За сутки в ВСУ 34 новых случая COVID-19, всего болеют 265 человек, - Командование Медсил
По состоянию на 10.00 6 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 265 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил.
За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Среди инфицированных за минувшие сутки учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область 14 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкой течение заболевания.
Всего за время пандемии излечился 661 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 162 человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
13:42
https://www.ua-football.com/foreign/england/1596641112-tyazhelye-posledstviya-covid-19-arsenal-uvolit-55-sotrudnikov.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet Тяжелые последствия COVID-19: Арсенал уволит 55 сотрудников (UA-Футбол)
13:34
http://www.ostro.org/general/society/news/594954/ Около 30 моряков фрегата "Гетьман Сагайдачний" отправили на карантин из-за COVID-19 (ОСТРОВ)
13:34
https://112.ua/obshchestvo/v-hersonskoy-gorodskoy-bolnice-iz-za-vspyshki-covid-19-ostanovlena-vypiska-i-priem-bolnyh-545526.html В Херсонской городской больнице вспышка Covid-19, больных не выписывают и новых не принимают (112.ua)
13:34
http://www.gorodkiev.com.ua/52746-myer-kieva-rezko-otreagiroval-na-antirekord-po-kolichestvu-zabolevshix-koronavirusom.html Мэр Киева резко отреагировал на антирекорд по количеству заболевших коронавирусом (Город Киев)
ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ 2020, 09:46
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/6/7112905/#comments 0
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/6/7112905/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/6/7112905/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/5/7112900/ Польща планує повністю відкрити школи у вересні попри сплески коронавірусу
Більшість із них - у Сілезькому, Малопольському воєводствах, ще частина - у Великопольському та Підкарпатському.
"У цих повітах ми хочемо посилити карантинні обмеження фактично у всіх сферах життя. Це стосуватиметься ярмарків та конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і "маскового режиму", - зазначив міністр.
Загалом у Польщі 380 повітів, тож 20 - відносно незначна кількість території країни, додав Лукаш Шумовський.