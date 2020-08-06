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Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии "Голос" Рудик

Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко для их политсилы больший враг, чем нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Об этом она рассказала в интервью "УП", передает Цензор.НЕТ.

По словам Рудик, "Европейская Солидарность" и "Голос" говорили о том, что "есть какие-то моменты, в которых оппозиционные силы должны работать вместе".

"Есть вещи, в которых мы можем работать вместе - вопрос России, вопросы войны, вопрос наездов на украинский язык. Совершенно точно у нас тут позиция очень похожа. Вопрос коррупции - здесь мы сразу оп и расходимся, вопрос Авакова - мы сразу оп и расходимся", - объяснила глава партии.

В то же время, отвечая на вопрос, кто для вас больший политический враг: Зеленский или Порошенко, Рудик сказала: "Порошенко. ... Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20940) Порошенко Петр (19621) Голос партия (500) Европейская Солидарность (1061) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+172
Ну, в принципе, это всё что нужно знать об этой говнопартии.
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06.08.2020 11:06 Ответить
+95
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" (с) Сімон Петлюра..
За 100 років нічого не змінилося
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06.08.2020 11:09 Ответить
+87
Пц. Славик-Свалик завел нужных чуваков в парламент, откусил у Пороха электорат и свалил.
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06.08.2020 11:15 Ответить
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Доречі, а "казачокка то засланою виявилася"
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 3178
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06.08.2020 18:46 Ответить
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 7892
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06.08.2020 18:48 Ответить
У дебилов вечно то Гитлер виноват,то Наполеон,то шведский Король Карл XII...,а почему до сих пор дерьме живем,сказать некому... в отличие от побежденных
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06.08.2020 18:54 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм защитивший маленьку страну от советских идиотов Джугашвили ТРИЖДЫ...,однажды сказал :
Я хочу сказать будущим поколениям,что раздор в собственных рядах бьет сильнее чем меч ненавистгника,а внутренние разногласия распахивают двери перед приходящим противником.....
Кто у нас противник? правильно..блок НАТО и Дональд Трамп а не кремлевская Мразь...
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06.08.2020 19:10 Ответить
Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський, - голова партії "Голос" Рудик - Цензор.НЕТ 8201
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06.08.2020 19:47 Ответить
Вакарчук вроде бы хочет еще спеть, да голос подводит, уже не то. Фальшивит так, что и глухому слышно. Время натянуть драную майку и на сцену.
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06.08.2020 20:15 Ответить
Вторую сторону не сышал, но мнение имею. Там, между прочим, аргументированно указали, почему Порошенко внутренний враг Украины.
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06.08.2020 20:44 Ответить
https://censor.net/ua/user/145031 -- Аргументом сюда, аргументом туда. Не слышал, но аргументы указал, и даже с внутренними органами пообщался. https://censor.net/ua/user/145031
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06.08.2020 21:08 Ответить
Не сливайся. Все правильно сказала! Порошенко наиболее хитрый внутренний враг Украины, чем Зеленский.
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06.08.2020 21:26 Ответить
Що ви очікуєте почути від іванових?
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06.08.2020 21:41 Ответить
Иваноф, мы тоже имеем твое мнение.
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06.08.2020 22:08 Ответить
Там, между прочим, аргументированно указали, почему Порошенко внутренний враг Украины.
В чем аргументы? Я ни одного в статье не увидел. А ты видишь?
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07.08.2020 00:19 Ответить
А попытка обнять не считается?
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07.08.2020 06:48 Ответить
Это - считается. За нарушение правил Ковид-дистанцирования.
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07.08.2020 15:09 Ответить
Пані Кіра вирішила політично "серфінгнути" на спадаючій хвилі гімноцунамі проти Пороха, але впала з дошки в неприємну субстанцію.
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06.08.2020 20:37 Ответить
Видимо, Рудик восхищается убийством нашего воина - героя Ярослава Журавля, который ЧЕТЫРЕ ДНЯ пролежал раненый, истекающий кровью, ожидая помощи от Зеленского и его кодлы в золотых погонах.... Напрасно ждал... Свои не спешат на помощь, у своих есть более важные и срочные дела - игорный бизнес, распродажа земель за копейки, развал армии, преследование патриотов, договорняки с агрессором....
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06.08.2020 22:02 Ответить
молодец, добила остаточно рейтинг вАкАрчука ))
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06.08.2020 22:28 Ответить
как были ***нутые, так и остались. есть такой депутат Сергей Терёхин, глупой кире нужно у него поучиться, как делать заявления. А так (фигурально) партия голос показала голую ж*пу. вроде и все говорят об этом, но в том смысле - какие ***нутые
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06.08.2020 23:06 Ответить
Прямо як зашкварена партія зашквареного діяча, шакала прилипали. Пару років і труп.
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06.08.2020 23:28 Ответить
голос= самонемочь. Уже сейчас у них ближайший враг-конкурент ---шмарий, вот пусть с ним и "обнимаются" ! И ничего удивительного, что для рудик зечмо не враг---они одной национальности!

Немочные ничтожества типа голоса, гриценковцев, юльков-ляшковцев, смешковцев и еще нескольких, маскирующихся под проукраинские партии, только оттягивают лекторат у Пороха, чем впускают в политику кацапострадателей типа зеленых ублюдков, мертвечуковцев и прочую подкацапную мерзость!
Ничему вас история не учит! Чтобы вы сгинули, как роса на солнце!
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06.08.2020 23:46 Ответить
Красавели) За такою логікою виходить і Пуйло вам менший ворог - електорати ж різні
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06.08.2020 23:58 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ПОРОШЕНКО САМ ОЛИГАРХ, ЗЕЛЕНСКИЙ ЭТО КОЛОМОЙСКИЙ, А ГОЛОС ЭТО ПИНЧУК !!!
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06.08.2020 23:58 Ответить
На Бирючем сходняки с рашистам и сопровождение мертвечука полицейскими в оккупированный Крым
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07.08.2020 00:16 Ответить
да ...партія "голос" виявилася імпотентною...не здивуюся коли вони зільються з "партією шарія"...
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07.08.2020 02:15 Ответить
Огого!Голос прорізався!Петра ще тільки ці не били-але рейтинг таки підніметься бо у їхніх прихильників основне питання "Чи не стали маріонетками у Петі?"
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07.08.2020 05:01 Ответить
А що ще можна було очікувати від цього шизофренічного голосу Коломийського ?

Хто голос вечеряє той голос і танцює 😕
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07.08.2020 07:36 Ответить
для ****@ Порошенко тоже враг, оно же сказало перед президентскими выборами в Украине что будет вести переговоры с любым президентом, но только не с Порошенко, и эта рашистская мразь туда же, все стало на свои места, кто есть кто
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07.08.2020 08:30 Ответить
чогось при Пороху в деожбюджеті грошики були, і миші там і наскладах не водились; і досі нема жодних фактів (окрім придуманої Г+Г брехні), що Порох з бюджету щось поцупив...
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07.08.2020 10:18 Ответить
Петя не враг, он барыга и крохобор, не только финансовый и имущественный а и политический барыга
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07.08.2020 10:28 Ответить
Я перечитав повне інтерв'ю, і там слова про ворога звучать в такому контексті- для нашої партії Порошенко більший ворог ніж Зеленського тому що він вважає нас недопартією а наших виборців своїми.
Тобто все те саме що і в коментарях весь рік, нічого не змінилося.
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09.08.2020 16:19 Ответить
Порошенко для нас больший политический враг, чем Зеленский, - глава партии "Голос" Рудик
Хххххххххххххххххх
Рудик, язьік твой враг и мозг, вернее его отсутствие в черепной коробке.
Вот твои враги по жизни
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11.08.2020 23:15 Ответить
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