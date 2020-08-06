Зеленский: Если бы зависело только от Украины, то был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим этапам завершения войны. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет сохраняться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президен сообщил на брифинге в городе Часов Яр Донецкой области.

"Мне сложно сказать и сложно подробно за одну минуту ответить оносительно режимов тишины. Потому что мы бы говорили о режимах тишины, которые были раньше, и которые происходят сейчас. В жизни может быть все, и мы боремся, чтоб этот режим не нарушился. Но все может быть - это жизнь, вы прекрасно понимаете. Если бы все зависело только от нашей стороны, то я уверен, что это сейчас был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам завершения войны", - сказал он.

Зеленский также отметил, что в нарушениях режима тишины можно говорить часами, и там есть много вопросов и проблем.

"Мы благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим тишины, и ежедневно просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы делаем все, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах в режиме видеоконференций. Будем дальше держать кулаки", - подчеркнул он.