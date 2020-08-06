Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко

Новоназначенный заместитель главы ОП Олег Татаров, работавший при Януковиче замначальника следственного управления МВД, защищает в судах другого чиновника времен беглого президента - Андрея Портнова.

Об этом написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Татаров является адвокатом Андрея Портнова и засветился в деле угроз Портнова прокурору "вы#бать его в тупой собачий рот". Согласно рапорту прокурора Божко, Татаров с Портновым в грубой форме обещали посадить его. И что дело в ГБР против Божко ведет связанный с Татаровым следователь, с которым уже все "договорились"", - написал Маселко, добавив, что подобные угрозы звучали не только в адрес Божко.

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"Можно представить задачи для Татарова от бывших клиентов (Портнова, Азарова, Новинского) и как он будет использовать свою власть", - заключает Маселко.

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