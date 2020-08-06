Ущемление прав верующих в оккупированном Крыму - повод для усиления санкций против РФ, - Минреинтеграции
Вытеснение Россией украинской церкви с временно оккупированного Крыма является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Решение Верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах", - говорится в сообщении.
"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.
В Минреинтеграции подчеркивают, что вытеснение украинской церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ от Украины.
"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавили в министерстве.
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пытаются навязать мысль, что кацапы поступают ещё хуже .....
на самом деле подонки в малиновых шапках такая же падаль, как и кацапские мусора