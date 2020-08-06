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ВАКС приговорил к 8 годам тюрьмы экс-директора дочернего предприятия "Центргаза" Старовойта

ВАКС приговорил к 8 годам тюрьмы экс-директора дочернего предприятия

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего директора дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константина Старовойта в растрате 8,6 миллиона гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВАКС сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 августа 2020 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла обвинительный приговор и признала виновным экс-директора дочернего предприятия "Центргаза" ОАО "Кировоградгаз" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый перед своим увольнением с занимаемой должности, умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств возглавляемого им предприятия. Так, он обеспечил создание искусственной кредиторской задолженности перед контрагентом, стало основанием для взыскания с предприятия 8,6 млн грн предоплаты по договору купли-продажи газа, как пени за невыполнение договорных условий.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с запретом занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, в течение 3 лет с конфискацией части имущества. 

По информации ЦПК речь идет о Константине Старовойте.

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Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его вынесения путем подачи жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

ВАКС приговорил к 8 годам тюрьмы экс-директора дочернего предприятия Центргаза Старовойта 01

Газ (10237) приговор (1237) Антикоррупционный суд (1223) Центрогаз (2)


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Ну хоть одному сок влепили,правда не факт ,что через год не будет на воле по амнистии..
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06.08.2020 11:34 Ответить
еще не влепили! будет аппеляция и что то мне подсказывает что она будет успешной!!
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06.08.2020 11:52 Ответить
а до принятия решения апелляции его тут в Украине уже не будет! и к Ванге не ходи)))
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06.08.2020 11:59 Ответить
"Южный лесорубник"- для Фунта отсидка- кому-то куш.
- Я сидел при царизме, и при социализме, и при гетмане, и при французской оккупации. ©
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06.08.2020 11:58 Ответить
клетчатое одеяло в помощь и по стопам насерливого всё отработано до мелочей, через пол годика моральные физические компенсации с выплатой всех зарплат и премий
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06.08.2020 12:48 Ответить
этот штрих из группы Игоря Воронина, а непосредственно чел Юрца Величко..
наверно, грустный праздник сейчас в бывшем "Укргаз-Энерго"..
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06.08.2020 14:55 Ответить
 
 