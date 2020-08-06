Информация о пострадавших украинцах на борту грузовых судов в порту Бейрута не подтверждается, - Кулеба

Информация о том, что среди пострадавших от взрыва в порту Бейрута есть украинцы, прибывшие в порт города на двух грузовых судах, не подтверждается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Была информация, что на двух грузовых суднах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, находились граждане Украины, но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашим данным, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", - сказал министр.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Соревнование наиболее мерзких пропагандистских помоек этого мира": СМИ РФ "обнаружили" украинский след во взрыве в Бейруте. СКРИНШОТ