Ущемление прав верующих в оккупированном Крыму - повод для усиления санкций против РФ, - Минреинтеграции

Вытеснение Россией украинской церкви с временно оккупированного Крыма является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Решение Верховного суда РФ об отказе пересматривать решения о выселении общины Православной церкви Украины (ПЦУ) с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах", - говорится в сообщении.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

В Минреинтеграции подчеркивают, что вытеснение украинской церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова является проявлением слабости государства-оккупанта и получит надлежащий ответ от Украины.

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавили в министерстве.

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