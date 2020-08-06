Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России, чтобы разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
будет рашкованского прокурора мордой в г... макать и при этом еще витийствовать с причитаниями
краснобай еще тот !!!!
Ви зробили це разом!
Генпрокуроры рф и Украины - вата ватная, поэтому всё будет сделано, как Путину нужно.
Генпрокурори? А чому не президенти?
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Ну не только для нашего, ну и для вашего, топящего за таракана.
Заказчик и режиссёр один, исполнители ролей разные.
На сегодня ситуация - прелесть, Бацьке отступать некуда, вот только Венедиктова бы не обосралась....