РУС
США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко

Государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением. Президент Беларуси заметил, что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, - заметил глава белорусского государства. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы боимся того, на что он готов, чтобы остаться у власти, - Тихановская попросила Меркель поговорить с Лукашенко

Президент Беларуси также рассказал, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. По его мнению, очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь (8016) Лукашенко Александр (3646)
да кому ты нужен, старый усатый пердун где США и НАТО, а где ты картоплянык?
06.08.2020 12:50 Ответить
Вагнерівців прислала ната, але ми не знаємо. Лука почав виляти задом, як завжди.
06.08.2020 12:52 Ответить
Словесный понос на нервной почве
06.08.2020 12:52 Ответить
да кому ты нужен, старый усатый пердун где США и НАТО, а где ты картоплянык?
06.08.2020 12:50 Ответить
Про США и Украину это он, чтоб не сильно злить ***** на всякий случай сказал.
Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.
06.08.2020 12:54 Ответить
Ты это уже в другой ветке писал, слово в слово
06.08.2020 13:12 Ответить
Только две строчки скопировал. Не вижу ничего в этом плохого если в тему.
06.08.2020 14:14 Ответить
Да мне всё равно, просто писать одно и тоже по разным веткам-могут и за бота принять
06.08.2020 14:22 Ответить
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", наловленных на улицах случайных людей и т.п.
Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов.
Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа.
Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе независимо от гражданства.
06.08.2020 13:16 Ответить
Ага.
І коли ***** вдарить з Бєларусі по Україні на чернігівському напрямі, Мудіщев теж не буде його зліть.
06.08.2020 15:31 Ответить
да, геополитикой уже никто не занимается.
06.08.2020 12:56 Ответить
кораблів у Білорусі немає- а от три сосни знайшли у Кремлі, й подарували аналогам нашого українського стаду ЗЕбаранів, щоб погратися у опозицію та нові обличчя..
06.08.2020 12:57 Ответить
У вас в америке есть стадо зебаранов?
06.08.2020 13:09 Ответить
Цікаво, а чому Цензор, у заголовку переінакшив слова Лукашенка?
Там жеЛукашенко чітко сказав:

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, ....».Источник: https://censor.net/n3212256
06.08.2020 15:35 Ответить
Бацько, а у вас нет варианта, что люди действительно устали от вас за 26 лет. Только вдуматься: человек родился, закончил школу, вуз, делает карьеру, возможно уже дети есть - и все это при одном президенте.
06.08.2020 12:51 Ответить
Проблема в том, что альтернатива - полностью подконтрольна кремлю, а бацька - фигура самостоятельная.
Если победит кремлевская креатура - есть вероятность, что в течении следующей каденции Беларусь прекратит свое существование как независимое государство.
06.08.2020 12:53 Ответить
Так у беларусов один вариант защиты от Кремля, как и у нас: укрепление институтов государства и гражданского общества.
06.08.2020 13:12 Ответить
Но кто этим будет заниматься, если они выберут кремлевскую марионетку?
У беларусов сейчас просто нет нормального кандидата, или бацька, или кремлевские марионетки - всех реальных демократических кандидатов бацька нейтрализовал...
06.08.2020 17:23 Ответить
Ты нанятый провокатор, за зелененькие и мать продаш.
06.08.2020 18:36 Ответить
Ну что ты несёшь, дундук.
06.08.2020 18:41 Ответить
Блин, если еще и бабки водятся, ток у чувака жизнь удалась, и все это благодаря не разным дядькам, а всего одному. так он точно за такого проголосует и детям еще накажет делать тоже самое.
06.08.2020 12:59 Ответить
Может и так.
06.08.2020 13:10 Ответить
В эмиратах тоже самое, но все довольны и менять никто ничего не хочет. Дело не в том, кто сколько лет у власти, а в том, как жизнь складывается.
06.08.2020 14:00 Ответить
всю жизнь мечтали присоединить Беларусь, и США
06.08.2020 12:52 Ответить
Вагнерівців прислала ната, але ми не знаємо. Лука почав виляти задом, як завжди.
06.08.2020 12:52 Ответить
Типичный политический-шизофреник Лука, всем норовит то зад лизнуть, то в лицо плюнуть...
В общем слушать его лукавые бредни смысла нет, единственное, что его реально заботит это собственная безграничная власть. Остальное просто бурная имитация деятельности и образа "крепкого хозяйственника из народа, честного, справедливого, немного простодушного, но жесткого и не позволяющего сесть себе на шею", пиплу застрявшему в совке обычно нравится.
06.08.2020 13:12 Ответить
Падтрамлiваю. Толькi учора роу пра вагнэрауцау, што яны ва усiм сазналiся, а сёння ужо ня ведае адкуль вецер дзьме.
06.08.2020 14:16 Ответить
Щоб зрозуміти на який млин лити воду, треба тримати вуса по вітру.
06.08.2020 14:25 Ответить
Словесный понос на нервной почве
06.08.2020 12:52 Ответить
Я тебе не завидую
06.08.2020 13:11 Ответить
Одни только порохоботы Цензора Лукашенку любят - но этого мало.
Все чаще друзья Муаммар и Саддам по ночам приходят...
06.08.2020 12:54 Ответить
Трійця білоруських корабельних сосон- то клони Пашиняна "бунтівника"- вірменського, а вагнерівців ***** пригнало соснам на підмогу. Звіирячу чуйку Луки не проведеш
06.08.2020 12:54 Ответить
ОСЛИК ОККУПАНТ

https://www.youtube.com/watch?v=***********
06.08.2020 12:54 Ответить
Кругом фраги)))
06.08.2020 12:55 Ответить
Мало кто умеет встретить старость с достоинством.Обычно вместо Мудрости приходит Маразм.
06.08.2020 12:58 Ответить
Michael Caine - один из достойных... про Кравчука не говори...
06.08.2020 13:12 Ответить
И Л.М.Кравчук тому пример.
06.08.2020 13:29 Ответить
Тобто вагнерівці або з НАТО прийшли або з України?
06.08.2020 12:58 Ответить
75 лет назад Хиросиму раздолбали.
06.08.2020 12:59 Ответить
хитрожопости болотного цыгана нет предела.
06.08.2020 12:59 Ответить
Ну насчёт Украины я тоже считаю необоснованно сказал, а по поводу США и НАТО, как бы, грош цена ихним спецслужбам если они не занимаются Беларусью... могут вполне... хотя скорее всего или РФ или имитация.
06.08.2020 12:59 Ответить
ну а **** ему еще говорить, когда ваты полон огород..
06.08.2020 13:07 Ответить
вони там всі одне одного варті - гівно за гівном в ополонці ганяється
06.08.2020 13:07 Ответить
Бацька рулит )
06.08.2020 13:08 Ответить
Ну просто Грета тунберг какая-то: та тоже борется, только не знает за что именно)))Бойся, таракашечка, бойся, скоро про тебя сочинят новую кукарачу.
06.08.2020 13:09 Ответить
Лука, как Неуловуимый Джо, из анекдота
06.08.2020 13:10 Ответить
склизкий он, этот Бацька, потому что ..опа намыленная, не ухватишь
06.08.2020 13:25 Ответить
Так видать и съесть и сесть хотел.
06.08.2020 13:33 Ответить
чорт савєцкій...
06.08.2020 13:19 Ответить
Старий маразматік!!! Вже боїться власної тіні!!!
06.08.2020 13:23 Ответить
На#... ты, гнилая морда, Украину суда вплетаешь? Твой орал с козломордыми не у кого не вызывает сомнений, разбирайся со своей "госпожой" без нас. И вагнеровцев не забудь накормить, а то по шее от карлика получишь. Еще один " братский народ".Один в семье, плохо, но хоть разочарования в морду не бьют.
06.08.2020 13:26 Ответить
Так бывает, когда стадо баранов, из раза в раз годосует на выборах за одного и того же козла, а на четвертый раз их уже и не спрашивают, а на 6 или 7 раз стадо вроде бы и хочет поменять козла, а козел то уже привык и будет бодаться, до крови, бараньей крови.
06.08.2020 13:27 Ответить
Определяться нужно с выбором . Как говаривал профессор Преображенский - "Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев…"
06.08.2020 13:32 Ответить
Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало". а в Украине это"зе квартал"
06.08.2020 13:35 Ответить
США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9016Таракана ведут на процедуры, таблетки забыл выпить, уколоться нужно, макияж наложить ... Ну, такое, ежедневная рутина таракана 3%.
06.08.2020 13:44 Ответить
США і НАТО, або з України, або РФ нас так сильно "любить" - не знаємо, але триває гібридна війна проти Білорусі, і ми чекаємо капостей з будь-якого боку, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2765

06.08.2020 14:03 Ответить
Саша, ну ты следующий на подойку территорий. Я это белорусам еще в 2014 году говорил. Вы и казахи. Больше некого
06.08.2020 15:04 Ответить
Украинцам на заметку. Итог многовекторности:врагов явных нет, но и друзей не видно!
06.08.2020 15:08 Ответить
Мы так похожи на своих врагов, что нас могут похоронить в братской могиле.))
06.08.2020 15:27 Ответить
Буду краток: @банько.
06.08.2020 15:46 Ответить
ватан, ватаном. спецгрупи йому засилають кацапи а воно в нєдумєніі - хто ж це зробіу?
06.08.2020 16:12 Ответить
Таракана вусатого ще будуть судити в Гаазі за вбивста, або закінчить як Кадафі, третій варіант це Ростов
06.08.2020 18:20 Ответить
США и нато даже про твое существование не знают . Все кто к тебе проявляе интерес это московиты с которыми ты целуешься взасос и признаешься в любви .

06.08.2020 19:19 Ответить
"або з України нас хтось підганяє Джерело: https://censor.net/ua/n3212256"
це геть не дружне (деклароване) добре ставлення до України.
МЗС мало б висунути ноту протесту та вказати, що факти якоїсь діяльності треба довести (як би не вийте вам на себе чи єреф).
МЗС у нас напіпаралізоване, тому мав би Президент в межах своїх конституційних обов'язків
зреагувати. І тут - провал.
07.08.2020 00:05 Ответить
 
 