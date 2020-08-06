Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

В городской больнице Херсона им. Лучанского две недели не будут принимать пациентов из-за вспышки COVID-19 среди медиков и пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

В больнице уже выявлено 9 больных COVID-19, среди которых 6 медработников и 3 пациента реанимационного отделения.

У всех пациентов и медработников реанимационного отделения больницы, а также других отделений после выявления первого случая были отобраны более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобраны были 5 августа. Сейчас продолжается исследование этих материалов.

Как отметил главный врач больницы Владимир Ларионов, выписывать больных из больницы будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, продолжит работу городской центр сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников пока тестируют на наличие коронавируса.

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