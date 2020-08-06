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"Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте. СКРИНШОТ

Российские пропагандисты заявили, что ко взрыву в порту столицы Ливана - Бейруте, может быть причастна Украина.

Об этом на своей странице в Facebook написал Василий Максимов, передает Цензор.НЕТ.

"В соревновании наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира "Известия" явно стремятся войти в число лидеров", - отметил Максимов, опубликовав скриншот издания "Известия".

Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира: СМИ РФ обнаружили украинский след во взрыве в Бейруте 01

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть три завода, которые работают с веществом из-за которого произошел взрыв в Бейруте. Их надо срочно проверить, - Шахов

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) пропаганда (3700) россия (96280) СМИ (3842)


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Топ комментарии
+27
и всё это нашли в Бейруте на месте взрыва!!!
"Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте - Цензор.НЕТ 1890
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06.08.2020 12:04 Ответить
+25
Значить знову кацапня винна, якщо на Україну звалюють.
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06.08.2020 11:57 Ответить
+17
Він мав на увазі що кацапам тут не місце. ПТН-ПНХ.
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06.08.2020 12:00 Ответить
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Кто бы сомневался, бендеровцы везде, они повсюду
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06.08.2020 11:52 Ответить
и всё это нашли в Бейруте на месте взрыва!!!
"Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте - Цензор.НЕТ 1890
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06.08.2020 12:04 Ответить
В суд-рановато.Хм?! К чему бы это?!
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06.08.2020 11:57 Ответить
Такая же Манипуляция, как и с российским собственником, украинским экипажем, грузинской селитрой, кипрским судном.
Виноваты блин только ливанские пожарные инспекторы и рабочие которые устроили пожар.
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06.08.2020 11:55 Ответить
Значить знову кацапня винна, якщо на Україну звалюють.
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06.08.2020 11:57 Ответить
А у тебя какие-то сомнения были?
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06.08.2020 11:58 Ответить
- Хто всрався?
- Невістка...
- Так її ж дома не було?...
- А он плахта на кілочку висить...
П"ять років тому судно арештували, селітру вивантажили з судна на портовий склад, а український екіпаж відправили додому. Судно встигло затонуть...
Винні ті, кого "жадность обуяла" - портова влада... Загребли під себе вантаж, а збереження належне, не забезпечили...
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06.08.2020 13:01 Ответить
ну эти ордынцы людьми никогда небыли и никогда ними не станут ..
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06.08.2020 11:57 Ответить
Вчера Цензор обнаружил российский след. Соревнование каких пропагандистских помоек он имел ввиду?
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06.08.2020 11:57 Ответить
Він мав на увазі що кацапам тут не місце. ПТН-ПНХ.
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06.08.2020 12:00 Ответить
А почему Цензор скрывает текст новости? Только заголовок.
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06.08.2020 12:02 Ответить
А почему твоё пукин-*****? Не подскажешь?
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06.08.2020 12:10 Ответить
Тому що зерно не вибухає Аркадій, хіба що в мізках Кисселя.
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06.08.2020 12:28 Ответить
Буков, зерно не тільки горить, а й вибухає... Якщо в елеватор закласти сире, то воно пріть починає... А потім або починає тліть, або просто виділять газ... В останньому випадку достатньо іскри, щоб елеватор "в шмаття рознесло...".
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06.08.2020 13:05 Ответить
Самовозгорание влажного зерна возможно , но газ , которьій при єтом вьіделяется -СО2, поєтому взрьів от искрьі невозможен. Мука более опасна , там возможен обьемньій взрьів , при ее взвихрении в воздух.
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06.08.2020 14:09 Ответить
Трохи не так написав: " С каждым годом потребность в переработке и перевалке зерновых стремительно растет, что отражается на количестве новых элеваторов и увеличении мощностей существующих. Все элеваторы и зерноперерабатывающие предприятия, относятся к классу предприятий с высокой степенью взрыво- и пожароопасности. Несоблюдение и нарушение норм приводит к серьезным последствиям, от разрушения силосов и элеваторного оборудования, до гибели сотрудников.

Основной причиной таких последствий является зерновая пыль, которую можно назвать врагом №1 на элеваторе. Она образуется в результате трения зерен продукта друг о друга и о стенки оборудования, которое возникает при операциях транспортировки зерна на предприятии, начиная от приема зерновых и заканчивая их отгрузкой.Зерновая пыль является чрезвычайно опасным и легко воспламеняемым продуктом, температура воспламенения меньше 250 °С, нижний концентрационный предел воспламенения 20-63 г/м3.
Мгновенное самовозгорание мелких частиц, вызванное статическим электричеством или банальным перегревом подшипника, мгновенно создает давление до 10 кг/см2, которое сопровождается резким ростом температуры до 3000С.Подобный взрыв, происходящий в каком-либо из узлов называется «первичным пылевым взрывом» и зачастую он является причиной «вторичного пылевого взрыва», при котором происходит разрушение здания элеватора, силосов и приводит к катастрофическим последствиям."
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06.08.2020 15:00 Ответить
В першу чергу треба перевірити шахова,бо після того як він перехворів не існуючим говід,в нього виникли ускладнення мозку.
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06.08.2020 11:58 Ответить
Якось несправедливо. Усі лаври Пороху. А візитівки Яроша
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06.08.2020 11:58 Ответить
скромно умолчали что владелец судна и груза селитры, козломордый, который сейчас живет на Кипре.... Мог слышать как как его добро на воздух взлетело
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06.08.2020 11:59 Ответить
Оличная новость! Замечено, когда кацапы абсурдно обвиняют Украину, в инцидентах где нашли российски след, значит они действительно виноваты. ЭТо у кремлевсаких спецслужб такой протокол нашкодили - обвиняем Украину. Вспомним Боинг, неадвно протесты в США и т.д. и т.п. Обвиняли Украину когда сами виноваты. Значит это не халатность ливанцев, значит это российские спецслужбы или российские агенты влияния причастны к этому взрыву. Попались!
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06.08.2020 12:02 Ответить
Гениально! Особенно про протесты в США, как я сразу не догадался. Оказывается, это на шее негра, было колено *****! И вообще, всё, что серое, это волк!
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06.08.2020 16:06 Ответить
Портянка гнилая откуда ты взялась. ЧТо за флажочек нацепил. Бигом на лента ру или городнон на крайняк там ваше стойбище
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06.08.2020 16:35 Ответить
Першим встиг кукурікнути друг Дубінського та Шарія, невтомний борець з баригамі Кіріл Вишинський, як бачимо.
"Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте - Цензор.НЕТ 2777
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06.08.2020 12:02 Ответить
Какая же мерзкая, шкодливая и трусливая нация эта мордва! Нагадят везде, где только можно и нельзя, но признаться,-НИКОГДА. ТРУСЫ, ДРЯНИ, УБИЙЦЫ!!! И хотя 1-й и 2-й пункты можно еще исправить, то 3-й-УБИЙЦЫ-это генетически заложено, тут сила воли не поможет, тем более, если нет желания. МОЁ ПРЕЗРЕНИЕ!!!
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06.08.2020 12:03 Ответить
Та да. Чумаки везли селітряним Чумацьким шляхом.
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06.08.2020 12:05 Ответить
Интересно, где в этом тексте Цензор вычитал утверждение о причастности Украины?

Конфискованную в Бейруте аммиачную селитру с судна Rhosus перевозил украинский экипаж, сообщила 5 августа представитель благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант.
По ее словам, судно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, капитаном также был гражданин России, остальной экипаж состоял из семи украинцев.
В 2013 году судно Rhosus с грузом аммиачной селитры вышло из Батуми и направилось в Мозамбик, однако из-за технических проблем зашло в порт Бейрута.
Фабрикант заверила, что Гречушкин решил не обслуживать судно, и в результате добраться до пункта назначения оно не смогло. Ливанские власти отпустили с корабля четверых младших членов экипажа, а командный состав остался на судне на 11 месяцев.
"Они жили на обездвиженном судне без средств к существованию, без еды и поддержки. Вынужденно они прожили там в очень тяжелых условиях, охраняя это судно и груз. Также получатель груза в Мозамбике отказался искать другое судно"
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06.08.2020 12:07 Ответить
А при чому тут український екіпаж, москалі мають на увазі інше,
Российские пропагандисты заявили, что ко взрыву в порту столицы Ливана может быть причастна Украина. Соответствующую новость 4 августа опубликовало издание "Царьград".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/vzryv-v-beyrute-rossiyskie-propagandisty-nashli-ukrainskiy-sled-1512386.html

Появилась информация, что у эпицентра взрыва в Бейруте было пришвартовано судно, недавно прибывшее из Мариуполя. Этот украинский город находится в непосредственной близости от зоны конфликта в Донбассе.

У взрыва в порту Бейрута может быть "украинское происхождение". Имеется информация, что рядом с эпицентром взрыва было пришвартовано судно, прибывшее в Ливан из Украины.
Речь идёт о грузовом корабле Mero Star. По данным из открытых источников, 17 июля это судно вышло из порта Мариуполя, а 3 августа пришвартовалось в порту Бейрута. Корабль ходил под флагом Сьерра-Леоне.
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06.08.2020 12:30 Ответить
Идиотская отмазка. Где в этой статье "Известий" написано что к взрыву причастна Украина? Они даже сочувствуют украинским морякам.

"Змагання наймерзенніших пропагандистських смітників цього світу": ЗМІ РФ "виявили" український слід у вибуху в Бейруті. Скриншот - Цензор.НЕТ 6680
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06.08.2020 12:35 Ответить
Майстерність заголовка, якби наприклад перевозили малазійці Ізвестія навіть би про це не згадали, чи ви не згідні?
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06.08.2020 12:40 Ответить
Та й капітан "українець" чомусь живе в Сибіру і дає інтерв'ю Сибирь-реалії.
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06.08.2020 12:42 Ответить
Там вообще-то написано что капитан россиянин.
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06.08.2020 15:17 Ответить
Кацап, давай начнем с того, с какой стати ти себе канадский флаг прицепил? Типа для солидности! Знаешь что под парашинским триколором тебя сразу за лживого дурачка примут, да?
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06.08.2020 12:51 Ответить
А эти-же украинцы не могут пару килотонн селитры в Москву завезти?
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06.08.2020 12:16 Ответить
Магут, но папижже, прямо к вадавознай башне.
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06.08.2020 12:53 Ответить
Уймитесь, это просто куётся гавно!
Если я не ошибаюсь, семь лет назад действительно то ли шаланда с селитрой плавала под украинским флагом, то ли команда была из Украины...
И это - ПРАВДА!
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06.08.2020 13:40 Ответить
рашистская селитра для "хезболлы" ,выдала мирового террориста с потрохами
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06.08.2020 14:03 Ответить
Мы сами 5 лет заверяли всех, что на нашей территории находится самая большая (за всю историю человечества) террористическая организация.
Анти-террористическая операция не закончилась победой.
Что думать обычным иностранцам?
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06.08.2020 14:20 Ответить
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute на Кипре , за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояние такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Мексимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж. Который, добравшись до Бейрута, там растворился. И сейчас следов не найти - бо документов не осталось.
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейча, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракет Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
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06.08.2020 21:04 Ответить
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
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06.08.2020 21:06 Ответить
 
 