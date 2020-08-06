США и НАТО, или из Украины, или РФ нас так сильно "любит" - не знаем, но идет гибридная война против Беларуси, и мы ждем пакостей с любой стороны, - Лукашенко
Государство не допустит дестабилизации ситуации в стране во время выборов.
Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Он обратил внимание руководства МВД: правоохранительные органы для недопущения дестабилизации обстановки в стране и для выявления подозрительных лиц должны активно взаимодействовать с населением. Президент Беларуси заметил, что многих провокаторов удалось задержать только благодаря бдительности граждан.
"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что в этих хитросплетениях все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения.
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, - заметил глава белорусского государства. - Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало".
Президент Беларуси также рассказал, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. По его мнению, очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.
"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Даже если Лука сейчас на белое скажет белое - оппозиция ему не поверит. Найдёт массу, притянутых за уши причин, сказать, что это чёрное... Я это кино уже видел.
Но дело усложнено тем, что Лукашенко будет держать задержанных боевиков до окончания выборов и хочет визита Зеленского в качестве жеста признания результатов выборов.
Позиция Украины абсолютно проиграшна по действиям прокуратуры и МИДа.
Украина должна требовать от Беларуси выдаче всех кто идентифицирован как участники боевых действий на Донбассе независимо от гражданства.
І коли ***** вдарить з Бєларусі по Україні на чернігівському напрямі, Мудіщев теж не буде його зліть.
Там жеЛукашенко чітко сказав:
"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, ....».Источник: https://censor.net/n3212256
Если победит кремлевская креатура - есть вероятность, что в течении следующей каденции Беларусь прекратит свое существование как независимое государство.
У беларусов сейчас просто нет нормального кандидата, или бацька, или кремлевские марионетки - всех реальных демократических кандидатов бацька нейтрализовал...
В общем слушать его лукавые бредни смысла нет, единственное, что его реально заботит это собственная безграничная власть. Остальное просто бурная имитация деятельности и образа "крепкого хозяйственника из народа, честного, справедливого, немного простодушного, но жесткого и не позволяющего сесть себе на шею", пиплу застрявшему в совке обычно нравится.
Все чаще друзья Муаммар и Саддам по ночам приходят...
https://www.youtube.com/watch?v=***********
...
..
..
це геть не дружне (деклароване) добре ставлення до України.
МЗС мало б висунути ноту протесту та вказати, що факти якоїсь діяльності треба довести (як би не вийте вам на себе чи єреф).
МЗС у нас напіпаралізоване, тому мав би Президент в межах своїх конституційних обов'язків
зреагувати. І тут - провал.