РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10645 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 689 53

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров Украины и России, чтобы разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что  об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

Ранее Офис Президента Украины сообщил, что Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко высказал надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий в Донбассе будут переданы Украине.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Читайте также: Лукашенко о задержании российских боевиков под Минском: Какой Стамбул, какая Венесуэла? Все вранье!

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Также читайте: Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим

Автор: 

Беларусь (7924) Лукашенко Александр (3618) россия (96280) прокурор (1132) ЧВК Вагнер (1334) Офис Генпрокурора (2502)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Ну Бенедиктова там быстро разберётся!
Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:19 Ответить
+14
ну ща там вєнєдіктова нарішає...
кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:18 Ответить
+8
Ага, есть процедура, взяли передали, или нет. Зачем там генпрокуроры?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ща там вєнєдіктова нарішає...
кого ще разом з вагнерівцями відпустять?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:18 Ответить
БАЦЬКА МОЛОДЕЦ !

будет рашкованского прокурора мордой в г... макать и при этом еще витийствовать с причитаниями

краснобай еще тот !!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 12:06 Ответить
Ну Бенедиктова там быстро разберётся!
Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:19 Ответить
За своїм не бажаєш послідкувати?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:32 Ответить
Это пять баллов! Под беларуским флагом такую муйню написать...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:01 Ответить
Та й не кажи, навіть соромно за Білорусь!
показать весь комментарий
06.08.2020 12:14 Ответить
Эксперди мля...
показать весь комментарий
06.08.2020 12:40 Ответить
Йди додому- тут горілки нема!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:27 Ответить
Венедиктова це Аваков, тому я би не поспішав її зписувати в русофіли.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:18 Ответить
Портнов теж Аваков?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:38 Ответить
Венедиктова 100% приедет ни с чем
показать весь комментарий
06.08.2020 11:19 Ответить
не для того ее брали, ее миссия Пороха кошмарить
показать весь комментарий
06.08.2020 11:27 Ответить
аукцион рабов?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:19 Ответить
не много ли чести для преступников?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:21 Ответить
Ага, есть процедура, взяли передали, или нет. Зачем там генпрокуроры?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:22 Ответить
Ясна річ - похайпувати і набити ціну неординарній події.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:27 Ответить
Генпрокуроры, как и послы, нужны для лукашенковского очередного цирка. Раздуть из задержания боевичков, как и своих выборов - международный сериал, втянуть кучу участников, а потом решить по-братски - отдать их Крабэ
показать весь комментарий
06.08.2020 11:29 Ответить
Они не преступники!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:25 Ответить
Анишедетиии!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:27 Ответить
ну тогда пусть лука требует встречу президентов , с Трампов во главе
показать весь комментарий
06.08.2020 11:50 Ответить
Вони не злочинці по російським законам, в інших країнах найманців судять.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:23 Ответить
От блин нечем больше заняться, то аваковцы шоу в кукурузе устроят, то Лукаш с выборами и вагнеровцами. Шоу продолжается...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:21 Ответить
В данной ситуации очень сильный ход от Луки.Главное время потянуть.Интересно кто посоветовал ??
показать весь комментарий
06.08.2020 11:21 Ответить
Мабуть це його КГБісти радили
показать весь комментарий
06.08.2020 11:31 Ответить
Если и отдадут нам, то Пуйло или Рамзанка Дыров припугнут Бубочку он и отдаст им Мордору зная его ссыкливость,лучше еслиб Лукашенки себе оставил
показать весь комментарий
06.08.2020 11:22 Ответить
Не отдадут, а россиян тем более.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:23 Ответить
А что я говорил, насчёт того, что не выдаст?)))И ведь не выдаёт, а ломает комедь.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:23 Ответить
Вот и прояснилось, что задержание вагнеровцев - спектакль для лохтората Беларуси.
Генпрокуроры рф и Украины - вата ватная, поэтому всё будет сделано, как Путину нужно.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:24 Ответить
Кому и прояснилось, а кто и не решил себя иллюзиями и изначально понимал)))
показать весь комментарий
06.08.2020 11:34 Ответить
Не тешил т.е.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:35 Ответить
Генпрокурору від України їхати не обов"язково, не буду навіть говорити чому.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:26 Ответить
БАЦЬКА тягне час до виборів, а там видно буде. Може, ці бандюгани будуть його козирною картою, хто зна.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:26 Ответить
это что очередной минск или зеленая мерзость получит инструкции с кремля как давить всех кто не стоит молча в цирковом стойле?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:27 Ответить
Колхан пытается одной жопой на двух стульях усидеть.. Результат очевиден, - плюхнется идиот и разобьет себе бошку. А терристов путину отдаст, - без вопросов.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:27 Ответить
Вещи на Ростов-впору собирать.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:28 Ответить
Щось крутить Лукашенко. Напевно, затисли кремляді йому тестикули між дверима.
Генпрокурори? А чому не президенти?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:29 Ответить
Буде два варіанта - вагнерівці зразу поїдуть на родіну, вагнерівців обміняють на таксистів.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:29 Ответить
Трус - белорус. Не зря поговорка появилась. Бздит таракан самостоятельно решение принять.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:30 Ответить
- спектакль для лохтората Беларуси.

--------------
Ну не только для нашего, ну и для вашего, топящего за таракана.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:30 Ответить
""Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками","Источник: https://censor.net/n3212228 батька решил устроить публичные петушинные бои
показать весь комментарий
06.08.2020 11:36 Ответить
мутит колхозник...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:37 Ответить
Кому не понятно, что канитель будет длиться только до выборов, а потом Батько все порешает за пол дня?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:03 Ответить
Засцяв Лука віддавати бандюків, засцяв.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:03 Ответить
Хочет поменять без посредников.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:10 Ответить
Несподіваний крок, а тому апріорі сильний, перевод в юридичну площину, де насильницьке нав'язування мордовського громадянства не грає ролі.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:21 Ответить
Вот хитрожопый батька , ведь отдавать уродов он и не собирался , а вот устроить гембель это его. Кто сомневался , что так оно и будет?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:23 Ответить
Вся эта таракнья возня из той же оперы, что и стрельба под Лиозно 1994 году, и метро, .....
Заказчик и режиссёр один, исполнители ролей разные.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:30 Ответить
Це новела від Вусатого. Які ще прокурори України чи кацапщини? Це компетенція лише прокуратури Біларусі, видавати чи не видавати, а також кому видавати. Затримували правоохоронні органи Біларусі, на території Біларусі, розслідують правоохорнці Біларусі, а тепер здають назад? Якщо є запит від України, то треба вчинити відповідно до міжнародного законодавства: видати або невидати. А не влаштовувати передвиборче шоу на рівному місці та виторговувати у куйла енергоносії подешевше.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:39 Ответить
Він вже відчуває себе Імператором Бєлай, Малай та Вєлікай...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:03 Ответить
Что это было - а какая разница!
На сегодня ситуация - прелесть, Бацьке отступать некуда, вот только Венедиктова бы не обосралась....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:06 Ответить
В её понимании - не обосрется, её главная задача - чтобы "русский мир" не пострадал.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:21 Ответить
Лукашенко прекрасно знает, что Венедиктова будет играть точно не на стороне Украины.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:18 Ответить
Если за вагнеровцев гундявый леприкон позвонил бульбофюреру, значит все будет как всегда и выдача отменяется.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:35 Ответить
 
 