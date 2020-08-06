За сутки в ВСУ 34 новых случая COVID-19, всего болеют 265 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 6 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 265 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил.

За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Среди инфицированных за минувшие сутки учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкой течение заболевания.

Всего за время пандемии излечился 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 162 человека.

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