3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте. ФОТО

В 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.

Об этом пишет глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

"18.09.2018 года судно "Тузла" с 3200 тонн "просроченной" селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту", - пишет он.

3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 01

Сенченко пишет, что по данному факту было открыто уголовное производство, а следственные органы проводили осмотр "товара" и утверждали, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины.

По состоянию на январь 2019 года, арестованные 3200 тонн селитры находились на том же 12 причале ДП "НМТП", а в феврале 2019 года суд отказал в снятии ареста на имущество.

Читайте также: Взрыв в Бейруте произошел во время сварочных работ в порту, от чего сдетонировали 2,7 тыс. тонн селитры, - СМИ

"Других решений суда, где бы шла речь об этой арестованной селитре, в Едином реестре судебных решений нет (ФОТО 9), исходя из этого, она должна находиться там, где ее и оставили - на 12 причале Николаевского морского торгового порта", - заключает Сенченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.

3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 02
3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 03
3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 04
3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте 05

Та то он селитру со своей ******* перепутал
06.08.2020 12:21
В мене щось з математикою?
06.08.2020 12:05
зае*ись!
06.08.2020 12:04
Смех смехом, но украинские сварщики по отношению к ТБ ничем не лучше своих ливанских коллег.
В 2003 году в свежепокрашенном трюме (заполненном парами растворителя) несколько человек проводили сварочные работы. Труп одного нашли, остальные по-видимому аннигилировались или улетели на орбиту.
"Один человек ранен, четверо пропали без вести в результате взрыва во время проведения газосварочных и малярных работ на сухогрузе "Алексей Федоров" на судоремонтном заводе им. Коминтерна в Херсоне."
06.08.2020 13:31
Результат чей - то безответственности ...
Учиться надо на чужих ошибках !
3200 тон вилученої селітри можуть зберігатися в порту Миколаєва з 2018 року: це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті - Цензор.НЕТ 171 3200 тон вилученої селітри можуть зберігатися в порту Миколаєва з 2018 року: це на 450 тонн більше, ніж вибухнуло в Бейруті - Цензор.НЕТ 7682
06.08.2020 13:37
Всё!!!
я в сторону морпорта ни ногой!
06.08.2020 13:39
Погромче про это кричите, мать вашу!
06.08.2020 13:44
"3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте." - до взрыва ещё два года осталось. Селитра на складе в Бейруте с 2016 года лежала.
06.08.2020 13:58
может и нет двух лет, приехала из Грузии, могла еще там пару лет лежать а может и больше, а то что лежала , почти нет сомнения, если прямо с завода, то как она товарный вид потеряла?
06.08.2020 15:01
И причем здесь селитра?
Уже объявили, взорвалась конфискованная взрывчатка.
06.08.2020 14:13
аммиачная селитра это и взрывчатка и удобрение одновременно, сыплете в землю или растворяете в воле для полива, получаете отличное быстрораспадающееся азотное удобрение, смешиваете с восстановителями (дизтопливо, аллюминиевая пудра, уголь и масса других горючих штук) получаете промышленную взрывчатку (аммоналы, аммониты и т.д.) короче, нитрат аммония это один из компонентов почти всех промышленных взрывчатых веществ. А в том что рванула именно она, нет никакого сомнения, на бейрутском видео отлично видно сначала белый расширяющийся купол, это сверхзвуковая ударная волна, а потом рыжий дым, это диоксид азота, весьма токсичный газ, продукт взрывного распада именно аммиачной селитры, натриевая или калиевая разлагается гораздо менее охотно...
06.08.2020 14:56
P.S. Соответственно как Вам нужно ,так и называете, сейчас сделан акцент именно на взрывчатке, чтобы темные хранители азотных удобрений, которые учебник по химии скурили за школой, не впали в панику, так как их в сотни тысяч раз больше, чем людей профессионально занимающихся взрывчаткой . И да , сразу скажу, то что взорвалось, было именно удобрениями, во первых промышленная взрывчатка (карьерная добыча минералов, горнопроходческие работы)как правило, поставляется в готовом виде, во вторых редко используется десятками, еще реже сотнями и почти никогда тысячами тонн, в третьих имеет совершенно другую чистоту, фракцию и насыщенность влагой. Но это не отменяет того , что компонент взрывчатки можно использовать как удобрение, а удобрение как компонент взрывчатки или в данном случае как саму взрывчатку, имело место именно взрывное разложение нитрата аммония, так как температура плавления 170 градусов, а полного распада 210, опять же, как самостоятельное взрывчатое вещество нитрат аммиака никогда не используется, да и не лежала бы в порту взрывчатка как попало, там где проводят сварочные работы))
06.08.2020 15:27
Я знаю из чего состоит аммонал.
Официальное заявление: было два взрыва, взорвался склад в котором многое годы складировали конфискованные взрывчатые вещества.
Расследование покажет, вполне возможно, что первоначально взорвалась взрывчатка и сдетонировала селитру. А может вообще, в селитре провозили взрывчатку. А может ...
06.08.2020 15:40
Об "украинском следе" сегодня открьітьім текстом заявил израильский пенсионер и российский пропагандон Яша Кедми : он сказал , что в порту , возможно, взорвалось судно , прибьівшее с грузом из Мариуполя. В данной трагедии меня лично смущают два момента - брошенньій российский груз селитрьі , стоимостью около 3 млн.долл. и гибель от взрьіва руководителя ливанской партии "******". Данная партия с времен ливано-палестинской войньі 70-80 годов бьіла прямьім врагом ООП и СССР , сегодня могла мешать Хезбалле и РФ.
06.08.2020 14:22
Вот Вы как раз и пишете чушь, гарантийный срок хранения аммиачной селитры указываемый производителем 6 месяцев. Да ,при условиях правильного хранения она якобы не имеет срока годности, но давайте ка прицепимся к словам "правильное хранение" это обозначает что аммиачная селитра категорически не может храниться на открытых площадках , да что там площадках, вот выдержка: "Аммиачная селитра является взрывоопасным веществом, поэтому ее хранят в отдельных хранилищах или в изолированных секциях, отделенных от остального помещения глухой противопожарной кирпичной стеной. Расстояние от штабеля до стены составляет 1 м, между штабелями - 3 м. Склад должен иметь табличку «Аммиачная селитра» и «Взрывоопасно»." так же необходим микроклимат, защита от любого вида вод и "система сквозняков".....
В статье говорится о том, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины, то есть груз пришел с утраченным "товарным видом", более того мог при покупке уже иметь такой вид.
«Руставский азот» единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе. С 17 года на предприятии происходит рейдерский захват россиянами , судебные тяжбы, увольнения, забастовки рабочих, веселуха вопщем ,судьба этих 3200 тонн селитры не известна, но наверняка не простая)да и не факт что это именно этого завода селитра, просто это самый логичный вывод. Факт в том что пришла она в Николаев немного не в том виде, так что даже портовый эксперт , на котором наверняка клейма негде ставить, не взял видимо предложенную ему немалую взятку, а заблокировал груз, значит на то были свои и весьма веские причины. Аммиачная селитра нельзя сказать , что очень стабильный химикат, плавление 170 градусов, полное разложение 210 , плюс это сильнейший окислитель контакты с любого рода восстановителями(от любого топлива до древесных опилок) опасны,начиная с возгорания заканчивая взрывом. Судя по фото в начале, условия хранения, мягко говоря, продолжают не соблюдаться, так что бомба тикает, дай бог чтоб хватило мозгов обезвредить пока не поздно. Тут согласен, давно могли продать и использовать по назначению, кому пойдут бабки, государству, импортеру или порту за хранение - дело двадцатое, селитре место в земле, а делить ее потом в судах можно хоть до посинения.....
06.08.2020 14:37
Я не специалист, и все же. Амиачная селитра это очень распостраненное удобрение. Амиачная селитра это основной компонент взрывчатого вещества амонал. Амонал, как мне известно, очень широко используется в горнорудной промышленности. Это бризантное взрывчатое вещество. Подорвать его можно только при использовании другого взрывчатого вещества, которое и сгенерирует ударную волну нужной характеристики в объеме амонала. Широкое использование как амонала так и амиачной селитры обусловлено как раз высокой взрывоустойчивостью в отсутствии инициатора, даже в нештатных условиях хранения. Смещение акцентов с поиска инициатора подрыва (сварочная дуга амонал не подорвет не говоря о селитре) на в обшем то безобидное вещество опасное занятие. Боюсь сейчас ме
06.08.2020 18:59 Ответить
именно неспособность к взрывному саморазложению при детонации и отличает калиевую и натриевую селитру от аммиачной, пока к ним не подмешан восстановитель, они немногим опаснее поваренной соли, хотя пожароопасны, при нагреве разлагаются до нитрита натрия или калия и атомарного кислорода, потому являются сильнейшими окислителями, калийная благодаря этому свойству является компонентом черного пороха, в остальном же они обе предельно стабильны, и та и другая встречаются в виде природных минералов .Реакции распада похожи, но все же разные, аммиачной селитре не нужен восстановитель для взрыва, его наличие лишь усилит его, хотя как самостоятельная взрывчатка аммиачная селитра гораздо слабее прочих взрывчатых веществ, потому и не используется никогда чистой
07.08.2020 11:06 Ответить
Селітра у Миколаєві? Це чудова новина для сєпарні та москалів.
06.08.2020 16:24 Ответить
Взагалі то дивно,що не розглядається варіант того,що миколаївці виняткові патріоти України і зберігають цей вантаж селітри як "остаточне рішення" під назвою "Так не достанься врагу наш гордий Миколаїв !" на випадок російської окупації міста..
06.08.2020 16:35 Ответить
ну эт прямо совсем радикальное решение вопроса)) тут как бы враг не счел это удобной мишенью , так что надеюсь кто-то задумается об этом и вывезет ее хотя-бы из порта ,который как я понял чуть ли не центр города а вообще, ввиду того, что эта селитра как удобрение вполне пригодна для использования, давно надо было найти способ реализовать ее фермерам и агрофирмам по сходной цене, думаю покупатели нашлись бы быстро, а чьи это бабки, государства владельца или уже порта пусть решает суд
06.08.2020 17:06 Ответить
А зачем в новостях трубить об этом на весь мир? Проще было бы кацапам сразу дать адрес склада.
06.08.2020 17:18 Ответить
ВІн має наувазі "давайте тендер проведемо на 400-500млн" хто буде охороняти!
06.08.2020 17:57 Ответить
Спасибо, что сказали. Уйлостан был не в курсе. Все склады вроде бы еще при доблестном Порошенко подорвали. А тут сюрприз.
06.08.2020 18:59 Ответить
Так, склад селитры нашли! Осталось найти бесстрашного сварочника.
06.08.2020 19:01 Ответить
теперь главное, что бы Зеленский не заехал в Николаев...
06.08.2020 19:24 Ответить
