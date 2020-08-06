"Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте. СКРИНШОТ

Российские пропагандисты заявили, что ко взрыву в порту столицы Ливана - Бейруте, может быть причастна Украина.

Об этом на своей странице в Facebook написал Василий Максимов, передает Цензор.НЕТ.

"В соревновании наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира "Известия" явно стремятся войти в число лидеров", - отметил Максимов, опубликовав скриншот издания "Известия".

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".

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