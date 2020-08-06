РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6212 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 603 148

Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа

Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Трехсторонней контактной группе все же будет работать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на брифинге в городе Часов Яр Донецкой области.

Он отметил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", - сообщил Зеленский.

Читайте также: Фокин еще не решил, входить ли в украинскую делегацию в ТКГ, - пресс-секретарь Ермака Заривная

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.

Зеленский Владимир (21968) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3633
показать весь комментарий
06.08.2020 12:42 Ответить
+35
самі МОЩІ позбирались..
ха ха
показать весь комментарий
06.08.2020 12:38 Ответить
+30
Мощная от слова "мощи".
показать весь комментарий
06.08.2020 12:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мощная разве что от слова мощи
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
Для того щоб відрізняти зграю дармоїдів-шарлатанів, чи навіть воролгів від зібрання мудреців треба бути самому мудрецем. Наскільки відомо Зеленський не є фахівцем, ні в дипломатії, ні в політиці, тому, що не має досвіду управління навіть овочевою базою. Отже його заява це - абсурд.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:35 Ответить
Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Источник: https://censor.net/n3212253

МОЩНА ГРУПА МАРАЗМАТИКІВ
МАРАЗМАТИКІ МОЦНІ.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:44 Ответить
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 9947
показать весь комментарий
06.08.2020 14:52 Ответить
"Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа" - "- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору."
показать весь комментарий
06.08.2020 14:58 Ответить
Самая мощная команда

Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 3242
показать весь комментарий
06.08.2020 15:15 Ответить
А где ж твои "новые лица", вовочка?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:17 Ответить
Привлечение к труду пенсионеров, стоящих одной ногой в могиле, и детей является нарушением украинского законодательства.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:28 Ответить
60 лет - и на пенсию, а эти в 88 лет лезут старые пни!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 19:07 Ответить
зеля, це твої новії ліца у політиці?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:31 Ответить
Послали готовить капитуляцию двух немощных стариков-доходяг - думают, что их бить пожалеют.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:38 Ответить
Де він **** бере такий кокс
показать весь комментарий
06.08.2020 15:47 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2020 20:13 Ответить
Мощная группа старых пердунов - стариков-коммунистов-рашистов!!! Ответ простой- Путин в восторге!!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:04 Ответить
ЗЕ рехнулся - коммуняков, старых пердунов брать на переговоры.....

ЗЕ, Ростов ждет.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:08 Ответить
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 4782
показать весь комментарий
06.08.2020 16:20 Ответить
Ну о-о-очень мощная группа (мощи - это сила!)
показать весь комментарий
06.08.2020 16:23 Ответить
Марно сподіватись на людину яка не працювала 86років, що вона почне працювати на 87му.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:28 Ответить
Кравчук уже подписал Будапештский меморандум... не хватило, не понял, не всосал о договорах с кацапами? Коммуняки сраные
показать весь комментарий
06.08.2020 16:31 Ответить
Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 3658
показать весь комментарий
06.08.2020 16:36 Ответить
В зеленому степу і старий кизяк гора.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:37 Ответить
Старперы развалят эту никчемное ТГК как советский союз, опыт уже есть.Аминь
показать весь комментарий
06.08.2020 16:57 Ответить
Всё равно это лишь говорильня. Пусть говорят, уж сколько лет прошло, а толку чуть выше ноля.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:50 Ответить
тому і результат вище нуля бо такі команди збирають
показать весь комментарий
06.08.2020 18:29 Ответить
Не в команде дело, всё равно они не имеют полномочий подписать то, что не утвердит власть в Киеве (это только то, что касается украинской переговорной стороны).
показать весь комментарий
06.08.2020 18:38 Ответить
С такой командой, никакие сепаратисты ненужны.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:52 Ответить
В цій групі ще Медведчука бракує!!! Долбо%оби ля!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:09 Ответить
Если удастся собрать вместе всю эту мощную группу, то они все вместе смогут произвести супер мощный выхлоп.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:30 Ответить
Витольд Фокин - отрыжка советского совка, ватник, который в 2014 году мычал о том, что на Донбассе восстал трудовой народ и шахтеры.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:31 Ответить
А трудовой народ и шахтеры именно в 2014 восстали. Только спонсором выгодополучателем конечно был Кремль.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:50 Ответить
Патужный министр МВД, патужная группа у ТКГ у зели)) Патужность Авакова, к примеру, 72 Вт...)) А патужность переговорной группы дето ватт 20...)
показать весь комментарий
06.08.2020 18:54 Ответить
звягильского фиму надо добавить(
показать весь комментарий
06.08.2020 19:00 Ответить
Мене хвилює не вік, а погляди цих комуняк.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:34 Ответить
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua


https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua
@durdominua

https://twitter.com/durdominua/status/1291069725502402561

лохи хотели - лохи имеют https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом

Зеленський: Фокін буде працювати в ТКГ, у нас зараз дуже потужна група - Цензор.НЕТ 1895
показать весь комментарий
06.08.2020 20:06 Ответить
Грана зелень не в змозі виконати навіть найлегшу свою обіцянку - "новиє ліца". Таких вже маразматів відкопують, що "новєє" вже не буває.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:12 Ответить
Хоч би, ні хто, не гигнув ,на важливій компросній зустрічі. Бо в кремлі звинуватять в провокації !
показать весь комментарий
06.08.2020 20:27 Ответить
магучая кучка!
показать весь комментарий
06.08.2020 20:27 Ответить
Брежнев тоже неплохой вариант
показать весь комментарий
06.08.2020 21:56 Ответить
Очень мощная группа собралась, будем летать и всех бомбить.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:36 Ответить
одному комуняцкому старперу 86 а второму 87..... офигительная маразматическая сила! я бы их точно на йух послал а не в минск впрочем и весь лугандон с его папуасами послал бы туда же!!!! не нужнен он Украине!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 22:04 Ответить
Почем нафталин для народа ?
показать весь комментарий
06.08.2020 22:10 Ответить
Мощная группа слива уУкраины в рашскую колонию. Энтузиазм зели понятен, это президента УКраины избинают раз в 4 года...А губернатора украинского округа РФ назначат лет на 20
показать весь комментарий
06.08.2020 22:20 Ответить
фАкін и кравчукча - дуже потужні переговорники.
показать весь комментарий
07.08.2020 10:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 