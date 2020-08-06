3200 тонн изъятой селитры могут храниться в порту Николаева с 2018 года: это на 450 тонн больше, чем взорвалось в Бейруте. ФОТО
В 2018 году в порт Николаева из Грузии прибыло судно с 3200 тонн селитры, которую изъяли и поместили на хранение. Взрывоопасное удобрение может до сих пор оставаться на складах.
Об этом пишет глава ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.
"18.09.2018 года судно "Тузла" с 3200 тонн "просроченной" селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту", - пишет он.
Сенченко пишет, что по данному факту было открыто уголовное производство, а следственные органы проводили осмотр "товара" и утверждали, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины.
По состоянию на январь 2019 года, арестованные 3200 тонн селитры находились на том же 12 причале ДП "НМТП", а в феврале 2019 года суд отказал в снятии ареста на имущество.
"Других решений суда, где бы шла речь об этой арестованной селитре, в Едином реестре судебных решений нет (ФОТО 9), исходя из этого, она должна находиться там, где ее и оставили - на 12 причале Николаевского морского торгового порта", - заключает Сенченко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.
От взрыва могли пострадать два украинских корабля.
В 2003 году в свежепокрашенном трюме (заполненном парами растворителя) несколько человек проводили сварочные работы. Труп одного нашли, остальные по-видимому аннигилировались или улетели на орбиту.
"Один человек ранен, четверо пропали без вести в результате взрыва во время проведения газосварочных и малярных работ на сухогрузе "Алексей Федоров" на судоремонтном заводе им. Коминтерна в Херсоне."
Учиться надо на чужих ошибках !
я в сторону морпорта ни ногой!
Уже объявили, взорвалась конфискованная взрывчатка.
Официальное заявление: было два взрыва, взорвался склад в котором многое годы складировали конфискованные взрывчатые вещества.
Расследование покажет, вполне возможно, что первоначально взорвалась взрывчатка и сдетонировала селитру. А может вообще, в селитре провозили взрывчатку. А может ...
В статье говорится о том, что неустановленные должностные лица компании-экспедитора предпринимали попытки предать "товарный вид" грузу, чтобы выпустить ее в свободный оборот на территории Украины, то есть груз пришел с утраченным "товарным видом", более того мог при покупке уже иметь такой вид.
«Руставский азот» единственный производитель минеральных и азотных удобрений на Южном Кавказе. С 17 года на предприятии происходит рейдерский захват россиянами , судебные тяжбы, увольнения, забастовки рабочих, веселуха вопщем ,судьба этих 3200 тонн селитры не известна, но наверняка не простая)да и не факт что это именно этого завода селитра, просто это самый логичный вывод. Факт в том что пришла она в Николаев немного не в том виде, так что даже портовый эксперт , на котором наверняка клейма негде ставить, не взял видимо предложенную ему немалую взятку, а заблокировал груз, значит на то были свои и весьма веские причины. Аммиачная селитра нельзя сказать , что очень стабильный химикат, плавление 170 градусов, полное разложение 210 , плюс это сильнейший окислитель контакты с любого рода восстановителями(от любого топлива до древесных опилок) опасны,начиная с возгорания заканчивая взрывом. Судя по фото в начале, условия хранения, мягко говоря, продолжают не соблюдаться, так что бомба тикает, дай бог чтоб хватило мозгов обезвредить пока не поздно. Тут согласен, давно могли продать и использовать по назначению, кому пойдут бабки, государству, импортеру или порту за хранение - дело двадцатое, селитре место в земле, а делить ее потом в судах можно хоть до посинения.....