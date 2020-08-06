Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 13 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество излечившихся от COVID-19 превысило количество инфицированных за минувшие сутки в 10 областях Украины, еще в 13 регионах и в Киеве количество новых заболевших превысило число поборовших коронавирусную болезнь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 31 случай выздоровления, сейчас в области болеет 672 человека (на 15 меньше за сутки);

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- в Волынской области подтверждено 44 случая заболевания, 1 человек умер, 148 выздоровели, сейчас болеют 926 человек (на 105 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 18 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления, сейчас болеют 329 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 15 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 33 - выздоровления, болеют 214 человек (на 19 меньше за сутки);

- в Житомирской области 27 человек заболели и 4 выздоровели, болеют 492 человека (на 23 больше за сутки);

- в Закарпатской области 77 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 107 - выздоровления, сейчас болеет 3 029 человек (на 32 меньше за сутки);

- в Запорожской области 19 новых заболевших и 13 человек выздоровели, сейчас болеют 235 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 74 – выздоровлениия, сейчас болеют 3 217 человек (на 50 больше за сутки);

- в Киеве 180 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 49 человек выздоровели, сейчас болеют 5 713 человек (на 128 больше за сутки);

- в Киевской области 38 новых заболевших, 1 человек умер, 46 – выздоровели, сейчас болеют 1 033 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 30 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 8 человек выздоровели, болеет 21 человек (на 8 меньше за сутки);

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- во Львовской области подтверждено 197 новых случаев заболевания Covid-19, 8 случаев смерти и 106 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 402 человека (на 83 больше за сутки);

- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 181 человек (на 5 больше за сутки);

- в Одесской области 110 новых случаев заболевания, 8 человек умерли, 19 - выздоровели, сейчас болеют 2 296 человек (на 83 больше за сутки);

- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 119 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ривненской области 96 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 51 случай выздоровления, сейчас болеют 1 342 человека (на 44 больше за сутки);

- в Сумской области 24 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 205 человек (на 20 больше за сутки);

- в Тернопольской области 28 новых случаев заболевания и 71 случай выздоровления, сейчас болеют 1 200 человек (на 43 меньше за сутки);

- в Харьковской области 142 новых случая заболевания и 50 - выздоровления, сейчас болеют 1 862 человека (на 92 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 6 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 28 человек (на 6 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 25 новых случаев заболевания и 20 – выздоровления, сейчас болеют 242 человека (на 5 больше за сутки);

- в Черкасской области 10 человек заболели и 10 выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеют 185 человек;

- в Черновицкой области 85 новых случаев заболевания и 122 - выздоровления, сейчас болеют 1 137 человек (на 37 меньше за сутки);

- в Черниговской области 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления, сейчас болеют 355 человек (на 8 больше за сутки).

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