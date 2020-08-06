Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии "Голос" Рудик

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко для их политсилы больший враг, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Об этом она рассказала в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

По словам Рудик, "Европейская Солидарность" и "Голос" говорили о том, что "есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе".

"Есть вещи, в которых мы можем работать вместе - вопрос России, вопросы войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции - здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова - мы сразу оп и расходимся", - объяснила глава партии.

В то же время, отвечая на вопрос, кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко, Рудик сказала: "Порошенко. ... Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть".

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