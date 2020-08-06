3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте. ФОТО

В 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.

Об этом пишет глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко

"18.09.2018 года судно "Тузла" с 3200 тонн "просроченной" селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту", - пишет он.

Сенченко пишет, что по данному факту было открыто уголовное производство, а следственные органы проводили осмотр "товара" и утверждали, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины.

По состоянию на январь 2019 года, арестованные 3200 тонн селитры находились на том же 12 причале ДП "НМТП", а в феврале 2019 года суд отказал в снятии ареста на имущество.

"Других решений суда, где бы шла речь об этой арестованной селитре, в Едином реестре судебных решений нет (ФОТО 9), исходя из этого, она должна находиться там, где ее и оставили - на 12 причале Николаевского морского торгового порта", - заключает Сенченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

