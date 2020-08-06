Зеленский: Фокин будет работать в ТКГ, у нас сейчас очень мощная группа
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Трехсторонней контактной группе все же будет работать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил на брифинге в городе Часов Яр Донецкой области.
Он отметил, что в состав украинской делегации в ТКГ, кроме Леонида Кравчука и Витольда Фокина, войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.
"Пригласили Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", - сообщил Зеленский.
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
4 августа стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ. В этот же день Кравчук заявил, что не предлагал включить Фокина в состав делегации.
МОЩНА ГРУПА МАРАЗМАТИКІВ
МАРАЗМАТИКІ МОЦНІ.
ЗЕ, Ростов ждет.
У него в голове каша, ему надо о вечном думать, а не работать в ТКГ.
