США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко

Государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением. Президент Беларуси заметил, что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, - заметил глава белорусского государства. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало".

Президент Беларуси также рассказал, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. По его мнению, очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.