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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за пандемии COVID-19 без работы в Испании остались более миллиона человек. В Украине не исключают подобный сценарий

Из-за пандемии COVID-19 без работы в Испании остались более миллиона человек. В Украине не исключают подобный сценарий

Более миллиона человек остались в Испании без работы в связи с пандемией коронавируса, Украину может ожидать схожий сценарий.

Так, в Испании, по данным Национального института статистики, в период с апреля по июнь в связи с карантином работы лишились более миллиона человек, передает "Интерфакс Украина". Такие данные были собраны с помощью опроса активного населения.

Выяснилось, что наиболее пострадал сектор услуг, также сократилось число трудоустроенных женщин.

Особенно сложная ситуация с безработицей сложилась в Каталонии, Мадриде, Андалусии и Кастилье-Ла-Манче.

Карантин ухудшил экономическую ситуацию и в Украине, сценарий безработицы может быть сходным с испанским.

В комментарии OBOZREVATEL председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил: если в нормальных условиях уровень безработицы в стране оценивался в 8-10%, то в условиях коронавируса цифра, как минимум, удвоится.

"Конечно, коронавирус, а точнее, те ограничения, которые были введены в Украине, особенно на первых этапах так называемой борьбы с коронавирусом, когда деятельность была под запретом или под большими ограничениями целые сферы экономики, конечно, что это привело к прямой или скрытой безработице", – сказал эксперт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скрытых безработных в Украине около трех миллионов человек, - исследование

Как пояснил он, в случае увольнения речь идет о прямой безработице, в случае отправки в неоплачиваемый отпуск – о скрытой.

Новак подчеркнул, что многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты.

Он также подчеркнул, что если ситуация на рынке труда и будет восстанавливаться, то это будет происходить очень медленно.

"Если закрытие происходит за считанные месяцы, то восстановление потребует годы", – сказал экономист.

"Поэтому всплеск безработицы в Украине в 2020 году, безусловно, будет. Единственное, проблема у нас – очень слабая учетность трудовых процессов. Очень многие люди формально остаются на работе а фактически, например, находятся на заработках за границей", – рассказал Новак.

Как писал OBOZREVATEL, Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса.

безработица (451) Испания (879) карантин (16729) эксперт (2665) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это не пандемия, а "борцы" с " пандемией" лишили и не работы, а законной возможности добычи средств к существованию, это нечто большее. И сценарий Украины ни#я не будет похож на сценарий состоятельных стран Европы. Нечего болтать чушь, включая лживые цифры.
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06.08.2020 11:33 Ответить
+3
В Испании - туристичный бизнес пострадал. У нас его нет и не было. Так откуда у нас возьмутся 1 млн безработных?
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06.08.2020 11:33 Ответить
+1
Не могу не согласиться с экспертом в части "так называемой борьбой с коронавирусом"! Браво! Находятся же смелые люди!
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06.08.2020 12:21 Ответить
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Здесь будет хуже...
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06.08.2020 11:24 Ответить
Потрібно довести цю цифру до 10 мільйонів.Буде друга хвиля,а потім третя.
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06.08.2020 11:26 Ответить
А какжиж 500 000 новіх рабочих мест? Ви же обисчаль
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06.08.2020 11:27 Ответить
В Испании - туристичный бизнес пострадал. У нас его нет и не было. Так откуда у нас возьмутся 1 млн безработных?
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06.08.2020 11:33 Ответить
Оттуда! с Польши, Чехии, Словакии приедет 3 млн + 1 млн. местных после остановки или сокращении производств. Или ты думаешь, что заказы и подряды это - вещь постоянная???
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06.08.2020 12:31 Ответить
Это не пандемия, а "борцы" с " пандемией" лишили и не работы, а законной возможности добычи средств к существованию, это нечто большее. И сценарий Украины ни#я не будет похож на сценарий состоятельных стран Европы. Нечего болтать чушь, включая лживые цифры.
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06.08.2020 11:33 Ответить
в испании, в зачуханое пгт у моря приезжает больше туристов чем в одессу, и там таких пгт сотни, это не считая барселон, мадридов, севиль и тд. а вы и дальше сравнивайте испанию, где турбизнес треть экономики и Украину, где турбизнес только во Львове.
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06.08.2020 11:45 Ответить
у нас люди без пандемии уже 30 лет как минимум выживают как могут, а так, соглашусь, что ковидлой нас может накрыть очень сильно, из-за экспоненциально роста, в какой-то момент ситуация может выйти из под контроля.
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06.08.2020 11:55 Ответить
Ну, выживают - не выживают, а на машине никуда почти не добраться, а доберешься - не припаркуешься Не надоело "выживать"? Работать не пробовали?
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06.08.2020 11:59 Ответить
ну это такое зубожiння , при этом всеже не все смогли так адаптироваться.
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06.08.2020 12:01 Ответить
Воу, так ще в травні про 500 тис. нових робочих місць заливали. Шо, пам'ять коротка?
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06.08.2020 12:16 Ответить
Не могу не согласиться с экспертом в части "так называемой борьбой с коронавирусом"! Браво! Находятся же смелые люди!
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06.08.2020 12:21 Ответить
 
 