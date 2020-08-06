РУС
6 764 105

Зеленский: Если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим этапам завершения войны. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет сохраняться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президен сообщил на брифинге в городе Часов Яр Донецкой области.

"Мне сложно сказать и сложно подробно за одну минуту ответить оносительно режимов тишины. Потому что мы бы говорили о режимах тишины, которые были раньше, и которые происходят сейчас. В жизни может быть все, и мы боремся, чтоб этот режим не нарушился. Но все может быть - это жизнь, вы прекрасно понимаете. Если бы все зависело только от нашей стороны, то я уверен, что это сейчас был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам завершения войны", - сказал он.

Зеленский также отметил, что в нарушениях режима тишины можно говорить часами, и там есть много вопросов и проблем.

"Мы благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим тишины, и ежедневно просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы делаем все, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах в режиме видеоконференций. Будем дальше держать кулаки", - подчеркнул он.

Зеленский Владимир (21968) Донбасс (26966) перемирие (1699)
Топ комментарии
Войну завершить невозможно. ее можно только выиграть или проиграть
06.08.2020 12:22 Ответить
Идиот.Не может быть "завершения войны".Либо победа,либо поражение,посередине не бывает!!!!!
06.08.2020 12:23 Ответить
Если бы так просто можно было бы закончить войну, то Порошенко ее бы давно закончил. Легко было критиковать Порошенко, когда сам ничего не знал. Плохо, что 73 процента поверили этому клоуну.
06.08.2020 12:27 Ответить
"Зеленський також зазначив, що про порушення режиму тиші можна говорити годинами Джерело: https://censor.net/ua/n3212244"
то може варто почати особливо з патріотами, добровольцями, журналістами?
06.08.2020 15:02 Ответить
Идет сложная политико-дипломатическая партия , в которую входят не только переговорьі в Минском и , главное , Нормандском формате , но и режим санкций , введенньій против РФ. У Украиньі есть шансьі не только вьістоять , но и вьіиграть данную партию. Очень бьі помогли испьітания собственного ракетного оружия стратегического неядерного сдерживания , что дополнительно простимулирует Кремль к вьіводу своих войск и вооружений с территории Донбасса.
06.08.2020 15:07 Ответить
Надо совсем не знать "руssкий рейх" (с), что бы писать такую чушь. Сколько раз не заглядывай Путину в глаза, там видно только одно: война.
06.08.2020 16:53 Ответить
Я так понимаю Ярослав Журавель 4 дня истекал кровью до смерти ради этого режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который не соблюдается "той стороной".
06.08.2020 16:49 Ответить
