, по сути, такси, только лежачее и бесплатное. А собравшись все вместе эти спасатели в унисон требуют чего?... точно-деньги, денежки, деньжищи. А то не прекратим не лечить никогда. Самообразование по части медицины, мой совет всем(это наше неизбежное будущее, тех, кто мечтает пожить подольше) Иначе подохним в ожидании без полезного человека в белом халате, потому как полезные уже давно занесены в "красную книгу".✋
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06.08.2020 10:08 Ответить
За останні 10 днів в середньому від ковіду в Україні помирало 17,2 людини. В перерахунку на рік це 6278.
Для порівняння
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

https://www.google.com/search?q=17.2*365%3D&oq=17.2*365%3D&aqs=chrome..69i57j6.8623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

Так що на сьогодні ковід в Україні є більш серйозною проблемою, ніж ДТП або туберкульоз.
Але я, на відміну від ковідоборців не буду кидати заклики типу "кидайте тубінфікованих напризволяще і гайда всі сили на ковід!". Треба боротися за кожне життя.
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06.08.2020 11:26 Ответить
Згоден з останньою фразою на 100%, це й була головна думка мого посту. Але я й про те, що в нас не має людського ресурсу(мається на увазі справжніх докторів зі знаннями і моралью) не те що для бородьби за кожне життя, а навідь для десятої долі потребуючих. Закриття поліклінік при найменшій нагоді(ніби-то спалах ковіду), постійні вимоги медиків "дайте нам гроші, дайте більше", а то не будем лікувати, 90 відсотків по суті манекенів в білих халатах, не здатних окрім ,виписати ліки від головної болі, більше ні на що. Це все дуже далеке від " Боротися за кожне Життя".👋
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06.08.2020 12:08 Ответить
 
 