Новый замглавы ОП Татаров - адвокат Портнова, вместе с которым в грубой форме обещал посадить прокурора Божко, - Маселко
Новоназначенный заместитель главы ОП Олег Татаров, работавший при Януковиче замначальника следственного управления МВД, защищает в судах другого чиновника времен беглого президента - Андрея Портнова.
Об этом написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Татаров является адвокатом Андрея Портнова и засветился в деле угроз Портнова прокурору "вы#бать его в тупой собачий рот". Согласно рапорту прокурора Божко, Татаров с Портновым в грубой форме обещали посадить его. И что дело в ГБР против Божко ведет связанный с Татаровым следователь, с которым уже все "договорились"", - написал Маселко, добавив, что подобные угрозы звучали не только в адрес Божко.
"Можно представить задачи для Татарова от бывших клиентов (Портнова, Азарова, Новинского) и как он будет использовать свою власть", - заключает Маселко.
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Отакі нові обличчя при владі.
https://www.youtube.com/watch?v=YJQT_rced8o
в тому, що зеленське повертає у владу колишніх ідейних ригів?
в тому, що зеленське плекає "руськіймір"?
в тому, що зеленське нищить Україну?
це все вже як рік не є новиною .
ПреЗедент, когда его припрут прошлым этого засланца, по ходу запоёт такую же песню - не доложили, не знал.....
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/30/novost/jekonomika/kabmin-ocenil-padenie-ekonomiki-kvartal-14 -14% - падение экономики во втором квартале. Это в 2014 году примерно столько было, когда от экономики физически отвалилось два региона. Это уметь надо, одним коронавирусом не оправдать такое падение.
говно зеленое вонючее, тренируйся бегать, а то до ростова можешь не успеть добежать)))
вот что характерно, все дерьмо страны зеленая мразь собирает под свои знамена.
хреново кончишь пианист членограй ))))
Слуги народа - это враги народа точно также как и опзж.