ВАКС приговорил к 8 годам тюрьмы экс-директора дочернего предприятия "Центргаза" Старовойта

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 августа 2020 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла обвинительный приговор и признала виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия. Так, он обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, стало основанием для взыскания с предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, в течение 3 лет с конфискацией части имущества.

По информации ЦПК речь идет о Константине Старовойте.

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Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его вынесения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.