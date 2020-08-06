Начальник департамента ОГП давил на прокуроров для срыва операции по ОАСК: "Никто никуда не едет... Вы можете, но завтра будем принимать решение по вам". ВИДЕО

Накануне вручения НАБУ подозрений главе Окружного админсуда Вовку и его коллегам руководством Офиса генпрокурора была предпринята попытка сорвать операцию.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, публикуя запись соответствующего разговора начальника департамента Офиса Генпрокурора по надзору за ГБР со своими подчиненными – двумя прокурорами, которые являются процессуальными руководителями дела против судей Окружного административного суда.

Начальник получил информацию, что завтра, 17 июля, с самого утра, эти прокуроры подготовили подозрения для всех фигурантов дела, что подозрения подписаны у заместителя генерального прокурора Андрея Любовича, что суд в Кропивницком дал санкции. Прокуроры являются процессуально независимыми лицами, получать информацию об их действиях и давать им какие-либо указания начальник не имеет права. Прокуроры стараются избежать разглашения информации по делу и избежать вмешательства в процесс вручения подозрений и обысков. Начальник департамента стремится получить информацию по делу, и дает незаконные указания. Высока вероятность, что эти указания согласованы с руководством Генеральной прокуратуры. Начальник департамента назначил своим подчиненным прокурорам встречу не на работе, а в ресторане, в расшифровке начальник указан как (Н), прокуроры указаны как (П). Имена участников разговора известны, но будут опубликованы чуть позже.

"Н: - Завтра вы собираетесь в восемь часов?

П: - Ну, да.

Н: - Никто никуда пока не едет. Я в восемь часов приезжаю. Любович завтра будет (имеет в виду на обысках. – Ю.Б.)?

П: - Думаю, нет.

Н: - Смотри, мы не то чтобы там срываем или что-то еще. В восемь часов я приезжаю завтра, выясняю все эти моменты и потом принимаем решение, докладываем генеральному прокурору и потом что-то предпринимаем. Это понятно?

П: - Да

Н: - Когда взяли сегодня ухвалы?

П: -Да

Н: - В Кировограде? (суд в Кропивницком дал санкцию для подозрений киевским судьям. – Ю.Б.)

П: - Да

Н: - "Перещелкивал" дела Любович? ("перещелкивать" - жаргон, в данном случае имеется в виду, что замгенпрокурора Любович изменил подследственность по делу на СБУ Кировоградской области и на НАБУ, чтобы получить подозрения и санкции в суде Кропивницкого и затруднить тем самым возможность давления на суд. – Ю.Б.)

П: - Этих моментов я не знаю.

Н: - Там никто другой этого делать походу не мог.

П: - Возможно и она, потому что она и подписывала (прокурор знает, что подписывал Любович, но не хочет сообщать начальнику какую-либо информацию по своему делу, и поэтому говорит, что могла подписывать подозрения "она" - генеральный прокурор Ирина Венедиктова. – Ю.Б.).

Н: - Я поговорил с человеком (судя по контексту, имеет в виду генерального прокурора, которая, тем не менее, проводила заслушивания дела ОАСК с участием своих прокуроров и детективов НАБУ. – Ю.Б.). Человек говорит - я эту ситуацию не знаю. Прямое мое указание - завтра выезжаете на арсенал, выясняете все обстоятельства, а после этого принимается решение. Как-то так мы (неразбочиво)

П: - Я не могу раскрывать, потому что оно не мое. Если бы я мог раскрыть кто там, какие субъекты, я бы сказал. Смотрите - это дело мое.

Н: - Судья Вовк, пятое-десятое. Я уже знаю больше, чем вы. Поверьте мне. Раскрывать-не раскрывать. Вы хотите, чтобы я поговорил по-нормальному? Я могу поговорить по-нормальному. Могу поговорить в другом русле. Мы должны просто знать. Я не знаю. Ирина Валентиновна не знает, курирующий зам Симоненко не знает. Дальше перечислять? Я думаю, не надо. Если вы думаете, что мы где-то не владеем определенной ситуацией, то мне достаточно было потратить полчаса и я тебе могу сказать что, где и как произошло. Я же не даром тебе сказал, что сегодня "перещелкнули", взяли, знаю по какому взяли, я знаю, что там только обыска взяли. Это, в принципе, чуть-чуть ненормальная ситуация. Но как ты считаешь я должен знать? Скажи, пожалуйста, набуины там есть? (Набуины – сотрудники НАБУ. – Ю.Б.)

П: - Конечно

Н: - Есть. Вот. Департамент майдановский есть? (Департамент по расследованию событий на Майдане. – Ю.Б.)

П: - Да

Н: - Есть. Все замечательно. Почему я не знаю? Вы можете поехать, но завтра будем принимать решение по вам. Вот и все. Ты ж понимаешь. ("Принимать решение по вам" - имеется в виду прямая угроза – отстранение от дела, перевод либо увольнение, что является незаконным. – Ю.Б.)

П: - При чем тут ребята?

Н: - Женя, я просто доходчиво объясняю, чем это может закончиться. Набушники тоже к нам приезжают?

П: - Они забирают нас всех с "Арсенала". (то есть сотрудники НАБУ приезжают забирать прокуроров на операцию в здание Генпрокуратуры на территории завода "Арсенал" на Кловском спуске. – Ю.Б.)

Н: - В восемь часов?

П: - Да. Предварительно в восемь.

Н: - В восемь они приезжают или…

П: - В восемь все должны быть на месте, чтобы они нас могли забрать.

Н: - Ну, ситуацию, по крайней мере генеральный прокурор должен знать. Вот Женя, Евгений Анатольевич стоял рядом со мной (начальник управления Генпрокуратуры. – Ю.Б.), когда я разговаривал. Она (И.Венедиктова. – Ю.Б.) говорит: "Саша, я не владею ситуацией". Все, точка.

П: - Мы последний раз на прошлой неделе собирались, совещание было.

Н: - Кто был на совещании?

П: - Она была, ее помощник, Любович, детективы, Калужинский (заместитель директора НАБУ. – Ю.Б.)

Н: - То есть без моего указания никаких движений.

П: - Сейчас опять же вещи там оставил.

Н: - Не, смотри. Сейчас не надо им это говорить. Без моего указания вы никуда не едете.

П: - Все, понятно.

Н: - Есть определенные моменты, о которых я даже не хочу говорить. Можем пострадать все вместе. А кто-то выплывет и будет себя нормально чувствовать. Понятно я не знаю, генеральная, может если ей сейчас подойти, ключевые слова сказать, то – "Аа, бля, точно". Поэтому завтра никто никуда не выезжает, пока я не пойму, что за ситуация. Она мне говорит - проговаривали ситуацию по Днепру, где мы только что проговаривали за Киев, может просто наложилось. Поэтому пятое-десятое. Хорошо?

П: -Да".

