РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10174 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 493 10

Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 13 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество активных больных COVID-19 за сутки выросло в 13 областях Украины и Киеве, - СНБО

Количество излечившихся от COVID-19 превысило количество инфицированных за минувшие сутки в 10 областях Украины, еще в 13 регионах и в Киеве количество новых заболевших превысило число поборовших коронавирусную болезнь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 31 случай выздоровления, сейчас в области болеет 672 человека (на 15 меньше за сутки);

Читайте: За сутки в Киеве выявлено 180 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,9 тыс. инфицированных, - СНБО

- в Волынской области подтверждено 44 случая заболевания, 1 человек умер, 148 выздоровели, сейчас болеют 926 человек (на 105 меньше за сутки);

- в Днепропетровской области 18 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 9 - выздоровления, сейчас болеют 329 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 15 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 33 - выздоровления, болеют 214 человек (на 19 меньше за сутки);

- в Житомирской области 27 человек заболели и 4 выздоровели, болеют 492 человека (на 23 больше за сутки);

- в Закарпатской области 77 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 107 - выздоровления, сейчас болеет 3 029 человек (на 32 меньше за сутки);

- в Запорожской области 19 новых заболевших и 13 человек выздоровели, сейчас болеют 235 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 127 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 74 – выздоровлениия, сейчас болеют 3 217 человек (на 50 больше за сутки);

- в Киеве 180 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 49 человек выздоровели, сейчас болеют 5 713 человек (на 128 больше за сутки);

- в Киевской области 38 новых заболевших, 1 человек умер, 46 – выздоровели, сейчас болеют 1 033 человека (на 9 меньше за сутки);

- в Кировоградской области 2 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 30 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 8 человек выздоровели, болеет 21 человек (на 8 меньше за сутки);

Читайте также: Facebook впервые удалил пост Трампа: в нем была ложь о коронавирусе

- во Львовской области подтверждено 197 новых случаев заболевания Covid-19, 8 случаев смерти и 106 случаев выздоровления, сейчас болеют 7 402 человека (на 83 больше за сутки);

- в Николаевской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеет 181 человек (на 5 больше за сутки);

- в Одесской области 110 новых случаев заболевания, 8 человек умерли, 19 - выздоровели, сейчас болеют 2 296 человек (на 83 больше за сутки);

- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления, сейчас болеет 119 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ривненской области 96 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 51 случай выздоровления, сейчас болеют 1 342 человека (на 44 больше за сутки);

- в Сумской области 24 новых случая заболевания и 4 - выздоровления, сейчас болеют 205 человек (на 20 больше за сутки);

- в Тернопольской области 28 новых случаев заболевания и 71 случай выздоровления, сейчас болеют 1 200 человек (на 43 меньше за сутки);

- в Харьковской области 142 новых случая заболевания и 50 - выздоровления, сейчас болеют 1 862 человека (на 92 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 6 новых случаев заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 28 человек (на 6 больше, чем днем ранее);

- в Хмельницкой области 25 новых случаев заболевания и 20 – выздоровления, сейчас болеют 242 человека (на 5 больше за сутки);

- в Черкасской области 10 человек заболели и 10 выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеют 185 человек;

- в Черновицкой области 85 новых случаев заболевания и 122 - выздоровления, сейчас болеют 1 137 человек (на 37 меньше за сутки);

- в Черниговской области 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления, сейчас болеют 355 человек (на 8 больше за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4442) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Та как-то пздц не видно
показать весь комментарий
06.08.2020 10:30 Ответить
+1
Чем больше тестов - тем больше положительных!
Математика, 6 клас.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:04 Ответить
+1
а кто бы смог подготовиться и как?
показать весь комментарий
06.08.2020 10:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем больше тестов - тем больше положительных!
Математика, 6 клас.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:04 Ответить
Все, за що б не бралася зелена шобла, з часом виявляється повністю зруйновано... Економіка, фінанси, інвестиції, освіта, поліція, армія, зовнішня політика - все це ВЖЕ глибоко в жОПє ...
Країна мала 9 місяців, щоб підготуватись до нового спалаху пандеміі, але через місяць ми будемо бачити повну непідготовленість країни...тут навіть до ворожки ходити не потрібно....Так що тримайтесь міцніше, осінню буде так "штормити", що мало не покажеться...
показать весь комментарий
06.08.2020 10:05 Ответить
а кто бы смог подготовиться и как?
показать весь комментарий
06.08.2020 10:17 Ответить
Походу осенью будет пздц
показать весь комментарий
06.08.2020 10:24 Ответить
Та как-то пздц не видно
показать весь комментарий
06.08.2020 10:30 Ответить
Буде пздц. Зеленій владі.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:51 Ответить
Новину щe можна назвати так: Кількість активних хворих змeншилася в 10 областях Украіни.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:54 Ответить
Схоще, зе-мерзота готує нам другу хвилю дурантіну.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:52 Ответить
Там все ще чекають омріяних послаблень, чи вже пора АНТИпослаблення запроваджувати?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:20 Ответить
На в'їздах до Нью-Йорка встановлять контрольно-пропускні пункти, аби стежити за дотриманням карантину тими, хто приїжджає в місто з інших штатів. КПП з'являться на мостах та у тунелях.
Вже незабаром контрольно-пропускні пункти створять та всіх основних в'їздах у Нью-Йорк, заявив мер міста Білл де Блазіо, https://nypost.com/2020/08/05/de-blasio-checkpoints-10k-fines-for-travelers-to-break-quarantine/ повідомляє New York Post.
https://24tv.ua/nyu-yorku-mostah-tunelyah-vstanovlyat-karantinni-novini-svitu_n1391256
показать весь комментарий
06.08.2020 13:58 Ответить
 
 