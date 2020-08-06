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Новости Санкции против России Репрессии в оккупированном Крыму
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Ущемление прав верующих в оккупированном Крыму - повод для усиления санкций против РФ, - Минреинтеграции

Ущемление прав верующих в оккупированном Крыму - повод для усиления санкций против РФ, - Минреинтеграции

Вытеснение Россией украинской церкви с временно оккупированного Крыма является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Решение Верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах", - говорится в сообщении.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

В Минреинтеграции подчеркивают, что вытеснение украинской церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ от Украины.

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавили в министерстве.

Также читайте: ПЦУ призывает власти Украины и международное сообщество защитить Крымскую епархию от уничтожения оккупантами, - заявление

Автор: 

Крым (26427) церковь (1325) ПЦУ (791) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+3
Шо ви такі беззубі? Дайте дзеркальну відповідь, як ******** казати ***** і виженіть гундяєвську секту з України.
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06.08.2020 10:46 Ответить
+1
Лаври в Україні позабирають в московітів?
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06.08.2020 10:45 Ответить
+1
пока аваковские шакалы убивают и сажают в тюрьмы волонтёров нам
пытаются навязать мысль, что кацапы поступают ещё хуже .....
на самом деле подонки в малиновых шапках такая же падаль, как и кацапские мусора
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06.08.2020 10:45 Ответить
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Лаври в Україні позабирають в московітів?
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06.08.2020 10:45 Ответить
носители малиновых шапок на страже прав московских попов
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06.08.2020 10:46 Ответить
пока аваковские шакалы убивают и сажают в тюрьмы волонтёров нам
пытаются навязать мысль, что кацапы поступают ещё хуже .....
на самом деле подонки в малиновых шапках такая же падаль, как и кацапские мусора
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06.08.2020 10:45 Ответить
Не знаю как вам, но меня эта тема про ущемление всяких там меньшин откровенно задолбала
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06.08.2020 10:45 Ответить
Шо ви такі беззубі? Дайте дзеркальну відповідь, як ******** казати ***** і виженіть гундяєвську секту з України.
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06.08.2020 10:46 Ответить
В них тестикули не тієї системи.
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06.08.2020 10:51 Ответить
А "временно оккупированном" это кто так решил?
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06.08.2020 10:51 Ответить
Ну так закройте в процентном соотношении столько же церквей мп.
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06.08.2020 10:51 Ответить
правильно , отключить их от СИФ СОФТ (или как там его)
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06.08.2020 10:57 Ответить
треба права проукраїнські налаштованих людей захищати а не праваславну секту...
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06.08.2020 10:59 Ответить
Без международных партнёров в состоянии хоть одну санкцию родить.
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06.08.2020 11:17 Ответить
 
 