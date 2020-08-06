Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 13 областях Украины и Киеве, - СНБО
Количество излечившихся от COVID-19 превысило количество инфицированных за минувшие сутки в 10 областях Украины, еще в 13 регионах и в Киеве количество новых заболевших превысило число поборовших коронавирусную болезнь.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.
В целом за прошедшие сутки:
- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 31 случай выздоровления, сейчас в области болеет 672 человека (на 15 меньше за сутки);
- в Волынской области подтверждено 44 случая заболевания, 1 человек умер, 148 выздоровели, сейчас болеют 926 человек (на 105 меньше за сутки);
- в Днепропетровской области 18 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления, сейчас болеют 329 человек (на 8 больше за сутки);
- в Донецкой области зафиксировано 15 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 33 - выздоровления, болеют 214 человек (на 19 меньше за сутки);
- в Житомирской области 27 человек заболели и 4 выздоровели, болеют 492 человека (на 23 больше за сутки);
- в Закарпатской области 77 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 107 - выздоровления, сейчас болеет 3 029 человек (на 32 меньше за сутки);
- в Запорожской области 19 новых заболевших и 13 человек выздоровели, сейчас болеют 235 человек (на 6 больше за сутки);
- в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 74 – выздоровлениия, сейчас болеют 3 217 человек (на 50 больше за сутки);
- в Киеве 180 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 49 человек выздоровели, сейчас болеют 5 713 человек (на 128 больше за сутки);
- в Киевской области 38 новых заболевших, 1 человек умер, 46 – выздоровели, сейчас болеют 1 033 человека (на 9 меньше за сутки);
- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 30 человек (на 2 меньше за сутки);
- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 8 человек выздоровели, болеет 21 человек (на 8 меньше за сутки);
- во Львовской области подтверждено 197 новых случаев заболевания Covid-19, 8 случаев смерти и 106 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 402 человека (на 83 больше за сутки);
- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 181 человек (на 5 больше за сутки);
- в Одесской области 110 новых случаев заболевания, 8 человек умерли, 19 - выздоровели, сейчас болеют 2 296 человек (на 83 больше за сутки);
- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 119 человек (на 1 меньше за сутки);
- в Ривненской области 96 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 51 случай выздоровления, сейчас болеют 1 342 человека (на 44 больше за сутки);
- в Сумской области 24 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 205 человек (на 20 больше за сутки);
- в Тернопольской области 28 новых случаев заболевания и 71 случай выздоровления, сейчас болеют 1 200 человек (на 43 меньше за сутки);
- в Харьковской области 142 новых случая заболевания и 50 - выздоровления, сейчас болеют 1 862 человека (на 92 больше, чем днем ранее);
- в Херсонской области 6 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 28 человек (на 6 больше, чем днем ранее);
- в Хмельницкой области 25 новых случаев заболевания и 20 – выздоровления, сейчас болеют 242 человека (на 5 больше за сутки);
- в Черкасской области 10 человек заболели и 10 выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеют 185 человек;
- в Черновицкой области 85 новых случаев заболевания и 122 - выздоровления, сейчас болеют 1 137 человек (на 37 меньше за сутки);
- в Черниговской области 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления, сейчас болеют 355 человек (на 8 больше за сутки).
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Математика, 6 клас.
Країна мала 9 місяців, щоб підготуватись до нового спалаху пандеміі, але через місяць ми будемо бачити повну непідготовленість країни...тут навіть до ворожки ходити не потрібно....Так що тримайтесь міцніше, осінню буде так "штормити", що мало не покажеться...
Вже незабаром контрольно-пропускні пункти створять та всіх основних в'їздах у Нью-Йорк, заявив мер міста Білл де Блазіо, https://nypost.com/2020/08/05/de-blasio-checkpoints-10k-fines-for-travelers-to-break-quarantine/ повідомляє New York Post.
https://24tv.ua/nyu-yorku-mostah-tunelyah-vstanovlyat-karantinni-novini-svitu_n1391256