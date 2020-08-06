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Новости Коронавирус и карантин
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Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

В городской больнице Херсона им. Лучанского две недели не будут принимать пациентов из-за вспышки COVID-19 среди медиков и пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

В больнице уже выявлено 9 больных COVID-19, среди которых 6 медработников и 3 пациента реанимационного отделения.

У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобраны были 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов.

Как отметил главный врач больницы Владимир Ларионов, выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, продолжит работу городской центр сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работу Херсонского лабцентра, в котором разоблачили закупку некачественных коронавирус-тестов, приостановят, - ЦОЗ

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больница (1443) карантин (16729) ОГА (2394) Херсон (2904) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да сейчас и в незакрытых никто не хочет принимать. Хорошо, что хоть "скорая" и семейные врачи пока наведываются, на дом, к пенсионерам.
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06.08.2020 09:58 Ответить
У нас в городе уже не модно приходить на дом, не пристало "много уважаемому" семейному врачу ходить по домам. Лежачий больной может и приползти к своему "Спасителю", было бы желание, как говорится и получить пачку аспирина, сожрав ее на месте. Не может же семейный врач ходить с полными карманами вываливающихся деклараций по домам, где ж такое написано. Так что до вас мода еще не дошла, но уже в пути. 🙂
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06.08.2020 10:45 Ответить
Зараз основним переносчиком зарази є лікарі та політики.Ізолювати їх в подвали до кінця життя,щоб люди не страждали і Україна процвітала.
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06.08.2020 11:33 Ответить
 
 